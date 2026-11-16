Prediksi Skor Islandia vs Luksemburg: Tuan Rumah Selangkah Lagi Promosi ke Liga B

JawaPos.com - Islandia berpeluang mengamankan tiket promosi otomatis ke Liga B UEFA Nations League 2026/2027 saat menjamu Luksemburg pada pertandingan terakhir Grup C4. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Laugardalsvöllur, Reykjavik, Selasa (17/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Tuan rumah memiliki modal meyakinkan setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Bulgaria pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut semakin memperkuat posisi Islandia dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen Grup C4.

Saat ini, Islandia memimpin klasemen dengan koleksi 11 poin dari lima pertandingan. Mereka unggul dua angka atas Estonia di posisi kedua. Sementara itu, Luksemburg berada di dasar klasemen dengan raihan tiga poin.

Kemenangan akan memastikan Islandia menjadi juara grup sekaligus memperoleh promosi otomatis ke Liga B. Hasil imbang juga berpeluang cukup untuk mengantarkan mereka mencapai target tersebut, bergantung pada hasil pertandingan Estonia.

Performa Islandia Lebih Meyakinkan Performa Islandia sepanjang kompetisi terbilang konsisten. Tim besutan Arnar Gunnlaugsson itu belum terkalahkan dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Produktivitas mereka juga cukup baik setelah mencetak 12 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Salah satu pemain yang patut mendapat perhatian adalah Andri Gudjohnsen. Penyerang tersebut tampil impresif saat menghadapi Bulgaria dengan mencetak tiga gol. Hattrick itu menjadi modal penting bagi lini depan Islandia menjelang pertandingan penentuan.

Sebaliknya, Luksemburg datang dengan catatan kurang menguntungkan. Mereka menelan empat kekalahan beruntun setelah sebelumnya mengalahkan Bulgaria pada pertandingan pembuka.

Kekalahan 0-1 dari Estonia pada 13 November lalu semakin memperpanjang periode sulit tersebut. Luksemburg bahkan gagal mencetak gol dalam empat pertandingan terakhir. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Jeff Strasser.

Prediksi Susunan Pemain Islandia vs Luksemburg Islandia diperkirakan tetap mengandalkan sejumlah pemain yang tampil saat mengalahkan Bulgaria. Namun, mereka harus melakukan beberapa perubahan akibat cedera dan akumulasi kartu.

Stefan Teitur Thordarson dan Kristall Máni Ingason dipastikan absen karena cedera. Sementara itu, Hörður Björgvin Magnússon tidak dapat dimainkan akibat akumulasi kartu.

Islandia diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2 dengan Valdimarsson sebagai penjaga gawang. Duet Orri Óskarsson dan Andri Gudjohnsen berpeluang mengisi lini depan.

Di kubu lawan, Luksemburg diprediksi menerapkan formasi 4-1-4-1 dengan Anthony Moris di bawah mistar. Aiman Dardari berpeluang menjadi ujung tombak untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Prediksi Skor Islandia vs Luksemburg Melihat perbedaan performa kedua tim, Islandia memiliki modal lebih meyakinkan. Selain bermain di kandang, mereka juga sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan besar atas Bulgaria.

Sejumlah prediksi pertandingan turut mengunggulkan Islandia. Sports Mole memperkirakan tuan rumah menang 3-0, sedangkan Football Whispers dan Soccerstats sama-sama mengarah pada kemenangan 2-0.

Dengan kondisi tersebut, Luksemburg diperkirakan menghadapi pertandingan yang sulit. Islandia berpeluang mengendalikan permainan sejak awal sekaligus mengamankan posisi puncak klasemen Grup C4.