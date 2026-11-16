Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Moldova di UEFA Nations League:  Duel Sengit Tanpa Pemenang

JawaPos.com - Kepulauan Faroe akan menghadapi Moldova dalam pertandingan lanjutan Grup C3 UEFA Nations League 2026/2027.

Duel tersebut diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berjuang dalam perebutan posisi kedua klasemen sementara.

Kepulauan Faroe akan menjamu Moldova di Stadion Torsvollur, Senin (16/11/2026). Pertandingan tersebut dijadwalkan kick-off pukul 22.00 WIB.

Kepulauan Faroe membutuhkan kemenangan untuk menggeser Moldova dan mengamankan posisi kedua. Sementara itu, Moldova hanya perlu meraih hasil imbang demi memastikan tiket ke babak play-off promosi.

Situasi tersebut membuat Moldova berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Tim berjuluk Selectionata itu tidak harus mengambil risiko mengingat hanya membutuhkan hasil seri saja untuk mewujudkan target promosi.

Moldova sejauh ini menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Dua kemenangan beruntun dengan skor identik 2-1 atas Kazakhstan menjadi modal penting bagi mereka untuk mempertahankan posisi kedua di Grup C3.

Kemenangan kedua atas Kazakhstan bahkan baru saja diraih pada Jumat. Hasil tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri Moldova menjelang lawatan ke markas Kepulauan Faroe.

Di sisi lain, Kepulauan Faroe juga tidak bisa dianggap remeh. Tim asuhan Eydun Klakstein itu cukup memperlihatkan konsistensinya sejak takluk 1-3 dari Kroasia pada November 2025.

Bahkan, mereka hanya menelan satu kekalahan dalam periode tersebut. Kekalahan itu terjadi ketika Kepulauan Faroe menyerah 0-1 dari Estonia.

Menariknya, Kepulauan Faroe juga memiliki catatan kandang yang cukup baik. Kroasia menjadi satu-satunya negara yang mampu mengalahkan mereka di Torshavn dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun terakhir.

Namun, ada satu catatan yang perlu diperbaiki oleh Klakstein menjelang pertandingan ini. Kepulauan Faroe tercatat selalu bermain imbang dalam lima pertandingan terakhir di Grup C3.

Rinciannya, mereka tiga kali bermain imbang dengan skor 1-1 sebelum menutup dua pertandingan berikutnya dengan hasil seri 2-2 melawan Kazakhstan dan Slovakia. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Kepulauan Faroe cukup sulit dikalahkan, tetapi masih kesulitan mengubah peluang menjadi kemenangan.

Hasil imbang 2-2 melawan Slovakia juga menjadi modal psikologis yang cukup berharga. Mereka tentu berharap performa tersebut bisa berlanjut ketika menghadapi Moldova.

Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Moldova Kepulauan Faroe kemungkinan bakal mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Dukungan publik Torshavn juga bisa menjadi faktor tambahan bagi mereka untuk menekan pertahanan Moldova.

Namun, Moldova memiliki tujuan yang jelas datang ke pertandingan tersebut. Mereka hanya butuh hasil imbang saja untuk mengamankan posisinya ke babak selanjutnya.

Kepulauan Faroe memang memiliki modal yang cukup baik, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Akan tetapi, Moldova juga sedang berada dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Kazakhstan.

Pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat dan tidak menghasilkan banyak gol. Kepulauan Faroe dan Moldova akan bertarung sengit, tetapi tidak pemenang dalam pertandingan tersebut.

Prediksi skor: Kepulauan Faroe 1-1 Moldova

Prediksi Susunan Pemain Kepulauan Faroe Vs Moldova Kepulauan Faroe: Mattias Lamhauge (PG); Odmar Faero, Gunnar Vatnhamar, Andrias Edmundsson; Joannes Danielsen, Jakup Andreasen, Geza David Turi, Viljormur Davidsen; Aki Samuelsen, Hanus Sorensen, Petur Knudsen.

Pelatih: Eydun Klakstein.

Moldova: Dumitru Celeadnic (PG); Ioan-Calin Revenco, Vladyslav Baboglo, Iurie Iovu, Mihail Gherasimencov, Oleg Reabciuk; Vladimir Fratea, Vadim Rata, Sergiu Perciun; Nicky Clescenco, Petru Popescu.