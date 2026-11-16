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Penulis: Rizka Perdana Putra
Senin, 16 November 2026 | 17.40 WIB

Carlos Augusto Perpanjang Kontrak di Inter hingga 2031, Harus Terbang 20 Ribu KM

Carlos Augusto mendapat dua kabar menggembirakan: perpanjangan kontrak bersama Inter Milan hingga 2031 dan kembali dipanggil timnas Brasil. Namun, ia harus menempuh perjalanan panjang dari Singapura menuju Italia. (Dok. Inter Milan) - Image

Carlos Augusto mendapat dua kabar menggembirakan: perpanjangan kontrak bersama Inter Milan hingga 2031 dan kembali dipanggil timnas Brasil. Namun, ia harus menempuh perjalanan panjang dari Singapura menuju Italia. (Dok. Inter Milan)

JawaPos.com - Akhir pekan lalu menjadi momen menggembirakan sekaligus melelahkan bagi bek kiri Inter Milan Carlos Augusto. Pemain yang bisa bermain sebagai wingback kiri maupun bek tengah kiri itu baru saja diumumkan memperpanjang kontrak bersama Nerazzurri hingga 30 Juni 2031.

Perpanjangan kontrak tersebut melengkapi kegembiraan Augusto yang kembali mendapat panggilan timnas Brasil setelah tersisih dari skuad Piala Dunia 2026.

Namun, bek berusia 27 tahun itu harus menempuh penerbangan lebih dari 20 ribu kilometer karena Brasil menjalani dua pertandingan uji coba di Kallang, Singapura.

Canarinho, julukan timnas Brasil, kalah 2-3 dari Jepang pada Sabtu (14/11) malam. Mereka dijadwalkan menghadapi Singapura pada Selasa (17/11) malam.

Berpotensi Jadi Pemain Inter Terakhir Kembali

Perjalanan panjang dari Singapura menuju Italia membuat Augusto berpotensi menjadi salah satu pemain Inter yang paling akhir kembali ke Appiano Gentile, markas latihan klub.

”Aku sepertinya akan menjadi pemain Inter yang terakhir kembali ke Appiano Gentile (markas latihan Inter, Red),” tutur Augusto yang bermain penuh sebagai bek kiri saat melawan Jepang, dilansir dari La Gazzetta dello Sport. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, La Gazzetta dello Sport

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