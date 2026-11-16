Prediksi Skor Kazakhstan vs Slovakia: Tanpa Pemain Inti, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Slovakia akan menghadapi Kazakhstan dalam pertandingan terakhir Grup C3 UEFA Nations League 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Astana Arena, Senin (16/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Pertandingan ini tetap menarik untuk diperhatikan meski Slovakia sudah memastikan diri menjadi juara grup dan mendapatkan tiket promosi ke Liga B. Sebaliknya, Kazakhstan masih berusaha mencari kemenangan pertama untuk menutup perjalanan mereka di kompetisi musim ini.

Slovakia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengumpulkan 11 poin dari lima pertandingan. Hasil tersebut membuat mereka tidak lagi bisa dikejar oleh para pesaing di Grup C3.

Sementara itu, Kazakhstan justru menjalani kampanye yang cukup sulit. Mereka baru mengoleksi dua poin dan masih menempati posisi terbawah klasemen. Dari lima pertandingan yang sudah dimainkan, Kazakhstan belum mampu meraih satu kemenangan pun.

Pada pertandingan sebelumnya, Slovakia harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi Kepulauan Faroe pada 13 November 2026. Hasil tersebut membuat mereka gagal melanjutkan tren kemenangan, tetapi tetap mempertahankan posisi teratas.

Di sisi lain, Kazakhstan kembali mendapatkan hasil mengecewakan setelah kalah 1-2 dari Moldova. Kekalahan tersebut semakin memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka.

Secara statistik, Slovakia masih memiliki modal lebih baik. Tim berjuluk Sokoli tersebut tercatat tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir di berbagai kompetisi. Kazakhstan justru sudah melewati tujuh pertandingan tanpa kemenangan.

Meski demikian, Slovakia diperkirakan tidak akan tampil dengan kekuatan terbaiknya. Pelatih Vladimír Weiss memutuskan melakukan rotasi besar setelah timnya memastikan promosi ke Liga B.

Mengutip laporan media Slovakia, STVR, terdapat tujuh pemain penting yang tidak dibawa ke Kazakhstan. Mereka adalah Milan Skriniar, Dominik Greif, Martin Valjent, Dávid Hancko, Ondrej Duda, Matus Bero, dan Albert Rusnak.

Keputusan tersebut memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang sebelumnya tidak mendapatkan banyak menit bermain. Rotasi ini juga menjadi kesempatan bagi Weiss untuk melihat kemampuan pemain lain sebelum menghadapi agenda internasional berikutnya.

Salah satu nama yang patut mendapatkan perhatian adalah Erik Prekop. Penyerang tersebut baru saja mencetak gol internasional pertamanya ketika Slovakia bermain imbang melawan Kepulauan Faroe.

Dengan absennya beberapa pemain utama, Prekop berpeluang mendapatkan kesempatan lebih besar untuk tampil sejak menit awal. Penampilannya bisa menjadi salah satu faktor penting dalam upaya Slovakia mempertahankan hasil positif.

Kazakhstan sendiri juga tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Mereka dipastikan kehilangan Maksim Samorodov akibat hukuman kartu merah setelah pertandingan melawan Moldova.

Menurut laporan Sports.kz, Samorodov mendapatkan dua kartu kuning setelah pertandingan berakhir karena terlibat perdebatan dengan wasit. Absennya penyerang tersebut tentu menjadi kerugian bagi Kazakhstan yang membutuhkan tambahan daya gedor.

Kabar baiknya, bek Sergey Maliy sudah bisa kembali bermain setelah menyelesaikan hukuman larangan bertanding. Kehadirannya diharapkan membantu memperkuat pertahanan tuan rumah.

Bermain di Astana Arena menjadi keuntungan tersendiri bagi Kazakhstan. Mereka tentu ingin memberikan hasil terbaik kepada pendukungnya, terlebih setelah melewati perjalanan yang kurang memuaskan sepanjang kompetisi.

Namun, Slovakia tetap memiliki kedalaman skuad dan kualitas individu yang lebih baik. Meski melakukan rotasi, tim tamu diperkirakan masih mampu memberikan perlawanan serius.

Pertandingan ini berpotensi berlangsung cukup terbuka. Kazakhstan diperkirakan akan berusaha mengambil inisiatif serangan, sedangkan Slovakia bisa memanfaatkan celah melalui permainan cepat.

Sejumlah media juga memiliki pandangan berbeda mengenai hasil akhir pertandingan. Sports Mole memperkirakan kedua tim bermain imbang 1-1. Squawka lebih menjagokan Slovakia dengan kemenangan 2-1, sedangkan Betimate memprediksi tim tamu menang tipis 1-0.

Melihat perbedaan kualitas kedua tim, Slovakia masih layak diunggulkan meskipun kehilangan tujuh pemain penting. Kazakhstan memang memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi performa mereka belakangan ini belum cukup meyakinkan.