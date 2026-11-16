Prediksi Skor Gibraltar vs Malta: The Knights Diunggulkan Menang Satu Bola

JawaPos.com - Malta akan bertandang ke markas Gibraltar dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. The Knights lebih diunggulkan berkat performa yang lebih konsisten sepanjang fase grup.

Timnas Gibraltar akan menghadapi Malta pada pertandingan terakhir Grup D1 UEFA Nations League 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Europa Point Stadium, Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini memiliki arti berbeda bagi kedua tim. Gibraltar berusaha menutup kompetisi dengan hasil positif, sedangkan Malta ingin mempertahankan catatan impresif sekaligus mengakhiri fase grup tanpa kekalahan.

Malta saat ini berada di puncak klasemen Grup D1 dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan. The Knights mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Hasil tersebut membuat mereka tampil lebih meyakinkan dibandingkan para pesaingnya.

Sementara itu, Gibraltar masih tertahan di peringkat ketiga dengan dua poin. Mereka belum berhasil meraih kemenangan setelah menjalani tiga pertandingan. Hasil imbang melawan Andorra dan Malta menjadi pencapaian terbaik Gibraltar sejauh ini.

Gibraltar Berusaha Bangkit di Laga Terakhir Pada pertandingan terakhir, Gibraltar kembali mendapatkan hasil mengecewakan setelah kalah 0-2 dari Andorra pada 13 November 2026. Kekalahan tersebut memperlihatkan masih adanya persoalan dalam permainan tim berjuluk The Rock tersebut.

Menghadapi Malta, Gibraltar membutuhkan perbaikan terutama dalam hal penyelesaian akhir. Mereka juga harus mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan jika ingin memberikan perlawanan kepada tim tamu.

Gibraltar diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Kian Borge sebagai ujung tombak. Mereka akan mencoba memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memberikan tekanan kepada pertahanan Malta.

Namun, Gibraltar dipastikan tidak diperkuat Tjay De Barr karena akumulasi kartu. Ethan Jolley juga masih diragukan tampil akibat masalah cedera.

Malta Incar Kemenangan untuk Tutup Fase Grup Di sisi lain, Malta memiliki modal yang lebih baik. Selain mengoleksi tujuh poin, mereka juga berhasil mengalahkan Andorra dan menunjukkan permainan cukup konsisten selama fase grup.

Pada pertemuan pertama melawan Gibraltar, Malta harus puas bermain imbang 1-1. Hasil tersebut tentu menjadi catatan yang ingin diperbaiki oleh pasukan Emilio De Leo dalam pertandingan kali ini.

Pelatih Malta itu juga mengingatkan para pemainnya agar tidak cepat berpuas diri meskipun sudah berhasil mengamankan posisi puncak klasemen. Fokus dan konsistensi tetap dibutuhkan untuk menyelesaikan pertandingan terakhir dengan hasil maksimal.

Malta kehilangan Alexander Satariano yang harus menjalani hukuman skorsing. Meski demikian, absennya pemain tersebut diperkirakan tidak terlalu mengurangi kekuatan utama The Knights.

Malta kemungkinan tetap mengandalkan Henry Bonello di bawah mistar gawang. Sementara itu, Teddy Teuma diprediksi menjadi salah satu pemain penting untuk mengatur permainan dari lini tengah.

Prediksi Skor Gibraltar vs Malta Melihat perbedaan performa kedua tim, Malta tetap memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.

Sejumlah prediksi pertandingan juga mengunggulkan Malta. Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memperkirakan tim tamu mampu menang dengan skor tipis 1-0.

Prediksi tersebut cukup masuk akal mengingat Gibraltar masih kesulitan menemukan konsistensi, sedangkan Malta mempunyai catatan pertandingan yang lebih baik.

Gibraltar memang berpotensi memberikan perlawanan, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Malta memiliki kualitas dan kepercayaan diri yang lebih menjanjikan.