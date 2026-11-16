Declan Rice Ungkap Rahasia Inggris Kalahkan Spanyol, Kepercayaan Diri Jadi Kunci

JawaPos.com - Declan Rice menyebut kepercayaan diri menjadi kunci keberhasilan timnas Inggris mengalahkan Spanyol dengan skor 3-2 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan keenam tersebut berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Senin (16/11/2026).

Kepercayaan diri para pemain Inggris sudah terlihat sebelum pertandingan dimulai. Hal itu tercermin dari pendekatan permainan mereka yang tidak hanya mengandalkan pertahanan dan serangan balik.

"Kami tahu kami bisa mengalahkan mereka. Pesan-pesan dari manajer setelah pertandingan melawan Kroasia sangat positif. Semua orang bekerja sama, mengetahui bahwa kami akan datang ke sini dan tidak hanya bertahan dan mencoba menyerang balik," kata Declan Rice kepada ITV Sport, dikutip dari laman resmi UEFA, Senin (16/11/2026).

Inggris Langsung Menekan Spanyol Dalam 10 menit pertama, Rice menilai permainan Inggris berjalan sangat baik. Mereka mampu terus menekan Spanyol, meski hanya mencetak satu gol pada babak pertama.

"Kami tahu sejak menit pertama - sepuluh menit pertama kami mungkin adalah yang terbaik yang pernah kami mainkan. Tekanan terus menerus, kami seharusnya bisa mencetak dua atau tiga gol," ujar Rice.

Pada menit ke-63, Inggris harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Kondisi tersebut membuat penguasaan bola mereka berkurang. Meski demikian, The Three Lions mampu mempertahankan keunggulan dan meredam serangan Spanyol hingga pertandingan berakhir.

"Jika kami tidak bermain dengan 10 pemain, kami akan lebih banyak menguasai bola, kami akan lebih sering melihat mereka melompat, kami akan melihat lebih banyak ruang, dan kami akan melihat para pemain penyerang kami berkembang seperti yang mereka lakukan di babak kedua," lanjut Rice.

Declan Rice Puji Ketahanan Mental Rekan Setim Rice juga memberikan pujian kepada seluruh pemain Inggris yang mampu bertahan dari tekanan Spanyol. Menurutnya, tim tuan rumah masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan setelah mencetak gol kedua.

"Ini kemenangan besar. Pujian untuk semua orang. Ketika mereka mencetak gol kedua, Anda mungkin berpikir bahwa hasilnya akan berbalik mengingat tekanan yang mereka berikan, tetapi ketahanan itu," tambahnya.

Gelandang Arsenal tersebut memang tidak mencetak gol. Namun, Rice memberikan umpan terukur kepada Ezri Konsa yang berbuah gol pada menit ke-53.

Kemenangan tersebut memastikan Inggris lolos ke perempat final UEFA Nations League. Meski memiliki jumlah poin yang sama, The Three Lions berhasil mengamankan tiket ke babak delapan besar.

Undian babak perempat final dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2026.