Prediksi Skor Jerman vs Belanda: Klopp Bidik Kemenangan, Diunggulkan Satu Bola

JawaPos.com - Jerman akan menghadapi Belanda dalam laga penentuan Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027. Bermain di Berlin, pasukan Jürgen Klopp membidik kemenangan demi mengamankan tiket ke perempat final.

Jerman akan menjamu Belanda di Olympiastadion, Berlin, Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim memiliki kepentingan besar dalam persaingan Grup A2.

Jerman yang kini berada di peringkat ketiga membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke perempat final. Sementara itu, Belanda datang dengan posisi lebih nyaman setelah memimpin klasemen dengan koleksi 11 poin.

Jerman baru mengumpulkan delapan poin. Mereka juga berada di bawah Yunani berdasarkan catatan pertemuan, sehingga kemenangan menjadi target utama bagi tuan rumah jika ingin memastikan langkah ke fase berikutnya.

Jerman Bermodal Kemenangan atas Serbia Modal Jerman untuk menghadapi pertandingan ini cukup baik. Mereka baru saja mengalahkan Serbia dengan skor 3-1 pada 13 November 2026. Gol bunuh diri Srdjan Babic, Florian Wirtz, dan Brajan Gruda memastikan kemenangan bagi tim asuhan Jürgen Klopp tersebut.

Hasil itu sekaligus menjadi kesempatan bagi Jerman untuk memperbaiki performa setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Yunani dan bermain imbang tanpa gol dalam pertandingan berikutnya.

Klopp tentu berharap kemenangan atas Serbia bisa menjadi titik balik permainan timnya. Apalagi, pertandingan melawan Belanda menjadi kesempatan bagi Jerman untuk membuktikan perkembangan mereka sepanjang kompetisi.

Namun, Belanda bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Tim asuhan Xavi Hernández tersebut sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan telak 7-0 atas Yunani.

Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan utama Belanda. Mereka sudah mencetak 14 gol dan belum terkalahkan dalam lima pertandingan Grup A2.

Tijjani Reijnders juga menjadi pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak hattrick saat Belanda membantai Yunani. Kehadirannya berpotensi memberikan ancaman serius bagi pertahanan Jerman.

Belanda Kehilangan De Jong dan Van Dijk Meski demikian, Belanda menghadapi masalah dengan absennya sejumlah pemain penting. Frenkie de Jong dilaporkan meninggalkan pemusatan latihan karena mengalami masalah pada punggung. Kapten Virgil van Dijk juga tidak masuk dalam skuad akibat keluhan fisik.

Kondisi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi Jerman. Absennya De Jong berpotensi membuat lini tengah Belanda kehilangan keseimbangan, sedangkan tidak hadirnya Van Dijk mengurangi pengalaman di sektor pertahanan.

Di sisi lain, Jerman juga tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Jamal Musiala dan Serge Gnabry dipastikan absen karena masalah otot.

Untuk pertandingan ini, Marc-André ter Stegen diperkirakan mengawal gawang Jerman. Florian Wirtz akan menjadi salah satu tumpuan serangan bersama Brajan Gruda dan Derry Scherhant, dengan Kai Havertz sebagai penyerang utama.

Sementara itu, Belanda diperkirakan mengandalkan Bart Verbruggen di bawah mistar. Tijjani Reijnders akan menjadi motor permainan di lini tengah, sedangkan Cody Gakpo dan Donyell Malen berpeluang memberikan ancaman dari sektor depan.

Prediksi Skor Jerman vs Belanda Sejumlah prediksi menempatkan Jerman sebagai unggulan tipis dalam pertandingan ini. Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memperkirakan tuan rumah menang dengan skor 2-1. Sementara Correct-Score.net memprediksi kedua tim bermain imbang 1-1.

Keuntungan bermain di kandang dan kebutuhan meraih tiga poin menjadi faktor yang bisa membantu Jerman mengatasi Belanda. Namun, produktivitas tim tamu tetap menjadi ancaman yang tidak boleh dianggap remeh.

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka dengan kedua tim memiliki peluang mencetak gol. Jerman sedikit lebih diunggulkan, terutama jika Florian Wirtz mampu menunjukkan performa terbaiknya.