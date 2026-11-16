Prediksi Skor Yunani vs Serbia: Misi Bangkit Usai Dibantai Belanda 0-7

JawaPos.com - Yunani akan menjamu Serbia dalam lanjutan Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Panthessaliko, Selasa (17/11/2026) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi skuad Ethniki untuk bangkit sekaligus menjaga peluang lolos ke perempat final.

Yunani membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan asa melaju ke babak berikutnya. Mereka saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup A2 dengan koleksi delapan poin, sama dengan Jerman yang menempati peringkat ketiga.

Skuad asuhan Ivan Jovanovic harus meraih hasil setidaknya setara dengan Jerman. Mereka juga perlu berharap tim berjuluk Die Mannschaft tersebut kehilangan poin saat menjamu Belanda.

Karena itu, pertandingan melawan Serbia menjadi sangat penting bagi Yunani. Kemenangan bukan hanya dibutuhkan untuk menjaga posisi di dua besar, tetapi juga menjadi kesempatan mengembalikan kepercayaan diri setelah kekalahan telak pada laga sebelumnya.

Yunani Berusaha Bangkit Usai Kekalahan 0-7 Pada pertandingan terbaru, Yunani menelan kekalahan telak 0-7 dari Belanda. Hasil tersebut menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Ivan Jovanovic.

Selain kehilangan momentum, Yunani juga menghadapi tekanan karena peluang mereka melaju ke perempat final kini bergantung pada hasil pertandingan terakhir.

Meski demikian, Yunani memiliki modal dari pertemuan pertama melawan Serbia. Saat itu, mereka berhasil meraih kemenangan 2-1. Hasil tersebut bisa menjadi bekal kepercayaan diri bagi tuan rumah.

Di sisi lain, Serbia datang dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Skuad berjuluk The Eagles itu belum mengoleksi poin setelah menelan kekalahan dalam lima pertandingan Grup A2.

Hasil tersebut membuat Serbia dipastikan mengakhiri fase grup di posisi keempat. Namun, mereka masih berpeluang bersaing memperebutkan tempat di babak play-off Liga A/B apabila memiliki catatan lebih baik dibandingkan tim peringkat keempat dari grup lainnya.

Serbia disebut memiliki selisih gol lebih baik dibandingkan Turki dan Republik Ceko, yang juga belum mengoleksi poin. Mereka juga unggul dalam selisih gol atas Kroasia yang telah mengumpulkan tiga poin.

Meski peluang tersebut masih terbuka, performa Serbia sepanjang kompetisi belum meyakinkan. Mereka telah kebobolan 11 gol dalam lima pertandingan, atau rata-rata 2,2 gol per laga.

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Serbia Yunani diperkirakan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal demi mengejar kemenangan. Dukungan publik sendiri juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi skuad Ethniki untuk segera melupakan kekalahan telak dari Belanda.

Serbia tetap tidak bisa dipandang sebelah mata meski belum mencatatkan poin dari lima pertandingan. Tim asuhan Veljko Paunovic tentu memiliki motivasi untuk menutup fase grup dengan hasil positif.

Yunani diperkirakan menggunakan komposisi pemain berikut:

Yunani (4-2-3-1): Konstantinos Tzolakis (PG); Lazaros Rota, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Konstantinos Tsimikas; Konstantinos Karetsas, Thanasis Androutsos, Charalampos Kostoulas, Christos Tzolis; Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis.

Pelatih: Ivan Jovanovic.

Serbia: Milinkovic-Savic (PG); Kosta Nedeljkovic, Stefan Gudelj, Nikola Milenkovic, Srdjan Babic, Petar Sukacev; Lazar Samardzic, Stefan Dzodic, Milinkovic-Savic; Luka Jovic, Dusan Tadic.

Pelatih: Veljko Paunovic.

Prediksi Skor Yunani vs Serbia Pertandingan diprediksi berlangsung sengit. Yunani lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan karena bermain di kandang sendiri dan membutuhkan tiga poin demi menjaga peluang lolos ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027.

Namun, Serbia tetap berpotensi memberikan perlawanan. Tim tamu memiliki motivasi untuk mengakhiri fase grup dengan hasil positif meski sudah dipastikan berada di posisi keempat.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan kedua tim dan keuntungan bermain di kandang, Yunani diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis.