Prediksi Albacete vs Celta Vigo B: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Dua Bola

JawaPos.com - Albacete akan menjamu Celta Vigo B dalam lanjutan kompetisi La Liga 2 Spanyol di Estadio Carlos Belmonte, Selasa (17/11/2026) pukul 02.30 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan hasil positif sekaligus memperbaiki posisi di kompetisi.

Albacete memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan tersebut. Mereka baru saja meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Calvo Sotelo dalam ajang Copa del Rey.

Dalam pertandingan itu, Albacete langsung memperlihatkan permainan menyerang sejak awal. González membuka keunggulan pada menit ke-17, sebelum Soberón menggandakan skor dua menit berselang. Rubio kemudian memastikan kemenangan Albacete melalui gol pada menit ke-83.

Hasil tersebut tentu memberikan tambahan kepercayaan diri bagi para pemain Albacete. Apalagi, mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri yang bisa menjadi keuntungan tersendiri.

Meski demikian, Albacete masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, terutama di sektor pertahanan. Mereka tercatat kebobolan dalam lima dari enam pertandingan terakhir dengan total 12 gol.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini belakang Albacete belum sepenuhnya konsisten. Jika tidak segera dibenahi, kondisi itu bisa memberikan kesempatan bagi Celta Vigo B untuk mencuri gol.

Namun, Albacete tetap memiliki alasan untuk optimistis. Mereka belum terkalahkan dalam dua pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga. Konsistensi saat bermain di Estadio Carlos Belmonte akan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengamankan kemenangan.

Celta Vigo B Dibayangi Rekor Pertahanan Buruk Di sisi lain, Celta Vigo B datang dengan bekal yang kurang meyakinkan. Mereka baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Burgos dalam pertandingan sebelumnya di La Liga 2.

Celta Vigo B sebenarnya sempat membuka keunggulan melalui gol Marín pada menit ke-12. Namun, Burgos mampu membalikkan keadaan lewat gol Sánchez pada menit ke-68 dan Forés pada menit ke-86.

Dalam pertandingan tersebut, Celta Vigo B kesulitan mengembangkan permainan. Mereka hanya mencatatkan 40 persen penguasaan bola dan melepaskan enam tembakan, dengan satu di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Sebaliknya, Burgos tampil lebih dominan dengan menghasilkan 19 percobaan tembakan dan enam tepat sasaran. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa Celta Vigo B masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengimbangi tekanan lawan.

Persoalan lain juga terlihat dari catatan pertahanan mereka. Celta Vigo B selalu kebobolan dalam enam pertandingan terakhir dengan total 14 gol. Mereka juga belum mampu meraih kemenangan dalam empat laga tandang terakhir di kompetisi liga.

Prediksi Skor Albacete vs Celta Vigo B Melihat kondisi kedua tim, Albacete memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Keuntungan bermain di kandang dan hasil positif di Copa del Rey menjadi modal penting bagi tuan rumah.

Meski begitu, Albacete tidak boleh menganggap remeh lawannya. Pertahanan mereka yang masih mudah ditembus bisa dimanfaatkan Celta Vigo B untuk memberikan perlawanan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Albacete berpeluang tampil lebih agresif, sedangkan Celta Vigo B kemungkinan mencoba memanfaatkan celah melalui serangan balik.

Dengan mempertimbangkan performa terakhir, keuntungan kandang, serta persoalan pertahanan kedua tim, Albacete lebih layak diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.