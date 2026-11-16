Prediksi Skor Republik Afrika Tengah vs Benin: Les Guepards Permalukan Tuan Rumah dengan Skor Tipis

JawaPos.com — Prediksi skor Republik Afrika Tengah vs Benin mengarah pada kemenangan Les Guépards dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Japoma, Douala, Kamerun, Senin (16/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Benin datang dengan modal kemenangan telak 4-1 pada pertemuan pertama, sementara Republik Afrika Tengah berusaha mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Benin untuk mempertahankan posisi puncak klasemen Grup F sekaligus memperbesar peluang lolos ke putaran final.

Sebaliknya, Republik Afrika Tengah menghadapi tekanan besar karena belum mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan.

Republik Afrika Tengah Terpuruk, Mampukah Pelatih Baru Mengubah Keadaan?

Republik Afrika Tengah menjalani awal mengecewakan dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027 setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Tim berjuluk Les Fauves tersebut baru mencetak dua gol dan sudah kebobolan delapan kali sepanjang persaingan Grup F.

Keterpurukan mereka dimulai ketika Mauritania memberikan kekalahan 1-3 pada pertandingan pembuka, 24 September 2026.

Empat hari kemudian, Burkina Faso kembali memperburuk situasi setelah mengalahkan Republik Afrika Tengah dengan skor tipis 1-0.

Kondisi tersebut membuat federasi mengambil keputusan mengganti pelatih dengan menunjuk Abdelaziz Kerkache pada 6 November 2026.

Pelatih asal Maroko tersebut menggantikan Eloge Enza Yamissi hanya enam hari sebelum pertandingan pertama menghadapi Benin.

Kerkache memiliki pengalaman menangani Mouloudia d'Oujda dan langsung melakukan sejumlah perubahan dalam komposisi pemain.

Salah satu keputusannya ialah memanggil kembali Geoffrey Kondogbia dari Olympique de Marseille serta penyerang Le Mans, Louis Mafouta.

Keputusan tersebut sempat memberikan harapan ketika Mafouta mencetak gol penyeimbang dalam pertandingan pertama menghadapi Benin.

Namun, lemahnya organisasi pertahanan membuat Republik Afrika Tengah akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4.

Menariknya, Republik Afrika Tengah sebenarnya mampu menguasai 56 persen penguasaan bola dan menghasilkan delapan sepak pojok.

Sayangnya, dominasi tersebut tidak sejalan dengan efektivitas pertahanan karena Benin mampu menciptakan delapan tembakan tepat sasaran.

Pertandingan kandang yang berlangsung di Douala, Kamerun, juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi Les Fauves.

Mereka tidak bisa memanfaatkan atmosfer Bangui untuk memburu kemenangan pertama sekaligus menjaga peluang tampil perdana di putaran final Piala Afrika.

Benin Sedang Panas, Ketajaman Tosin dan Aloko Jadi Ancaman Serius

Benin tampil sebagai salah satu kekuatan paling menjanjikan di Grup F Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan mengumpulkan tujuh poin.

Pasukan Gernot Rohr memimpin klasemen berkat keunggulan selisih gol atas Burkina Faso yang memiliki jumlah poin sama.

Perjalanan Les Guépards dimulai dengan hasil imbang 1-1 ketika menghadapi Burkina Faso pada 25 September 2026.

Mereka kemudian mengalahkan Mauritania 2-1 melalui dua gol Rodolfo Aloko yang dicetak sebelum dan sesudah turun minum.

Momentum positif tersebut berlanjut ketika Benin menghancurkan Republik Afrika Tengah 4-1 pada pertandingan pertama di Abidjan, Kamis (12/11/2026).

Kemenangan tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang meskipun Benin tidak mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan.

Hassane Imourane membuka keunggulan Benin ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit sebelum Louis Mafouta menyamakan kedudukan pada menit ke-19.

Rodolfo Aloko dan Aiyegun Tosin kemudian membawa Les Guépards unggul 3-1 sebelum babak pertama berakhir.

Tosin kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56 sekaligus memastikan kemenangan meyakinkan Benin. Penyerang tersebut bersama Aloko kini telah menyumbangkan enam dari tujuh gol Benin sepanjang kualifikasi.

Efektivitas menjadi kekuatan utama Benin karena mereka mencetak empat gol hanya dengan 44 persen penguasaan bola.

Dari 18 percobaan tembakan, delapan mengarah tepat ke gawang dan separuhnya berhasil dikonversi menjadi gol.

Meski demikian, Rohr tetap mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan Republik Afrika Tengah pada pertemuan kedua.

Pelatih berpengalaman tersebut menilai skor 4-1 tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena lawan juga menciptakan banyak serangan.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Republik Afrika Tengah vs Benin

Republik Afrika Tengah berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Edwin Quarshie setelah menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Sementara itu, Venuste Baboula masih menghadapi persoalan cedera pergelangan kaki sehingga kondisinya perlu dipertimbangkan menjelang pertandingan.

Kerkache diperkirakan tetap mengandalkan kombinasi Kondogbia, Mafouta, dan Goduine Koyalipou untuk meningkatkan kualitas permainan.

Ketiganya sudah tampil sebagai starter pada pertemuan pertama dan menjadi fondasi penting dalam proses adaptasi bersama pelatih baru.

Di kubu Benin, absennya kapten sekaligus penyerang Steve Mounie akibat cedera masih menjadi perhatian utama.

Namun, penampilan Aloko, Tosin, dan Junior Olaitan memberikan alternatif serangan yang terbukti efektif sepanjang kualifikasi.

Olaitan bahkan datang dengan catatan tiga gol dan tujuh assist bersama Besiktas pada musim ini.

Rohr juga membawa gelandang berusia 16 tahun, Parfait Faton, dalam skuad beranggotakan 25 pemain untuk menghadapi dua pertandingan tersebut.

Prediksi susunan pemain Republik Afrika Tengah (4-3-3): Youfeigane; Yangao, Kouadio, Gambor, Yapende; Solet, Kondogbia, Diomande; Yawenendji, Koyalipou, Mafouta.

Prediksi susunan pemain Benin (4-2-3-1): Dandjinou; T. Ouorou, Roche, Tijani, Azongnitode; D'Almeida, Imourane; Aloko, Olaitan, Y. Ouorou; Tosin.

Prediksi Skor Republik Afrika Tengah vs Benin: Les Guépards Menang 2-1

Benin lebih diunggulkan memenangkan pertandingan karena memiliki lini serang efektif dan organisasi permainan lebih matang dibandingkan Republik Afrika Tengah.

Keberhasilan mencetak empat gol pada pertemuan pertama menjadi bukti kemampuan Les Guépards memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan.

Namun, Republik Afrika Tengah tetap berpeluang memberikan perlawanan melalui kreativitas Kondogbia dan ketajaman Mafouta.

Dengan motivasi mengakhiri tren buruk, Les Fauves diperkirakan mampu menciptakan setidaknya satu gol dalam pertandingan tersebut.

Persaingan ketat dengan Burkina Faso juga membuat Benin tidak memiliki banyak ruang untuk kehilangan poin.

Tambahan kemenangan menjadi target penting agar Les Guépards tetap mengendalikan persaingan menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Berdasarkan performa terkini, produktivitas serangan, dan rapuhnya pertahanan tuan rumah, Benin diprediksi kembali membawa pulang tiga poin.

Les Guépards mempertahankan momentum positif di puncak klasemen Grup F.