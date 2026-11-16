Spanyol Gagal Pertahankan Rekor, Luis de la Fuente Bidik Gelar Juara UEFA Nations League

JawaPos.com - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente tetap optimistis setelah berakhirnya catatan 43 laga tak terkalahkan La Roja.

Sang pelatih menegaskan Spanyol segera mengalihkan fokus ke babak perempat final UEFA Nations League yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.

De la Fuente sendiri mengaku lawan mereka tampil lebih baik dan mampu mengganggu permainan Spanyol, terutama pada 30 menit pertama pertandingan. Menurut De la Fuente, Inggris berhasil membuat anak asuhannya kehilangan ritme permainan sebelum memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

“Pada 30 menit pertama, mereka membuat kami kehilangan ritme permainan dan tampil lebih baik daripada kami. Setelah itu, kami berjuang untuk bangkit, dan saya pikir kami akan mendapatkan hasil imbang. Namun, saya akan menggunakan sebuah ungkapan yang pernah saya sampaikan sebelumnya ketika kami masih belum terkalahkan, hal terbaik masih akan datang,” kata De la Fuente.

Pelatih berusia 65 tahun itu pun memuji penampilan lawannya. “Penampilan Inggris hari ini menegaskan betapa sulitnya pencapaian yang selama ini kami raih. Kami harus berjuang keras untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan. Namun, hari ini adalah hari mereka, bukan hari kami,” ujarnya.

De la Fuente menegaskan bahwa kekalahan itu tidak akan mengurangi kebanggaan dan tekad para pemain Spanyol. Sang pelatih justru meminta timnya menjadikan hasil pertandingan sebagai motivasi untuk menghadapi fase gugur UEFA Nations League.

“Memang, kami tidak sering merasakan kekalahan, tetapi kami tetap bangga dan tetap memiliki tekad kuat. Pada Maret mendatang, kami akan tampil di perempat final dan memasuki fase gugur dengan tujuan untuk menang serta menjuarai turnamen ini,” tutur De la Fuente dikutip dari Reuters.

De la Fuente juga mengaku ingin segera bertemu kembali dengan para pemainnya untuk mengingatkan mereka agar tidak melupakan pencapaian yang telah diraih bersama Spanyol. “Saya ingin bisa bersama para pemain saya lagi minggu depan,” katanya.

“Jika saat ini ada pemain yang merasa sedih di ruang ganti, saya ingin bisa mengatakan kepada mereka dalam beberapa hari ke depan: ‘Teman-teman, sadarilah betapa besar pencapaian yang telah kalian raih, betapa sulitnya mencapainya, dan betapa bangganya kalian seharusnya’. Namun, saya harus menunggu hingga Maret,” lanjutnya.

Di tengah hasil yang mengecewakan, De la Fuente tetap memberikan pujian kepada para pemainnya, termasuk Lamine Yamal. Sang pelatih menilai kehadiran pemain muda Barcelona itu merupakan sebuah keistimewaan bagi tim nasional Spanyol.

“Merupakan sebuah keistimewaan memiliki Lamine di dalam tim kami. Namun, bukan hanya dia, melainkan juga seluruh pemain luar biasa yang dimiliki Spanyol. Kami mempunyai generasi pemain sepak bola hebat dan mereka masih memiliki banyak hal untuk dicapai,” ucapnya.

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De la Fuente juga menilai bahwa status Spanyol sebagai salah satu tim yang paling diperhitungkan di dunia sepak bola merupakan sesuatu yang membanggakan. Menurutnya, tingginya ekspektasi terhadap La Roja membuat setiap pertandingan besar menjadi tantangan tersendiri.

“Fakta bahwa seluruh dunia ingin mengalahkan Spanyol merupakan sebuah perasaan yang luar biasa. Pertandingan ini seperti sebuah final. Dalam pertandingan seperti ini, Anda harus tampil tepat, berada dalam kondisi terbaik, dan jika tidak, lawan seperti Inggris, Prancis, Portugal, atau Italia bisa menghancurkan Anda,” katanya dikutip dari situs resmi UEFA.