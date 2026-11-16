Prediksi Skor Jerman vs Belanda: Laga Hidup Mati Die Mannschaft, Wajib Menang untuk Lolos

JawaPos.com – Jerman akan melakoni laga hidup mati melawan Belanda pada matchday terakhir Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027, Selasa (17/11/2026) dini hari. Jika gagal meraih kemenangan di Olympiastadion Berlin, peluang Die Mannschaft untuk melaju ke babak berikutnya akan terancam.

Saat ini, Jerman menempati posisi ketiga klasemen Grup A2 dengan delapan poin. Perolehan tersebut sama dengan Yunani, tetapi mereka tertinggal tiga poin dari Belanda yang berada di puncak klasemen.

Peluang Jerman untuk lolos juga bergantung pada aturan UEFA yang memprioritaskan rekor head-to-head ketika terdapat tim dengan jumlah poin sama.

Anak asuh Jürgen Klopp sempat kalah 0-1 dari Yunani pada 27 September, sebelum bermain imbang 0-0 melawan tim yang sama pada matchday keempat.

Namun, Yunani baru saja dihancurkan Belanda dengan skor 0-7. Artinya, jika Jerman mampu mengalahkan Belanda, mereka akan mengungguli Yunani dan menjaga peluang melaju ke babak berikutnya, terlepas dari hasil pertandingan Yunani melawan Serbia.

Pada pertemuan pertama, Jerman ditahan imbang 1-1 oleh De Oranje. Namun, sejak kekalahan dari Yunani, tim asuhan Klopp belum terkalahkan di fase grup.

Terbaru, Jerman mengalahkan Serbia dengan skor 3-1 pada Sabtu (14/11/2026). Mereka mencetak dua gol cepat dalam 14 menit pertama melalui gol bunuh diri Srdjan Babic dan gol tambahan Florian Wirtz.

Belanda Lebih Nyaman, Jerman Wajib Habis-habisan Sementara itu, Belanda mengoleksi 11 poin dan hampir dipastikan tidak akan terlempar dari posisi dua teratas untuk lolos ke babak perempat final.

Satu-satunya skenario yang bisa membuat mereka turun dari dua besar adalah perubahan selisih gol dalam skala sangat besar. Skenario tersebut dinilai sulit terjadi.

Belanda juga memiliki modal berupa catatan tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan tandang terakhir. Kondisi itu membuat De Oranje relatif lebih nyaman menyambut laga melawan Jerman.

Sebaliknya, Jerman harus berjuang habis-habisan untuk mengamankan kemenangan. Pemain Jerman Joshua Kimmich menegaskan timnya sudah siap menghadapi pertandingan tersebut.

“Kami harus menang, jadi kami sangat menantikan pertandingan tersebut,” kata Kimmich kepada RTL.

Pelatih Jerman Jürgen Klopp juga menilai pertandingan melawan Belanda akan berlangsung sengit. Dia menyebut timnya membutuhkan kemenangan, atau minimal hasil imbang jika Serbia mampu mengalahkan Yunani.

"Sekarang kami benar-benar menantikan hari Senin (Selasa WITA), kami sudah tidak sabar menghadapi Belanda. Saya melihat Belanda menang 7-0, jadi pertandingan terakhir nanti pasti akan berlangsung seru," ujar Klopp di situs UEFA.

Di kubu lawan, pelatih Belanda Xavi Hernández meminta para pemainnya tetap fokus. Menurutnya, kemenangan besar atas Yunani tidak boleh membuat tim cepat berpuas diri.

“Kita harus terus seperti ini, karena inilah jalan yang benar. Para pemain berlatih dengan sangat keras. Saya sangat bangga kepada mereka,” katanya di situs UEFA.

Belanda Kehilangan Van Dijk dan De Jong Belanda dipastikan tidak diperkuat sang kapten Virgil van Dijk. Selain itu, Frenkie de Jong juga absen setelah ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam pertandingan melawan Yunani akibat mengalami nyeri punggung. Dia telah kembali ke Barcelona.

Posisi De Jong kemungkinan diisi Teun Koopmeiners. Sementara itu, Micky van de Ven dan Jan Paul van Hecke diperkirakan kembali berduet di jantung pertahanan.

Di lini depan, Donyell Malen, Cody Gakpo, dan Crysencio Summerville diprediksi tampil bersama. Mereka akan didukung Tijani Reijnders yang mencetak hattrick pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, Jerman tidak memiliki masalah cedera baru. Namun, mereka tetap harus kehilangan Jamal Musiala dan Serge Gnabry yang masing-masing mengalami masalah otot.

Dengan absennya kedua pemain Bayern Munchen tersebut, Klopp kemungkinan tetap menurunkan Brajan Gruda, Florian Wirtz, dan Derry Scherhant di belakang Kai Havertz yang menempati posisi ujung tombak.

Prediksi Skor Jerman vs Belanda: 1-0

Prakiraan Susunan Pemain Jerman vs Belanda Jerman (4-2-3-1):

Ter Stegen; Treu, Thiaw, Tah, Mittelstadt; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz.

Belanda (4-2-3-1):

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Veerman, Koopmeiners; Summerville, Reijnders, Gakpo; Malen.

Klasemen Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 Tim Main M S K Gol Poin Belanda 5 3 2 0 14-5 11 Yunani 5 2 2 1 5-10 8 Jerman 5 2 2 1 6-3 8 Serbia 5 0 0 5 4-11 0 Jadwal Selasa, 17 November 2026