Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Moldova: Duel Penentuan Posisi Kedua Grup C3

JawaPos.com - Pertandingan Kepulauan Faroe vs Moldova pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 diprediksi berlangsung ketat. Kedua tim akan bertemu pada laga terakhir Grup C3 di Stadion Tórsvøllur, Tórshavn, Senin (16/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Duel ini menjadi penentu persaingan memperebutkan posisi kedua klasemen Grup C3. Kepulauan Faroe yang bertindak sebagai tuan rumah membutuhkan kemenangan untuk menggeser Moldova dari peringkat kedua.

Sementara itu, Moldova berada dalam situasi lebih menguntungkan. Tim berjuluk Tricolorii tersebut hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisinya sekaligus menjaga peluang tampil di babak play-off promosi ke Liga B.

Slovakia sudah lebih dahulu memastikan diri sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 11 poin. Dengan demikian, perhatian kini tertuju pada persaingan Kepulauan Faroe dan Moldova yang hanya terpaut dua poin.

Modal dan Performa Kedua Tim Kepulauan Faroe masih memiliki peluang memperbaiki posisi. Namun, performa mereka sepanjang fase grup belum sepenuhnya meyakinkan.

Dalam lima pertandingan sebelumnya, tim asuhan Eydun Klakstein belum meraih kemenangan dan selalu mengakhiri laga dengan hasil imbang.

Meski demikian, Kepulauan Faroe tetap menunjukkan daya saing ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Kazakhstan dan kembali meraih hasil serupa saat menghadapi Slovakia pada 13 November lalu.

Hasil melawan Slovakia menjadi modal penting menjelang pertandingan kontra Moldova. Kepulauan Faroe membuktikan mampu memberikan perlawanan, termasuk ketika menghadapi tim pemuncak klasemen.

Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi keuntungan bagi tuan rumah. Dukungan suporter di Stadion Tórsvøllur diharapkan memberikan motivasi tambahan untuk mengakhiri tren tanpa kemenangan.

Di sisi lain, Moldova datang dengan kepercayaan diri lebih baik. Mereka baru saja mengalahkan Kazakhstan dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya.

Kemenangan tersebut tidak lepas dari kontribusi Petru Popescu yang mencetak dua gol. Hasil positif itu membuat Moldova semakin dekat dengan target mempertahankan posisi kedua Grup C3.

Dengan situasi klasemen tersebut, Moldova kemungkinan akan bermain lebih disiplin dan mengutamakan organisasi pertahanan demi mengamankan setidaknya satu poin.

Prediksi Susunan Pemain Kepulauan Faroe vs Moldova Kedua tim memiliki sejumlah persoalan terkait ketersediaan pemain. Kepulauan Faroe diperkirakan kembali diperkuat Martin Agnarsson setelah menyelesaikan hukuman larangan bermain.

Namun, mereka harus kehilangan Joannes Danielsen akibat skorsing satu pertandingan. Jann Benjaminsen diperkirakan mengisi posisi bek sayap kanan untuk menggantikannya.

Sementara itu, Moldova tidak bisa menurunkan Iurie Iovu karena hukuman skorsing. Kondisi kapten Vladyslav Baboglo juga masih menjadi perhatian setelah mengalami masalah saat menghadapi Kazakhstan.

Kepulauan Faroe diperkirakan menggunakan formasi 3-4-3. Lamhauge akan mengawal gawang dengan dukungan Vatnhamar, Faero, dan Edmundsson di lini belakang.

Sementara itu, Moldova diprediksi menerapkan formasi 3-5-2 dengan Celeadnic sebagai penjaga gawang. Petru Popescu berpeluang kembali menjadi andalan di lini depan bersama Clescenco.

Baca Juga: Prediksi Skor Islandia vs Luksemburg: Tuan Rumah Selangkah Lagi Promosi ke Liga B Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Moldova Melihat kebutuhan kedua tim, pertandingan ini berpotensi berjalan dengan tempo hati-hati. Kepulauan Faroe memang membutuhkan kemenangan, tetapi Moldova memiliki alasan kuat untuk tidak bermain terlalu terbuka.

Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memprediksi pertandingan berakhir imbang 1-1. Hasil tersebut cukup masuk akal jika melihat performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir.

Kepulauan Faroe memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi Moldova datang dengan modal kemenangan dan posisi klasemen yang lebih baik.

Tuan rumah diperkirakan tetap mampu memberikan tekanan. Namun, kedisiplinan Moldova dalam menjaga pertahanan bisa menjadi faktor penting untuk mengamankan poin.

Dengan mempertimbangkan performa terakhir, kondisi pemain, serta kepentingan kedua tim di klasemen, laga ini diprediksi berakhir tanpa pemenang.