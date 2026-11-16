Prediksi Susunan Pemain Jerman vs Belanda: Nasib Klopp Ditentukan Yunani

JawaPos.com – Jerman masih berpeluang lolos ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027 dari Grup A2. Namun, syaratnya cukup berat. Die Mannschaft, julukan Jerman, bukan hanya harus mengalahkan Belanda di Olympiastadion, Berlin, Selasa (17/11/2026) dini hari WIB, tetapi juga berharap Yunani gagal meraih kemenangan atas Serbia.

Pertandingan Jerman kontra Belanda dijadwalkan berlangsung pukul 02.45 WIB dan disiarkan melalui MNC Soccer Channel, K-Vision, serta Vision+.

Situasi tersebut terjadi karena Jerman kalah dalam catatan head-to-head dari Yunani. Kedua tim sebelumnya bertemu dua kali, dengan Jerman kalah 0-1 di WWK Arena, Augsburg, pada 28 September lalu dan bermain imbang 0-0 di Toumba Stadium, Thessaloniki, pada 5 Oktober.

Yunani saat ini lebih diuntungkan. Mereka akan memainkan pertandingan terakhir dengan menjamu Serbia di Panthessaliko Stadium, Volos, pada Selasa (17/11/2026) dini hari WIB. Serbia sudah dipastikan tereliminasi setelah menelan kekalahan dalam lima pertandingan.

"Nasib kami untuk lolos ke babak berikutnya memang tidak hanya ada di tangan kami sendiri. Meski begitu, kami tetap harus menghadapi Belanda selayaknya laga final," kata pelatih Jerman Jurgen Klopp seperti dikutip beIN Sports.

Jerman Mulai Temukan Ritme Permainan Kabar positif bagi Jerman menjelang pertandingan melawan Belanda adalah mulai terbentuknya ritme permainan yang diinginkan Klopp.

Saat menang 3-1 atas Serbia di Stadion Rajko Mitic, Beograd, Sabtu (14/11/2026), Die Mannschaft mencatatkan penguasaan bola hingga 79,4 persen dan melepaskan 22 tembakan.

"Kami tampil sangat baik. Pola permainan bagus, penguasaan bola dominan, dan intensitas berada di level tertinggi. Kami ingin tampil meyakinkan dan itu berhasil di Beograd," beber Klopp seperti dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Jerman (DFB).

Xavi Hernandez Berencana Lakukan Rotasi Di sisi lain, Belanda juga belum sepenuhnya mengunci tiket ke perempat final. Meski demikian, posisi Oranje relatif lebih menguntungkan dibandingkan Jerman.

Pelatih Belanda Xavi Hernandez berencana melakukan rotasi pemain karena sejumlah pemain terkendala kebugaran.

Salah satunya adalah gelandang Frenkie de Jong dari FC Barcelona. Kapten Oranje saat menang telak 7-0 atas Yunani pada 14 November tersebut telah mundur dari skuad karena mengalami masalah di area selangkangan.

De Jong sebelumnya dipercaya mengenakan ban kapten setelah Virgil van Dijk lebih dahulu mundur karena masalah kebugaran.

"Frenkie (de Jong) akan menjalani pemeriksaan medis di klubnya, Senin (16/11, Red). Aku berharap tidak melihat lagi ada pemainku yang cedera," ucap Xavi kepada Voetbal International.

Prediksi Susunan Pemain Jerman vs Belanda Jerman diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Marc-Andre ter Stegen sebagai penjaga gawang. Joshua Kimmich akan memimpin tim sebagai kapten, sementara Kai Havertz berpeluang menjadi ujung tombak.

Belanda diprediksi menerapkan formasi 4-3-3. Denzel Dumfries akan mengenakan ban kapten, sedangkan lini depan kemungkinan diisi oleh Summerville, Meerdink, dan Lang.

Jerman (4-2-3-1): Ter Stegen (PG); Treu, Thiaw, Tah, Mittelstadt; Kimmich (C), Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz.

Belanda (4-3-3): Verbruggen (PG); Dumfries (C), Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang.

Skenario Lolos Perempat Final Grup A2 Persaingan menuju perempat final Grup A2 masih melibatkan Belanda, Yunani, dan Jerman. Belanda memimpin klasemen dengan 11 poin, sedangkan Yunani dan Jerman sama-sama mengoleksi delapan poin.

Namun, Yunani unggul dalam catatan head-to-head atas Jerman dengan perolehan empat poin berbanding satu poin.

Berikut skenario kelolosan berdasarkan klasemen sementara dan ketentuan yang tercantum:

Belanda: Lolos jika tidak kalah dari Jerman. Jika kalah, Belanda tetap lolos apabila Yunani gagal mengalahkan Serbia.

Yunani: Lolos jika mengalahkan Serbia. Jika gagal menang, mereka masih berpeluang lolos apabila Jerman juga gagal mengalahkan Belanda.

Jerman: Lolos jika mengalahkan Belanda dan Yunani gagal mengalahkan Serbia. Jika bermain imbang, Jerman hanya lolos apabila Yunani kalah dari Serbia.

Serbia: Sudah tereliminasi dari persaingan Grup A2.

Dengan situasi tersebut, Jerman harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan atas Belanda. Namun, hasil positif itu belum tentu cukup karena mereka juga bergantung pada pertandingan Yunani melawan Serbia.