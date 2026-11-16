Prediksi Skor Yunani vs Serbia: Sikat Habis Tim Tamu, Ethniki Bidik Tiket Perempat Final

JawaPos.com — Prediksi skor Yunani vs Serbia pada pertandingan terakhir Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 3-1 di Stadion Panthessaliko, Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Yunani membutuhkan tiga poin untuk menjaga peluang lolos ke perempat final, sedangkan Serbia berjuang menghindari degradasi otomatis ke League B.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi pasukan Ivan Jovanovic untuk bangkit setelah dipermalukan Belanda dengan skor telak 0-7 pada pertandingan sebelumnya.

Sebaliknya, Serbia datang membawa catatan buruk berupa lima kekalahan beruntun sepanjang fase grup.

Yunani Wajib Menang, Kekalahan 0-7 dari Belanda Jadi Alarm Bahaya Yunani menghadapi pertandingan penentuan setelah perjalanan impresif mereka di awal UEFA Nations League perlahan kehilangan momentum.

Tim berjuluk Ethniki tersebut kini menempati peringkat kedua Grup A2 dengan delapan poin, sama seperti Jerman yang berada tepat di bawahnya.

Pasukan Ivan Jovanovic sebenarnya membuka kompetisi dengan dua kemenangan beruntun yang memperlihatkan kemampuan mereka bersaing menghadapi tim-tim kuat Eropa.

Yunani mengalahkan Serbia 2-1 pada 24 September sebelum menundukkan Jerman 1-0 tiga hari kemudian.

Kemenangan atas Jerman di Augsburg sempat meningkatkan optimisme publik terhadap peluang Yunani melangkah jauh dalam kompetisi tersebut.

Namun, performa mereka mulai mengalami penurunan setelah hanya mampu bermain imbang menghadapi Belanda dan Jerman pada dua pertandingan berikutnya.

Puncak keterpurukan terjadi ketika Yunani dihancurkan Belanda tujuh gol tanpa balas pada Jumat lalu.

Kekalahan tersebut bukan hanya merusak kepercayaan diri pemain, melainkan juga memperumit persaingan memperebutkan tiket perempat final.

Kini, Yunani harus mengalahkan Serbia sambil memperhatikan hasil pertandingan Jerman menghadapi Belanda pada waktu bersamaan.

Persaingan kedua negara semakin menarik karena keduanya sama-sama mengoleksi delapan poin menjelang pertandingan terakhir.

Keuntungan bermain di Stadion Panthessaliko diharapkan membantu Yunani mengembalikan intensitas permainan seperti ketika mengalahkan Serbia pada pertemuan pertama.

Dukungan suporter tuan rumah juga menjadi modal penting untuk mengatasi tekanan setelah kekalahan memalukan dari Belanda.

Serbia Terpuruk dengan Lima Kekalahan, Pertahanan Jadi Titik Lemah Serbia datang ke markas Yunani dengan kondisi jauh lebih mengkhawatirkan setelah selalu kalah dalam lima pertandingan Grup A2 UEFA Nations League.

Pasukan Veljko Paunovic bahkan sudah dipastikan mengakhiri fase grup sebagai penghuni dasar klasemen tanpa satu pun poin.

Meski demikian, Serbia masih memiliki peluang menghindari degradasi otomatis melalui jalur playoff League A/B. Peluang tersebut bergantung pada perbandingan peringkat dan selisih gol dengan tim juru kunci dari grup lainnya.

Serbia saat ini memiliki selisih gol lebih baik dibandingkan Turki dan Republik Ceko yang sama-sama belum mengoleksi poin.

Mereka juga mempunyai keunggulan selisih gol atas Kroasia, meskipun negara tersebut sudah mengumpulkan tiga poin.

Masalah terbesar Serbia terletak pada rapuhnya organisasi pertahanan yang sudah kebobolan 11 gol dalam lima pertandingan.

Rata-rata 2,2 gol kebobolan per laga menunjukkan betapa mudahnya lawan menemukan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya.

Kekalahan 1-3 dari Jerman pada Jumat lalu semakin memperlihatkan persoalan tersebut setelah Serbia tertinggal dua gol hanya dalam 14 menit.

Situasi bertambah buruk ketika dua pemain mereka menerima kartu merah pada babak kedua.

Namun, Serbia sebenarnya masih memperlihatkan kemampuan mencetak gol meskipun hasil pertandingan terus mengecewakan.

Mereka berhasil membobol gawang lawan dalam empat dari lima kekalahan, dengan tiga pertandingan berakhir hanya berselisih satu gol.

Catatan tersebut menjadi peringatan bagi Yunani untuk tidak menganggap enteng kemampuan serangan tim tamu.

Terlebih, Serbia memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang mampu menciptakan peluang meskipun tim sedang berada dalam tekanan.

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Serbia, Dua Pilar Tim Tamu Absen Yunani diperkirakan kehilangan Dimitrios Kourbelis yang mengalami cedera pergelangan kaki menjelang pertandingan terakhir fase grup.

Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi Nectarios Triantis dan Athanasios Androutsos untuk mengisi sektor tengah.

Ivan Jovanovic juga mempunyai pilihan menarik dalam membangun serangan melalui Christos Tzolis dan Konstantinos Karetsas.

Kedua pemain tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan kepada duet penyerang Vangelis Pavlidis dan Fotis Ioannidis.

Sementara itu, Serbia harus menghadapi persoalan tambahan karena Vanja Dragojevic dan Andrija Zivkovic dipastikan absen akibat skorsing.

Keduanya menerima kartu merah ketika Serbia dikalahkan Jerman pada pertandingan sebelumnya.

Veljko Paunovic berpeluang memberikan kesempatan kepada Stefan Dzodic untuk memperkuat lini tengah bersama Lazar Samardzic dan Sergej Milinkovic-Savic.

Pada sektor penyerangan, Mihajlo Cvetkovic diperkirakan mendampingi kapten berpengalaman Dusan Tadic.

Prediksi susunan pemain Yunani (4-4-2): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Triantis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.

Prediksi susunan pemain Serbia (6-3-1): V. Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev; Samardzic, Dzodic, S. Milinkovic-Savic; Cvetkovic, Tadic.

Prediksi Skor Yunani vs Serbia: Tuan Rumah Menang? Yunani lebih diunggulkan memenangkan pertandingan karena memiliki motivasi besar sekaligus keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Rekor kemenangan 2-1 atas Serbia pada pertemuan pertama juga memperkuat peluang pasukan Ivan Jovanovic mengamankan tiga poin.

Meski baru mengalami kekalahan telak dari Belanda, Yunani mempunyai kualitas serangan yang cukup untuk mengeksploitasi kelemahan pertahanan Serbia.

Kombinasi kreativitas Karetsas, kecepatan Tzolis, dan ketajaman Pavlidis berpotensi menjadi pembeda sepanjang pertandingan.

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Serbia diperkirakan tetap memberikan perlawanan melalui pengalaman Dusan Tadic dan kemampuan Sergej Milinkovic-Savic mengendalikan permainan.

Namun, absennya dua pemain akibat skorsing serta buruknya konsistensi pertahanan membuat peluang mereka mencuri poin semakin kecil.

Kemenangan tersebut akan menjaga peluang Yunani lolos ke perempat final, meskipun kepastian posisi akhir tetap bergantung pada hasil pertandingan Jerman menghadapi Belanda.