Prediksi Skor Yunani vs Serbia: Misi Bangkit Ivan Jovanovic, Tamu Datang dengan Modal Buruk

JawaPos.com - Timnas Yunani akan menghadapi Serbia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan terakhir Grup A2 ini menjadi kesempatan bagi Yunani untuk memperbaiki keadaan setelah menelan kekalahan telak dari Belanda.

Duel Yunani vs Serbia dijadwalkan berlangsung di Panthessaliko Stadium, Volos, Senin (16/11/2026) waktu setempat. Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 02.45 WIB pada Selasa (17/11/2026).

Yunani tentu ingin menutup fase grup dengan hasil positif. Kekalahan 0-7 dari Belanda pada pertandingan sebelumnya menjadi catatan buruk yang harus segera dilupakan oleh tim asuhan Ivan Jovanovic.

Hasil tersebut cukup mengejutkan mengingat Yunani sebelumnya mampu menahan Belanda dengan skor 2-2. Mereka juga pernah bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Jerman.

Dalam lima pertandingan Grup A2, Yunani mengumpulkan delapan poin dari dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Perolehan tersebut membuat mereka masih memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi yang menguntungkan di klasemen.

Kemenangan atas Serbia akan membuat Yunani mengoleksi 11 poin. Namun, posisi akhir mereka tetap bergantung pada hasil pertandingan Jerman melawan Belanda.

Serbia Masih Terpuruk di Grup A2 Di sisi lain, Serbia datang dengan kondisi yang tidak jauh lebih baik. Mereka belum mendapatkan satu poin pun dari lima pertandingan yang sudah dijalani di Grup A2.

Tim asuhan Veljko Paunovic tersebut juga baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Jerman. Hasil itu semakin memperpanjang catatan buruk Serbia di UEFA Nations League musim ini.

Persoalan pertahanan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Serbia. Mereka sudah kebobolan 11 gol dalam lima pertandingan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini belakang Serbia masih mudah ditembus lawan.

Situasi semakin sulit karena Serbia kehilangan Vanja Dragojevic dan Andrija Zivkovic akibat kartu merah saat menghadapi Jerman. Meski demikian, Nemanja Maksimovic dan Sasa Lukic sudah bisa kembali memperkuat tim setelah menyelesaikan hukuman.

Prakiraan Susunan Pemain Yunani vs Serbia Yunani diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2 dengan mengandalkan Vangelis Pavlidis dan Fotis Ioannidis di lini depan. Christos Tzolis serta Konstantinos Karetsas juga berpotensi menjadi pemain penting untuk membongkar pertahanan lawan.

Sementara itu, Serbia diprediksi memakai formasi 5-3-2. Dusan Tadic dan Mihajlo Cvetkovic kemungkinan menjadi pilihan di lini serang untuk memberikan ancaman kepada pertahanan tuan rumah.

Dari sisi kekuatan tim, Yunani memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Motivasi untuk menebus kekalahan besar dari Belanda juga bisa menjadi tambahan tenaga bagi para pemain.

Prediksi Skor Yunani vs Serbia Sejumlah prediksi turut menempatkan Yunani sebagai unggulan. Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memperkirakan tuan rumah menang dengan skor 3-1. Sementara itu, Vecta Score mengunggulkan Yunani dengan kemenangan lebih tipis, yakni 1-0.

Melihat kondisi kedua tim, Yunani memang memiliki peluang lebih besar untuk meraih tiga poin. Serbia masih menghadapi persoalan konsistensi, terutama ketika harus menjaga pertahanan dari tekanan lawan.

Kemenangan menjadi target realistis bagi Yunani. Selain ingin memperbaiki posisi di Grup A2, hasil positif juga penting untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah kekalahan telak dari Belanda.