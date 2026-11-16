Inggris Bungkam Spanyol 3-2, Tuchel: Salah Satu Penampilan Terbaik Kami

JawaPos.com - Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-2 atas Spanyol dalam pertandingan penutup fase grup UEFA Nations League 2026/2027, Senin (16/11/2026). Bermain di Stadion Metropolitano, Madrid, Inggris mampu mengalahkan sang juara dunia meski harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain.

Hasil itu mengantarkan Inggris menjadi juara Grup A3 sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan Spanyol dalam 43 pertandingan. Tuchel menyebut kemenangan tersebut sebagai salah satu penampilan terbaik Inggris sejak dirinya menangani The Three Lions.

Inggris sebenarnya sempat unggul 3-0 melalui gol Harry Kane, Ezri Konsa, dan Ben White. Namun, kartu merah Elliot Anderson pada menit ke-63 membuat Spanyol memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3.

Spanyol mencetak gol melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-65 dan tendangan Nico Williams pada menit ke-75. Meski mendapat tekanan hingga akhir pertandingan, Inggris mampu mempertahankan keunggulan.

“Penampilan yang brilian. Kemenangan yang sangat pantas. Secara keseluruhan, kami merupakan tim yang lebih baik. Penampilan luar biasa dari awal hingga akhir,” kata Tuchel kepada ITV.

Tuchel Sebut Inggris Tampil Sempurna Tuchel mengakui 30 menit terakhir pertandingan menjadi periode yang cukup berat bagi Inggris. Namun, dia tidak ingin hanya berfokus pada tekanan yang dihadapi timnya setelah kehilangan satu pemain.

“30 menit setelah penalti terasa sangat panjang, tetapi saya tidak ingin berfokus pada hal itu. Ada begitu banyak hal positif dalam 60 menit pertama,” ujarnya.

Tuchel menegaskan kemenangan atas Spanyol merupakan hasil yang pantas didapatkan Inggris. Dia juga memuji keberanian, semangat, energi, dan kualitas permainan anak asuhnya.

“Ini merupakan penampilan yang sempurna. Kami mengerahkan segalanya. Kami bermain berani, baik dari segi semangat, energi, maupun kualitas sepak bola yang berada pada level tertinggi. Kami pantas mendapatkannya,” kata Tuchel.

“Kami berfokus pada penampilan dan sikap kami. Saya tidak bisa memberikan pujian yang cukup tinggi kepada tim atas apa yang telah mereka tunjukkan. Tanpa kartu merah, kami akan menjadi pemenang dengan keunggulan yang jelas,” lanjutnya.

Pelatih asal Jerman itu mengaku sempat tegang ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. Tekanan Spanyol membuat waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Inggris.

“Melawan tim ini, setengah jam terasa seperti dua jam. Kualitas mereka luar biasa. Stadion pun tiba-tiba terasa begitu hidup. Begitu kebobolan gol kedua, rasanya butuh waktu yang sangat lama untuk bisa bangkit,” kata Tuchel.

Tuchel Belum Puas, Inggris Ingin Terus Berkembang Meski puas dengan kemenangan tersebut, Tuchel menegaskan Inggris masih memiliki ruang untuk berkembang. Dia menyebut timnya tidak ingin cepat berpuas diri setelah mencatatkan hasil positif.

“Kami memiliki hasrat yang kuat untuk terus berkembang dan selalu siap untuk melampaui batasan diri. Kami meraih hasil terbaik dalam 60 tahun terakhir, tetapi kami belum merasa puas. Kami ingin menjadi lebih baik lagi. Kami berhasil mengatasi kekurangan-kekurangan yang ingin kami perbaiki,” ungkap Tuchel.

Tuchel juga memberikan apresiasi kepada para pemain dan staf pelatih yang bekerja keras mempersiapkan tim menghadapi Spanyol. Dia secara khusus menyoroti kontribusi pelatih situasi bola mati dan para asistennya.

“Pencapaian kami dalam dua pemusatan latihan terakhir sungguh mengesankan, pujian penuh layak diberikan kepada seluruh tim. Pujian pun patut diberikan kepada pelatih situasi bola mati kami serta asisten pelatih saya,” katanya.

Menurut Tuchel, keberhasilan Inggris memanfaatkan situasi bola mati bukan semata-mata karena mereka secara khusus mencari kelemahan Spanyol. Hal tersebut memang menjadi salah satu kekuatan yang terus diasah dalam latihan.

“Bukan berarti kami secara khusus mencari titik lemah Spanyol dalam situasi bola mati, tetapi hal itu memang merupakan salah satu kekuatan kami dan mereka-lah yang mencetuskan ide-ide itu serta melatihnya,” jelas Tuchel.

Inggris Balas Kekalahan dari Spanyol Kemenangan tersebut juga menjadi momen penting bagi Tuchel setelah Inggris sebelumnya kalah dari Spanyol. Dia menilai timnya telah menunjukkan perkembangan sejak Piala Dunia 2026.

“Setelah pertandingan pertama di Wembley, saya sempat mengatakan bahwa kita sudah mendekati level Spanyol,” katanya.