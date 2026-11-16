Prediksi Skor Jerman vs Belanda: Der Panzer Permalukan Oranje, Pertaruhkan Tiket Perempat Final

JawaPos.com — Timnas Jerman membidik kemenangan atas Belanda dalam pertandingan terakhir Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 di Olympiastadion Berlin, Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB, demi mengamankan tiket perempat final.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Die Mannschaft diprediksi menang 2-1 sekaligus memberikan kekalahan pertama kepada Oranje dalam kompetisi musim ini.

Pertandingan tersebut menjadi penentuan bagi pasukan Jurgen Klopp yang masih tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan delapan poin.

Sebaliknya, Belanda asuhan Xavi memimpin grup dengan 11 poin dan hampir memastikan tempat di babak delapan besar.

Jerman tidak mempunyai pilihan selain mengejar kemenangan apabila ingin melanjutkan perjalanan di UEFA Nations League.

Tambahan tiga poin akan membawa Der Panzer, julukan lain Jerman, melewati Yunani berkat keunggulan perhitungan pertemuan langsung dalam skenario klasemen yang tersedia.

Situasi berbeda dialami Belanda yang datang ke Berlin dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Yunani tujuh gol tanpa balas.

Namun, catatan kurang meyakinkan dalam kunjungan sebelumnya ke markas Jerman menjadi tantangan tersendiri bagi Oranje.

Mengapa Jerman Wajib Mengalahkan Belanda untuk Lolos ke Perempat Final? Jerman membutuhkan kemenangan atas Belanda untuk memastikan kelolosan ke perempat final UEFA Nations League tanpa bergantung pada hasil pertandingan lainnya.

Die Mannschaft saat ini mengoleksi delapan poin, sama seperti Yunani, tetapi tertinggal tiga angka dari Belanda.

Persaingan semakin menarik karena UEFA menggunakan rekor pertemuan langsung sebagai penentu utama ketika dua tim mempunyai jumlah poin identik.

Jerman sebelumnya kalah 0-1 dari Yunani pada 27 September sebelum bermain imbang tanpa gol dalam pertemuan berikutnya.

Meski demikian, kekalahan telak Yunani 0-7 dari Belanda pada Jumat memberikan keuntungan penting bagi tim asuhan Jurgen Klopp.

Kemenangan atas Oranje akan memastikan Jerman melangkah ke delapan besar terlepas dari hasil pertandingan Yunani menghadapi Serbia.

Modal Die Mannschaft cukup menjanjikan setelah mengalahkan Serbia 3-1 pada pertandingan sebelumnya.

Jerman bahkan mampu mencetak dua gol dalam 14 menit pertama melalui gol bunuh diri Srdjan Babic dan penyelesaian Florian Wirtz.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tidak terkalahkan Jerman sejak kekalahan dari Yunani pada September lalu.

Performa menyerang yang semakin efektif menjadi bekal penting menghadapi pertahanan Belanda yang masih memiliki sejumlah kelemahan.

Belanda Belum Terkalahkan, tetapi Rekor Tandang ke Jerman Mengkhawatirkan

Belanda memasuki pertandingan terakhir Grup A2 dengan status pemuncak klasemen sekaligus satu-satunya tim yang belum terkalahkan dalam grup tersebut.

Oranje mengumpulkan 11 poin melalui tiga kemenangan dan dua hasil imbang sepanjang lima pertandingan.

Kemenangan 7-0 atas Yunani menjadi bukti ketajaman lini serang tim asuhan Xavi menjelang lawatan ke Berlin.

Tijani Reijnders tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick pada babak pertama dan membantu Belanda mengendalikan pertandingan.

Hasil tersebut juga membuat peluang Belanda tersingkir menjadi sangat kecil karena dibutuhkan perubahan selisih gol hingga 14 gol untuk menguntungkan Yunani.

Dengan posisi relatif aman, Oranje bisa bermain lebih lepas dibandingkan Jerman yang menghadapi tekanan besar.

