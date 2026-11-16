Prediksi Skor Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League: Skuad Nati Menang di Kandang

JawaPos.com - Timnas Swiss akan menjamu Skotlandia dalam laga terakhir Grup B1 UEFA Nations League 2026/2027 di Berit Sitterstadion, Selasa (17/11/2026) 02.45 dini hari WIB.

Skuad Nati - julukan Timnas Swiss - diprediksi akan mengunci kemenangan dalam laga kandang tersebut.

Swiss saat ini memimpin puncak klasemen dengan koleksi 13 poin dari lima pertandingan. Tim asuhan Murat Yakin itu unggul lima angka atas Slovenia yang menempati posisi kedua dan sudah memastikan tiket promosi ke Nations League A untuk edisi berikutnya.

Catatan tersebut menjadi bukti konsistensi Swiss sepanjang kompetisi. Dari lima pertandingan yang sudah dimainkan, skuad Nati berhasil mengemas empat kemenangan dan satu hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Kendati sudah mengamankan posisi teratas, Swiss diprediksi tidak akan menganggap remeh pertandigan terakhir ini. Mereka tentu ingin menutup perjalanan di fase grup dengan hasil maksimal sekaligus mempertahankan rekor tidak terkalahkan.

Di sisi lain, Skotlandia datang dengan motivasi yang tak kalah besar. Tim polesan Sebastien Pocognoli itu masih memiliki peluang untuk finis posisi kedua dan mengamankan tempat di babak playoff promosi ke Nations League A.

Skotlandia saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi tujuh poin, tertinggal satu angka dari Slovenia. Kondisi tersebut membuat mereka wajib mengalahkan Swiss sembari berharap Slovenia gagal meraih kemenangan saat menghadapi Makedonia Utara.

Di bawah komando Pocognoli, perjalanan Skotlandia bisa dibilang belum sepenuhnya mulus. Dalam lima pertandingan pertamanya sebagai pelatih, dia baru mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Namun, performa tim berjuluk Tartan Army mulai menunjukkan perkembangan setelah kekalahan telak dari Swiss pada pertemuan pertama. Mereka berhasil mencetak seluruh lima gol yang sudah dikoleksi di fase grup dalam tiga pertandingan berikutnya.

Kemenangan 2-1 atas Makedonia Utara pada laga teranyar juga menjadi modal penting bagi tim tamu. Hasil tersebut sekaligus menjaga peluang mereka untuk bersaing memperebutkan posisi kedua hingga pertandingan terakhir.

Prediksi Skor Swiss vs Skotlandia Skotlandia memiliki catatan tandang yang cukup menjanjikan di League B Grup 1. Mereka belum terkalahkan dalam dua pertandingan tandang dengan catatan satu kemenangan dan satu hasil imbang, serta berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam kedua laga tersebut.

Dari sisi rekor pertemuan, Skotlandia juga sebenarnya memiliki catatan lebih baik dibandingkan Swiss. Mereka berhasil meraih delapan kemenangan dan hanya menelan enam kekalahan dari total 18 pertemuan kedua negara.

Namun, Swiss yang tampil perkasa sepanjang fase grup diprediksi akan mengamankan kemenangan dalam laga ini. Meski Skotlandia bakal memberikan perlawanan sengit, tuan rumah diperkirakan dapat meredamnya.

Prediksi skor: Swiss 2-1 Skotlandia

Prediksi Susunan Pemain Swiss vs Skotlandia Swiss: Gregor Kobel (PG); Sascha Britschgi, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Denis Zakaria; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Michel Aebischer; Breel Embolo.

Pelatih: Murat Yakin.

Skotlandia: Angus Gunn (PG); Ryan Porteous, Luke Graham, Kieran Tierney; Dannon-Doak, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Andrew Robertson; John McGinn; Scott McTominay, Che Adams.