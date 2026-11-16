Prediksi Skor Somalia vs Ghana: The Black Stars Siap Pamer Superioritas, Tuan Rumah Jadi Korban Lagi

JawaPos.com — Prediksi skor Somalia vs Ghana mengarah pada kemenangan The Black Stars saat kedua tim kembali bertemu dalam lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Essipong Sports Stadium, Senin (16/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Ghana berpeluang mengulang kemenangan 2-0 pada pertemuan sebelumnya sekaligus menjaga peluang mengejar dua tim teratas klasemen.

Meski berstatus sebagai tuan rumah, Somalia kembali harus menghadapi Ghana di stadion yang sama setelah kalah pada pertandingan Kamis lalu.

Kondisi tersebut membuat The Black Stars memiliki keuntungan tersendiri untuk melanjutkan momentum kebangkitan setelah mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan.

Ghana akhirnya meraih kemenangan pertama dalam tiga pertandingan Kualifikasi Piala Afrika 2027 setelah mengalahkan Somalia dengan skor 2-0.

Hasil tersebut menjadi titik balik penting bagi tim asuhan pelatih sementara Kim Lars Bjorkegren setelah mengalami dua kekalahan beruntun.

Sebelumnya, Ghana mengawali perjalanan Grup C dengan kekalahan 0-2 ketika bertandang ke markas Pantai Gading pada September.

Mereka kemudian kembali dipermalukan Gambia dengan skor 2-4 meskipun sempat unggul dua gol dalam pertandingan kandang.

Dua hasil mengecewakan tersebut turut berkontribusi terhadap berakhirnya masa kepelatihan Carlos Queiroz bersama The Black Stars.

Bjorkegren kemudian mengambil alih tanggung jawab dengan pekerjaan besar untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus memperbaiki posisi Ghana.

Kemenangan atas Somalia menjadi keberhasilan kompetitif pertama Bjorkegren sejak dipercaya menangani tim nasional Ghana.

Lebih istimewa lagi, hasil tersebut mengakhiri penantian sekitar tiga tahun tanpa kemenangan dalam pertandingan kualifikasi Piala Afrika.

Jonas Adjetey membuka keunggulan Ghana menjelang turun minum setelah Jordan Ayew sebelumnya gagal mengeksekusi penalti.

Felix Afena-Gyan kemudian menggandakan keunggulan pada babak kedua sekaligus memastikan tiga poin pertama The Black Stars.

Ghana kini menempati peringkat ketiga Grup C dengan tiga poin, tertinggal enam angka dari Pantai Gading dan tiga angka dari Gambia.

Kemenangan kedua atas Somalia akan menjaga peluang mereka bersaing memperebutkan tiket menuju putaran final Piala Afrika 2027.

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Somalia menghadapi persoalan serius dalam produktivitas serangan setelah hanya mencetak satu gol sepanjang enam pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Catatan tersebut menjadi tantangan terbesar bagi pelatih Yusuf Ali Nur menjelang pertemuan keempat melawan Ghana.

Ocean Stars sebenarnya berhasil melewati babak pendahuluan kualifikasi setelah menyingkirkan Mauritius melalui adu penalti.

Namun, perjalanan mereka pada fase grup berubah menjadi rangkaian kekalahan yang semakin memperkecil peluang mencetak sejarah.

Somalia mengawali Grup C dengan kekalahan 1-2 dari Gambia sebelum kembali menyerah 0-2 menghadapi Pantai Gading.

Kekalahan dengan skor identik ketika menghadapi Ghana membuat mereka selalu kebobolan dua gol dalam tiga pertandingan kualifikasi.

Situasi semakin berat karena Somalia belum mengumpulkan satu poin pun dan harus menghadapi lawan yang secara kualitas lebih unggul.

Ocean Stars juga belum pernah tampil dalam putaran final Piala Afrika sepanjang sejarah sepak bola mereka.

Perbedaan kualitas kedua tim terlihat melalui peringkat FIFA, dengan Somalia berada di posisi ke-200 dunia.

