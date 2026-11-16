Prediksi Skor Lituania vs Liechtenstein: Catatan Buruk Tim Tamu Jadi Keuntungan Tuan Rumah

JawaPos.com - Timnas Lituania akan menghadapi Liechtenstein dalam pertandingan terakhir Liga D Grup 2 UEFA Nations League 2026. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Darius dan Girenas, Kaunas, pada Selasa (17/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Lituania memiliki peluang besar untuk mengakhiri perjalanan mereka di UEFA Nations League 2026 dengan hasil positif. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Rinktinė, julukan tim nasional Lituania.

Selain faktor kandang, catatan pertemuan kedua tim juga lebih berpihak kepada tuan rumah. Lituania berhasil mengalahkan Liechtenstein dengan skor 2-0 pada pertemuan pertama yang berlangsung 24 September 2026.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Lituania untuk kembali mengamankan tiga poin. Sementara itu, Liechtenstein datang dengan kondisi yang kurang meyakinkan setelah kesulitan mendapatkan hasil positif sepanjang fase grup.

Dalam tiga pertandingan yang sudah dimainkan, Lituania mengumpulkan empat poin. Mereka mengawali perjalanan dengan kemenangan atas Liechtenstein, kemudian bermain imbang melawan Azerbaijan sebelum kembali menghadapi kekalahan dari lawan yang sama.

Perolehan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dibandingkan penampilan Lituania pada UEFA Nations League edisi sebelumnya. Saat itu, mereka gagal meraih satu poin pun dari enam pertandingan yang dimainkan.

Di sisi lain, Liechtenstein masih menghadapi persoalan serius. Mereka baru mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan, setelah bermain imbang melawan Azerbaijan dan menelan dua kekalahan.

Masalah terbesar Liechtenstein terletak pada produktivitas lini depan. Tim asuhan Konrad Fünfstück tersebut belum mampu mencetak gol sepanjang tiga pertandingan fase grup.

Catatan buruk itu semakin terlihat jika melihat performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Liechtenstein tercatat menelan 19 kekalahan dari 21 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Rekor pertemuan juga belum memberikan banyak harapan bagi tim tamu. Lituania berhasil memenangi tiga pertemuan terakhir melawan Liechtenstein dengan skor identik 2-0.

Meski lebih diunggulkan, Lituania tetap memiliki pekerjaan rumah. Mereka dipastikan tidak bisa menurunkan Armandas Kucys yang harus menjalani skorsing setelah mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Azerbaijan.

Absennya Kučys membuat pelatih Mindaugas Cepas perlu menyiapkan alternatif di lini depan. Faustas Steponavičius, Manfredas Ruzgys, dan Edgaras Dubickas menjadi beberapa pemain yang berpeluang mengisi posisi tersebut.

Lituania diperkirakan tetap menggunakan formasi 4-3-3 dengan Bartkus sebagai penjaga gawang. Sementara itu, Liechtenstein kemungkinan mengandalkan skema lima bek untuk memperkuat pertahanan dan meredam tekanan tuan rumah.

Tim tamu diprediksi bermain lebih defensif dengan mengandalkan serangan balik. Namun, menghadapi Lituania yang memiliki keunggulan fisik dan permainan kolektif tentu bukan pekerjaan mudah.

Melihat perbedaan kualitas, performa terkini, serta rekor pertemuan kedua tim, Lituania layak lebih diunggulkan. Liechtenstein berpotensi kembali kesulitan mengembangkan permainan, terutama jika harus menghadapi tekanan sejak awal pertandingan.

Sports Mole memperkirakan Lituania mampu menang dengan skor 3-0. Sementara itu, Football Whispers memprediksi kemenangan 2-0 untuk tuan rumah.

Prediksi tersebut cukup masuk akal jika melihat persoalan produktivitas gol Liechtenstein. Lituania diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan peluang yang didapat.