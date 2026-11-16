Prediksi Skor Estonia vs Bulgaria: Tuan Rumah Bidik Tiket Promosi ke Liga B

JawaPos.com - Estonia akan menjamu Bulgaria dalam pertandingan terakhir Grup C4 UEFA Nations League 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di A. Le Coq Arena, Tallinn, Selasa (17/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Estonia untuk menutup fase grup dengan kemenangan sekaligus menjaga peluang promosi otomatis ke Liga B. Sementara itu, Bulgaria datang dengan kondisi kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan telak pada pertandingan sebelumnya.

Estonia saat ini menempati posisi kedua klasemen Grup C4 dengan koleksi sembilan poin dari lima pertandingan. Mereka terpaut dua angka dari Islandia yang berada di puncak klasemen dengan 11 poin.

Peluang Estonia untuk merebut posisi pertama masih terbuka. Namun, mereka membutuhkan kemenangan atas Bulgaria sekaligus berharap Islandia gagal meraih poin penuh ketika menghadapi Luksemburg.

Pertahanan Estonia Jadi Modal Penting Situasi tersebut membuat pertandingan kandang ini memiliki arti penting bagi pasukan Jürgen Henn. Selain mengejar hasil maksimal, Estonia juga ingin mempertahankan konsistensi permainan sepanjang kompetisi.

Performa Estonia memang cukup menjanjikan. Mereka berhasil melewati empat pertandingan beruntun tanpa kebobolan setelah bermain imbang 1-1 melawan Islandia pada laga pembuka.

Catatan pertahanan tersebut menjadi salah satu kekuatan utama Estonia. Dari lima pertandingan di Grup C4, mereka baru kebobolan satu gol.

Kemenangan 1-0 atas Luksemburg pada 13 November lalu juga menjadi modal positif. Gol Maksim Paskotsi memastikan Estonia tetap berada dalam persaingan memperebutkan posisi teratas klasemen.

Kondisi berbeda justru dialami Bulgaria. Tim berjuluk The Lions tersebut baru saja mendapatkan hasil mengecewakan setelah dihajar Islandia dengan skor 0-5.

Kekalahan itu membuat Bulgaria tertahan di posisi ketiga dengan empat poin. Mereka juga sudah tidak memiliki peluang untuk mengamankan tiket promosi ke Liga B.

Produktivitas gol menjadi persoalan lain yang perlu diperhatikan. Bulgaria gagal mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan terakhirnya.

Pelatih sementara Atanas Ribarski memiliki pekerjaan berat untuk membenahi permainan tim. Menghadapi Estonia yang mempunyai organisasi pertahanan cukup baik tentu bukan perkara mudah, terlebih pertandingan berlangsung di kandang lawan.

Prediksi Susunan Pemain Estonia vs Bulgaria Dari sisi komposisi pemain, Estonia mendapatkan tambahan tenaga dengan kembalinya Markus Poom. Sebelumnya, pemain tersebut absen ketika menghadapi Luksemburg karena alasan keluarga.

Sementara itu, Bulgaria dipastikan tidak bisa memainkan Martin Minchev yang masih mengalami cedera. Mereka juga diperkirakan melakukan sejumlah perubahan susunan pemain setelah kekalahan besar dari Islandia.

Estonia diprediksi menggunakan formasi 5-3-2 dengan Karl Jakob Hein sebagai penjaga gawang. Sementara itu, Bulgaria kemungkinan menerapkan skema 4-2-3-1 dengan Svetoslav Naumov di bawah mistar.

Prediksi Skor Estonia vs Bulgaria Melihat perbedaan performa kedua tim, Estonia lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Keuntungan bermain di kandang serta pertahanan yang relatif solid menjadi modal penting bagi tuan rumah.

Sejumlah prediksi juga mengarah pada kemenangan Estonia. Sports Mole memperkirakan pertandingan berakhir dengan skor 1-0, sedangkan Football Whispers memprediksi tuan rumah menang 2-0.

Prediksi skor 1-0 untuk Estonia juga muncul dalam pasar correct score yang ditampilkan Oddschecker.

Dengan mempertimbangkan performa terkini dan kondisi kedua tim, Estonia diperkirakan mampu mengamankan tiga poin.

Bulgaria berpotensi kesulitan menembus pertahanan tuan rumah yang sedang berada dalam tren positif.