Prediksi Skor Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League: Andy Robertson dkk Hadapi Misi Sulit

JawaPos.com - Swiss akan menghadapi Skotlandia dalam pertandingan terakhir Grup B1 UEFA Nations League 2026/2027. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Berit Sitterstadion, St. Gallen, Selasa, 17 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Kedua tim datang dengan kepentingan berbeda. Swiss sudah memastikan diri menjadi juara grup dan berhak promosi ke Liga A. Sementara itu, Skotlandia masih harus berjuang untuk mengamankan posisi kedua demi menjaga peluang mendapatkan tiket play-off promosi.

Swiss sejauh ini tampil konsisten sepanjang fase grup. Tim berjuluk Nati tersebut mengoleksi 13 poin dari lima pertandingan dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Produktivitas lini serang mereka juga cukup baik dengan torehan 11 gol. Tidak hanya itu, pertahanan Swiss terbilang solid karena baru kebobolan satu gol sepanjang kompetisi.

Hasil imbang tanpa gol melawan Slovenia pada pertandingan sebelumnya sudah cukup untuk memastikan posisi puncak klasemen menjadi milik Swiss. Dengan tiket promosi yang sudah berada di tangan, pelatih Murat Yakin diperkirakan akan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang jarang tampil.

Winsley Boteli dan Alvyn Sanches menjadi dua nama yang berpeluang mendapatkan kesempatan sejak menit pertama. Rotasi tersebut juga dipengaruhi kondisi beberapa pemain yang tidak bisa memperkuat tim.

Manuel Akanji dan Dan Ndoye telah meninggalkan pemusatan latihan karena masalah kebugaran. Sementara itu, Johan Manzambi dipastikan absen akibat cedera betis.

Meski kemungkinan tidak menurunkan kekuatan terbaik, Swiss tetap memiliki sejumlah pemain berkualitas. Nico Elvedi diperkirakan menjadi salah satu andalan di lini belakang, sedangkan Zeki Amdouni dan Fabian Rieder bisa menjadi tumpuan untuk membangun serangan.

Di sisi lain, Skotlandia datang dengan motivasi yang lebih besar. Tim asuhan Sebastien Pocognoli saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup B1 dengan koleksi tujuh poin.

Mereka hanya terpaut satu angka dari Slovenia yang berada di posisi kedua. Artinya, kemenangan atas Swiss menjadi target wajib jika ingin menjaga peluang naik ke peringkat kedua.

Namun, nasib Skotlandia juga bergantung pada pertandingan Slovenia melawan Makedonia Utara. Skotlandia harus berharap Slovenia gagal meraih kemenangan agar peluang mereka tetap terbuka.

Modal positif dimiliki tim tamu setelah mengalahkan Makedonia Utara dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya. Dua gol John McGinn menjadi penentu kemenangan sekaligus memberikan tambahan kepercayaan diri bagi skuad Skotlandia.

Kapten Andy Robertson juga diperkirakan menjadi pemain penting dalam pertandingan ini. Bek kiri yang kini memperkuat Tottenham Hotspur tersebut berpeluang mencatatkan penampilan ke-103 bersama tim nasional Skotlandia.

Catatan tersebut akan membuat Robertson melewati rekor penampilan sebelumnya yang dipegang Kenny Dalglish. Selain memiliki pengalaman, kehadirannya juga diharapkan mampu memberikan dorongan bagi rekan-rekannya.

Melihat catatan pertemuan, Swiss memiliki modal lebih baik. Pada pertemuan pertama Grup B1, 29 September 2026, Nati berhasil mengalahkan Skotlandia dengan skor telak 3-0. Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, dan Zeki Amdouni menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut.

Meski Skotlandia membutuhkan kemenangan, Swiss tetap lebih diunggulkan berkat konsistensi permainan dan keuntungan tampil di kandang sendiri. Rotasi pemain memang berpotensi memengaruhi kekuatan tuan rumah, tetapi kedalaman skuad mereka masih cukup untuk menghadapi perlawanan tim tamu.

Skotlandia diperkirakan akan bermain lebih agresif demi mengejar tiga poin. Namun, pendekatan tersebut juga bisa memberikan ruang bagi Swiss untuk melancarkan serangan balik.

Pertandingan diprediksi berlangsung cukup ketat. Meski demikian, Swiss memiliki peluang lebih besar untuk mengakhiri fase grup dengan kemenangan.