Ghana menempati peringkat 70 dunia atau unggul 130 tingkat, sebuah kesenjangan yang mencerminkan tantangan besar bagi tuan rumah.

Rekor pertemuan juga tidak memberikan banyak harapan karena Somalia selalu kalah dalam tiga pertandingan sebelumnya menghadapi Ghana.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Ocean Stars belum pernah mencetak gol dan selalu kebobolan lebih dari satu gol dalam setiap pertemuan.

Somalia diperkirakan tetap mengandalkan Ibrahim Ahmed Hussein sebagai penjaga gawang utama setelah penampilannya cukup menjanjikan pada pertandingan sebelumnya.

Hussein bahkan berhasil menggagalkan eksekusi penalti Jordan Ayew meskipun akhirnya tidak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan.

Pelatih Yusuf Ali Nur juga memiliki kesempatan mempertahankan sejumlah pemain seperti Bilal Njie, Abel Gigli, dan Sakariya Hassan.

Ketiganya diharapkan membantu Somalia tampil lebih agresif, terutama ketika mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik.

Kabar positif datang dari kondisi skuad Somalia yang tidak mengalami tambahan cedera maupun hukuman akumulasi kartu.

Dengan demikian, Ali Nur mempunyai keleluasaan menentukan komposisi terbaik untuk menghadapi tekanan permainan Ghana.

Sementara itu, Ghana dipastikan tidak dapat menggunakan jasa Antoine Semenyo dan Jan Gyamerah karena mengalami cedera.

Meski kehilangan dua pemain tersebut, The Black Stars masih memiliki sejumlah nama berpengalaman untuk menjaga keseimbangan permainan.

Thomas Partey, Mohammed Kudus, Mohammed Salisu, dan Jordan Ayew telah kembali memperkuat skuad Ghana dalam dua pertandingan menghadapi Somalia. Kehadiran mereka memberikan tambahan kualitas, terutama dalam penguasaan bola, kreativitas serangan, dan pengalaman menghadapi pertandingan internasional.

Mohammed Kudus berpotensi menjadi motor serangan melalui kemampuan menggiring bola dan menciptakan peluang dari lini kedua.

Sementara itu, Jordan Ayew tetap menjadi figur penting di lini depan meskipun gagal mengeksekusi penalti pada pertemuan sebelumnya.

Ghana mempunyai peluang besar mengamankan kemenangan kedua beruntun karena unggul dalam kualitas individu, pengalaman, dan catatan pertemuan.

Keberhasilan mencetak dua gol tanpa kebobolan pada laga sebelumnya menjadi modal penting untuk kembali mengendalikan pertandingan.

Somalia kemungkinan akan mengutamakan organisasi pertahanan sambil menunggu kesempatan menyerang melalui transisi cepat.

Namun, minimnya produktivitas dalam enam pertandingan terakhir membuat mereka sulit diunggulkan untuk membongkar pertahanan Ghana.

The Black Stars diperkirakan mengambil inisiatif sejak awal melalui kombinasi permainan Partey, Kudus, dan Ayew.

Jika mampu memaksimalkan peluang seperti pada pertandingan pertama, Ghana berpotensi mengamankan tiga poin tanpa kesulitan berarti.

Prediksi susunan pemain Somalia (4-3-3): Hussein; Mohamed, Gigli, Omar, Othman; Nour, Sharif, Abdullahi; Hassan, Moussa Njie, Bilal Njie.

Komposisi tersebut memungkinkan Somalia mempertahankan keseimbangan pertahanan sekaligus menempatkan tiga pemain di lini serang.

Prediksi susunan pemain Ghana (4-2-3-1): Asare; Seidu, Adjetey, Salisu, Mensah; Partey, Yirenkyi; Fatawu, Kudus, Afena-Gyan; Ayew.

Dengan susunan tersebut, Ghana memiliki variasi serangan yang cukup untuk memberikan tekanan sepanjang pertandingan.

The Black Stars dijagokan kembali menang sekaligus mempertahankan peluang lolos ke Piala Afrika 2027, sedangkan Somalia terancam semakin terpuruk di dasar klasemen Grup C.