Namun, rekor pertemuan tandang melawan Die Mannschaft memberikan gambaran berbeda mengenai tantangan yang menanti tim tamu.

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Belanda hanya mampu memenangi satu dari enam kunjungan terakhir mereka ke markas Jerman.

Di sisi lain, Oranje mempunyai catatan tujuh pertandingan tandang beruntun tanpa kekalahan dalam waktu normal.

Kekalahan terakhir mereka saat bermain di luar kandang terjadi melalui adu penalti melawan Spanyol pada perempat final Nations League Maret 2025.

Pertemuan pertama kedua tim pada fase grup musim ini juga berlangsung ketat dan berakhir imbang 1-1. Cody Gakpo menjadi penyelamat Belanda setelah mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua.

Kondisi Skuad Jerman dan Belanda, Siapa yang Paling Dirugikan? Jerman masih kehilangan dua pemain Bayern Munich, Jamal Musiala dan Serge Gnabry, akibat masalah otot menjelang pertandingan melawan Belanda.

Meski demikian, Jurgen Klopp tidak menghadapi tambahan persoalan cedera setelah kemenangan atas Serbia.

Florian Wirtz diperkirakan kembali menjadi pengatur serangan dengan dukungan Brajan Gruda dan Derry Scherhant dari kedua sisi.

Ketiganya berpeluang beroperasi di belakang Kai Havertz yang dipercaya menjadi ujung tombak Die Mannschaft.

Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic diproyeksikan mengendalikan lini tengah untuk menjaga keseimbangan permainan Jerman.

Sementara itu, Jonathan Tah dan Malick Thiaw berpotensi menjadi pilihan utama di jantung pertahanan tuan rumah.

Belanda menghadapi persoalan lebih serius setelah Frenkie de Jong mengalami nyeri punggung ketika menghadapi Yunani.

Gelandang Barcelona tersebut ditarik keluar saat turun minum dan sudah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional.

Teun Koopmeiners diperkirakan menggantikan peran De Jong untuk mendampingi Joey Veerman sebagai pengatur tempo permainan.

Tijani Reijnders tetap menjadi tumpuan kreativitas serangan setelah menunjukkan produktivitas luar biasa dalam pertandingan sebelumnya.

Absennya kapten Virgil van Dijk akibat ketidaknyamanan fisik juga memaksa Xavi melakukan penyesuaian di lini belakang.

Micky van de Ven dan Jan Paul van Hecke diperkirakan mengisi posisi bek tengah untuk menghadapi agresivitas serangan Jerman.

Di lini depan, Donyell Malen menjadi ancaman utama setelah mencetak 12 gol bersama Roma di seluruh kompetisi musim ini.

Penyerang tersebut akan mendapat dukungan Cody Gakpo dan Crysencio Summerville yang mengandalkan kecepatan dari sektor sayap.

Prediksi Skor Jerman vs Belanda: Die Mannschaft Menang 2-1? Jerman mempunyai peluang mengalahkan Belanda berkat keuntungan bermain di kandang dan motivasi besar untuk memastikan tiket perempat final.

Tekanan pertandingan justru berpotensi mendorong pasukan Jurgen Klopp tampil agresif sejak menit pertama.

Belanda tetap berbahaya melalui kombinasi Reijnders, Gakpo, dan Malen yang sedang menunjukkan produktivitas tinggi.

Namun, absennya Van Dijk dan De Jong dapat mengurangi keseimbangan permainan Oranje ketika menghadapi tekanan intensif tuan rumah.

Die Mannschaft diperkirakan mampu memanfaatkan dukungan publik Berlin untuk mengendalikan momentum pertandingan sekaligus menciptakan peluang menentukan.

Prediksi susunan pemain Jerman (4-2-3-1): Ter Stegen; Treu, Thiaw, Tah, Mittelstadt; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz.

Prediksi susunan pemain Belanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Veerman, Koopmeiners; Summerville, Reijnders, Gakpo; Malen.