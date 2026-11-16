Prediksi Skor Namibia vs Kamerun: Les Lions Indomptables Kukuh di Puncak demi Piala Afrika 2027

JawaPos.com — Prediksi skor Namibia vs Kamerun pada lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027 mengarah kepada kemenangan tipis Les Lions Indomptables dengan skor 0-1 di Gaborone, Senin (16/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Kamerun berpeluang memastikan tiket putaran final sekaligus memperkokoh posisi puncak Grup G, sedangkan Namibia harus menang untuk menjaga peluang lolos.

Pertandingan ini menjadi pertemuan kedua negara dalam rentang empat hari setelah Kamerun meraih kemenangan 2-0 pada Kamis (12/11/2026).

Hasil tersebut membuat pasukan David Pagou unggul tiga poin di puncak klasemen dan hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan kelolosan.

Sebaliknya, Namibia menghadapi tekanan besar setelah mengalami tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi tanpa mencetak satu gol pun.

Tim berjuluk Brave Warriors tersebut harus menemukan kembali ketajaman serangan jika ingin menghentikan dominasi Kamerun sekaligus mempertahankan peluang tampil di Piala Afrika.

Mengapa Kamerun Lebih Diunggulkan untuk Mengalahkan Namibia? Kamerun memiliki modal kuat menjelang pertandingan ini berkat konsistensi permainan sepanjang Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Les Lions Indomptables mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan pertama melalui dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Perjalanan tersebut dimulai dengan kemenangan atas Komoro sebelum Kamerun bermain imbang menghadapi Kongo.

Mereka kemudian mengalahkan Namibia melalui dua gol babak pertama yang dicetak Saidou Alioum dan Bil Nsongo.

Kemenangan tersebut semakin mendekatkan Kamerun pada penampilan ke-23 sepanjang sejarah Piala Afrika.

Jika berhasil mengamankan tiga poin di Gaborone, Kamerun juga akan mencatatkan tujuh partisipasi beruntun dalam turnamen sepak bola terbesar Afrika tersebut.

Produktivitas serangan menjadi salah satu kekuatan utama pasukan David Pagou dalam beberapa pertandingan terakhir.

Kamerun mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam tiga dari lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Pertahanan mereka juga menunjukkan perkembangan positif dengan mencatatkan tiga clean sheet dalam periode serupa.

Salah satunya terjadi ketika Kamerun mengalahkan Pantai Gading 1-0 dalam pertandingan persahabatan pada 3 Oktober 2026.

Catatan tandang Kamerun semakin memperkuat status mereka sebagai favorit dalam pertandingan kali ini.

Mereka hanya mengalami satu kekalahan dari delapan pertandingan terakhir di luar negaranya, termasuk lima kemenangan dan tiga pertandingan tandang terkini tanpa kekalahan.

Bisakah Namibia Bangkit setelah Tiga Kekalahan Beruntun? Namibia membutuhkan perubahan signifikan untuk menghindari kekalahan keempat secara beruntun ketika menghadapi Kamerun.

Pasukan Collin Benjamin belum mampu mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir setelah sebelumnya mengalahkan Kongo 1-0 pada pertandingan pembuka kualifikasi.

Penurunan performa tersebut terlihat ketika Namibia kalah 0-1 dari Komoro sebelum dihancurkan Rusia dengan skor telak dalam pertandingan persahabatan.

Kekalahan 0-2 dari Kamerun pada pertemuan pertama semakin memperburuk situasi Brave Warriors.

Dalam tiga kekalahan terakhir, pertahanan Namibia telah kebobolan sembilan gol dan lini serangnya sama sekali tidak menghasilkan gol.

Statistik tersebut memperlihatkan persoalan serius pada keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas individu lebih baik.

Meski demikian, Namibia masih memiliki alasan untuk mempertahankan optimisme menjelang pertandingan di Gaborone.

Mereka hanya mengalami satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir ketika berstatus tuan rumah, termasuk memenangi dua pertandingan terbaru.

Baca Juga:Timnas Kamerun Terancam Dilarang Tampil di Piala Afrika 2 Edisi Berikutnya karena Diduga Terlibat Skandal Pencurian Umur

Rekor pertemuan kedua negara justru memperlihatkan keunggulan Kamerun dalam beberapa tahun terakhir.

Dari tujuh pertandingan sebelumnya, Namibia hanya meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang, sedangkan Kamerun memenangkan empat pertandingan.

Pertemuan kandang terakhir Namibia menghadapi Kamerun memang berakhir tanpa gol sehingga membuka kemungkinan pertandingan kembali berlangsung ketat.

Namun, kegagalan mencetak gol dalam tiga laga beruntun menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Collin Benjamin.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim? Namibia diperkirakan tidak dapat memainkan gelandang Peter Shitembi yang mengundurkan diri dari skuad akibat cedera.

Sejauh ini, tidak ada laporan tambahan mengenai pemain cedera maupun terkena skorsing setelah pertandingan pertama menghadapi Kamerun.

Collin Benjamin kemungkinan kembali mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman seperti Deon Hotto, Riaan Hanamub, dan Peter Shalulile.

Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kreativitas serangan sekaligus memberikan ketenangan kepada pemain lainnya.

Sementara itu, Kamerun masih kehilangan Carlos Baleba dan Christian Kofane akibat cedera yang dialami bersama klub masing-masing.

Kedua pemain tersebut sudah mengundurkan diri sebelum pertandingan pertama sehingga David Pagou harus kembali menyesuaikan pilihan pemainnya.

Kabar positif datang dari Mahamadou Nagida yang sudah dapat dimainkan setelah menyelesaikan hukuman skorsing.

Bryan Mbeumo juga berpeluang mempertahankan tempatnya di sektor kiri serangan setelah menyumbangkan satu assist pada pertemuan sebelumnya.

Prediksi susunan pemain Namibia (4-4-2): Ndisiro; Kamberipa, Eib, Katua, Hanamub; Rudath, Shidolo, Petrus, Hotto; Shalulile, Tjiueza.

Prediksi susunan pemain Kamerun (4-1-4-1): Ngapandouetnbu; Tchamadeu, Biakolo, Kotto, Nagida; Ebong; Mbeumo, Nyengue, Yondjio, Moubarak; Nsongo.

Kamerun diprediksi mampu mengalahkan Namibia meskipun pertandingan kemungkinan berlangsung lebih ketat dibandingkan pertemuan pertama.

Keunggulan kualitas pemain, organisasi pertahanan, dan konsistensi hasil menjadi faktor utama yang mendukung peluang kemenangan tim tamu.

Namibia kemungkinan berusaha bermain lebih agresif sejak awal demi mengakhiri paceklik gol sekaligus menjaga harapan lolos ke Piala Afrika 2027.

Namun, pendekatan tersebut juga berisiko membuka ruang bagi Kamerun untuk melancarkan serangan balik melalui pemain cepat seperti Bryan Mbeumo.

Kamerun tidak harus mendominasi pertandingan sepanjang 90 menit untuk membawa pulang tiga poin penting dari Gaborone.

Dengan pertahanan yang lebih stabil dan efektivitas penyelesaian akhir, Les Lions Indomptables memiliki peluang besar mencetak gol penentu kemenangan.