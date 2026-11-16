Prediksi Skor Makedonia Utara vs Slovenia: Tamu Incar Tiga Poin Lawan Tim Terdegradasi

JawaPos.com - Slovenia akan menghadapi Makedonia Utara dalam pertandingan terakhir Grup B1 UEFA Nations League 2026/2027. Laga yang berlangsung di Stadion Nasional Toše Proeski, Skopje, Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB, menjadi kesempatan bagi Slovenia untuk mengakhiri fase grup dengan hasil positif.

Kedua tim datang dengan kondisi berbeda. Slovenia masih memiliki kepentingan untuk mengamankan posisi kedua klasemen, sedangkan Makedonia Utara sudah dipastikan terdegradasi ke Liga C setelah gagal mendapatkan poin dalam lima pertandingan sebelumnya.

Saat ini, Slovenia menempati peringkat kedua Grup B1 dengan koleksi delapan poin. Mereka hanya unggul satu angka dari Skotlandia yang berada di posisi ketiga. Sementara itu, Swiss sudah memastikan diri sebagai pemuncak klasemen dengan 13 poin.

Kondisi tersebut membuat Slovenia belum sepenuhnya aman. Mereka membutuhkan hasil maksimal saat bertandang ke markas Makedonia Utara agar posisi kedua tetap terjaga. Peringkat tersebut memberikan kesempatan bagi Slovenia untuk mengikuti play-off promosi ke Liga A.

Makedonia Utara Terpuruk, Slovenia Punya Modal Positif Keuntungan lain bagi Slovenia adalah catatan pertemuan melawan Skotlandia. Mereka bermain imbang tanpa gol saat tampil di kandang dan berhasil meraih kemenangan 2-1 ketika bertandang ke markas lawan.

Di sisi lain, Makedonia Utara justru sedang berada dalam periode sulit. Tim berjuluk The Lynxes tersebut menelan lima kekalahan beruntun di UEFA Nations League. Bahkan, mereka belum mampu meraih kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Masalah terbesar Makedonia Utara terlihat pada lini pertahanan. Mereka sudah kebobolan 12 gol hanya dalam lima pertandingan Grup B1. Catatan tersebut menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum menghadapi Slovenia.

Pada pertandingan sebelumnya, Makedonia Utara sempat mengakhiri puasa gol selama delapan pertandingan melalui gol Elmin Rastoder. Namun, gol tersebut belum cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan 1-2 saat menghadapi Skotlandia.

Jan Oblak dan Sandi Lovrić Jadi Andalan Slovenia Slovenia tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan komposisi pemain yang lebih berpengalaman, tim tamu memiliki peluang untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Nama Jan Oblak diperkirakan kembali menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Sementara itu, lini tengah Slovenia berpeluang mengandalkan Adam Gnezda Čerin dan Mark Zabukovnik untuk menjaga keseimbangan permainan.

Sandi Lovrić juga menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Gelandang Slovenia tersebut sebelumnya ikut mencatatkan namanya di papan skor ketika kedua tim bertemu pada pertandingan pertama.

Saat itu, Slovenia berhasil mengalahkan Makedonia Utara dengan skor 2-0 pada 29 September 2026. Gol Sandi Lovrić dan Aljoša Matko memastikan kemenangan bagi Slovenia.

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Slovenia Melihat hasil pertemuan sebelumnya, kondisi klasemen, serta performa kedua tim, Slovenia lebih layak diunggulkan. Makedonia Utara memang memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi konsistensi permainan mereka masih menjadi persoalan.

Sejumlah prediksi juga mengarah pada kemenangan Slovenia. Sports Mole dan Sports Gambler memperkirakan tim tamu kembali menang dengan skor 2-0. Sementara Football Whispers memprediksi Slovenia menang tipis 1-0.

Pertandingan ini kemungkinan tidak akan menghasilkan banyak gol. Slovenia diperkirakan bermain lebih berhati-hati, tetapi tetap berusaha menekan sejak awal demi mengamankan tiga poin.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Slovenia diprediksi mampu mengatasi perlawanan tuan rumah.