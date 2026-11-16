Prediksi Skor Sudan vs Senegal: Tak Terkalahkan 9 Pertemuan, Singa dari Teranga Terkam Tuan Rumah

JawaPos.com — Prediksi skor Sudan vs Senegal pada lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027 mengarah kepada kemenangan tim tamu saat kedua negara bertemu di Stadion Nasional Juba, Sudan Selatan, Senin (16/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Senegal datang sebagai pemuncak Grup J dengan tujuh poin, sedangkan Sudan menempati peringkat ketiga setelah mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Senegal memperpanjang catatan tidak terkalahkan sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen Grup J.

Sebaliknya, Sudan menghadapi tekanan besar setelah dihajar Senegal dengan skor 1-4 pada pertemuan pertama di Dakar, Kamis lalu.

Mengapa Senegal Lebih Diunggulkan daripada Sudan? Senegal memiliki modal meyakinkan untuk kembali mengalahkan Sudan berkat kualitas skuad, ketajaman lini depan, dan rekor pertemuan yang sangat dominan.

Singa dari Teranga belum pernah menelan kekalahan dalam sembilan pertemuan menghadapi Sudan di seluruh kompetisi.

Keunggulan tersebut semakin terasa apabila melihat perbedaan posisi kedua negara dalam peringkat dunia, dengan Senegal berada di urutan ke-18 dan Sudan menempati posisi ke-118.

Selisih 100 peringkat menggambarkan kesenjangan kualitas yang berpotensi kembali terlihat sepanjang pertandingan.

Sejak ditangani Patrick Vieira, Senegal menunjukkan perkembangan positif dengan mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan kualifikasi.

Vieira mengambil alih kursi pelatih dari Pape Thiaw setelah Senegal tersingkir oleh Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Perjalanan Senegal bersama Vieira dimulai dengan hasil imbang 1-1 menghadapi Mozambik melalui gol Nicolas Jackson.

Mereka kemudian mengalahkan Ethiopia dengan skor 1-0 berkat gol cepat Ibrahim Mbaye sebelum menghancurkan Sudan 4-1 di Dakar.

Kemenangan atas Sudan sekaligus menandai debut kandang Vieira sebagai pelatih Senegal dengan hasil yang sangat memuaskan.

Jackson membuka keunggulan pada menit ke-31, sebelum Mohamed Abuaagla menyamakan kedudukan menjelang berakhirnya babak pertama.

Senegal kemudian menunjukkan kekuatan sesungguhnya dengan mencetak tiga gol tambahan dalam rentang 25 menit pada babak kedua.

Produktivitas tersebut memperlihatkan kemampuan mereka meningkatkan intensitas serangan ketika pertandingan memasuki fase menentukan.

Mengapa Pertahanan Sudan Menjadi Masalah Serius? Sudan menghadapi persoalan besar di sektor pertahanan setelah kebobolan delapan gol dalam dua pertandingan terakhir Kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Catatan tersebut menjadi peringatan bagi pelatih James Kwesi Appiah menjelang pertemuan kedua melawan Senegal.

Sudan sebenarnya memulai perjalanan Grup J dengan kemenangan tipis 1-0 atas Ethiopia di Juba.

Mohamed Eisa menjadi penentu kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-86 yang memastikan tiga poin pertama bagi timnya.

Namun, performa Sudan mengalami penurunan drastis ketika bertandang ke markas Mozambik dan menyerah dengan skor 1-4.

Satu-satunya gol mereka dalam pertandingan tersebut dicetak Yasin Hamed melalui penalti pada menit ke-88.

Kekalahan berikutnya dari Senegal semakin memperlihatkan rapuhnya organisasi pertahanan Sudan ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan lebih baik.

Menariknya, dua kemenangan yang mereka raih dalam sembilan pertandingan terakhir seluruh kompetisi selalu disertai catatan tanpa kebobolan.

Kondisi tersebut mempertegas pentingnya menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan apabila Sudan ingin menghindari kekalahan ketiga dalam fase kualifikasi.

Appiah juga harus mempertimbangkan kebugaran pemain setelah perjalanan panjang menuju Juba yang menjadi kandang sementara Sudan di Sudan Selatan.

Bagaimana Kondisi Skuad Sudan dan Senegal? Sudan membawa 24 pemain untuk menghadapi dua pertandingan beruntun melawan Senegal, termasuk sejumlah penggawa dari Al Hilal dan Al Merrikh.

Appiah diperkirakan tetap mengandalkan Mohamed Eisa sebagai ujung tombak dengan dukungan pemain kreatif dari lini kedua.

Yasir Mozamil dan Abubakr Eisa menjadi alternatif untuk meningkatkan daya serang ketika Sudan membutuhkan perubahan strategi.

Sementara itu, Ahmed Tabanja, Mustafa Karshom, dan penjaga gawang Mohamed Mustafa memiliki tanggung jawab besar meredam tekanan Senegal.

Di kubu lawan, Vieira harus menyusun komposisi terbaik tanpa sejumlah pemain berpengalaman yang biasanya menjadi andalan Senegal.

Sadio Mane dan Idrissa Gana Gueye tidak masuk skuad, sedangkan Ismail Jakobs telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada Oktober.

Krepin Diatta juga harus absen karena cedera dan posisinya digantikan bek Sevilla, Arouna Sangante.

Mamadou Sarr, Habib Diarra, Ismaila Sarr, serta Abdallah Sima turut tidak tersedia karena persoalan kebugaran maupun kondisi medis.

Meski kehilangan beberapa pemain penting, Senegal masih mempunyai kedalaman skuad yang cukup menjanjikan untuk mempertahankan performa positif.

Jackson dan Mbaye dapat menjadi tumpuan serangan, sementara Boulaye Dia, Iliman Ndiaye, dan Pathe Mboup menyediakan pilihan tambahan.

Kalidou Koulibaly tetap dipercaya memimpin Senegal sebagai kapten sekaligus menjadi figur sentral dalam menjaga organisasi pertahanan.

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Kembalinya Dion Lopy setelah absen pada periode internasional sebelumnya juga memberikan tambahan tenaga di lini tengah.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Sudan vs Senegal Sudan diperkirakan mengutamakan keseimbangan permainan dengan memperkuat lini tengah untuk membatasi ruang gerak para penyerang Senegal.

Strategi tersebut diperlukan agar mereka tidak kembali kehilangan kendali pertandingan seperti ketika kebobolan tiga gol pada babak kedua di Dakar.

Prediksi susunan pemain Sudan (4-2-3-1): Mustafa; Awad, Tabanja, Karshoum, Kuku; Khidir, Abuaagla; Alhassan, Omer, Nooh; Eisa.

Prediksi susunan pemain Senegal (3-4-3): Diouf; Sane, Koulibaly, Niakhate; Mbaye, Camara, Lopy, El Hadji Malick Diouf; Ndiaye, Dia, Jackson.

Senegal diprediksi lebih dominan dalam penguasaan bola dengan memanfaatkan pergerakan Jackson serta kreativitas Ndiaye untuk membongkar pertahanan Sudan.

Namun, tuan rumah tetap berpeluang mencetak gol apabila mampu memaksimalkan serangan balik maupun situasi bola mati.

Kemenangan menjadi prediksi paling realistis mengingat Senegal mempunyai kualitas individu lebih unggul meskipun Sudan berpotensi memberikan perlawanan lebih ketat.

Tambahan tiga poin akan membawa Singa dari Teranga mengoleksi 10 poin sekaligus memperbesar peluang mereka mengamankan tiket putaran final Piala Afrika 2027.