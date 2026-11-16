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Penulis: Andika Rachmansyah
Senin, 16 November 2026 | 15.32 WIB

Prediksi Skor Jerman vs Belanda di UEFA Nations League: Tuan Rumah Berpeluang Lolos Perempat Final

Timnas Jerman berpeluang lolos ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027 meski menghadapi Belanda. (Timnas Jerman) - Image

Timnas Jerman berpeluang lolos ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027 meski menghadapi Belanda. (Timnas Jerman)

JawaPos.com - Timnas Jerman akan menjamu Belanda dalam laga terakhir Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 di Olympiastadion Berlin, Selasa (17/11/2026) dini hari WIB.

Die Mannschaft - julukan Timnas Jerman - wajib menang demi menjaga peluang lolos ke perempat final. 

Pertandingan tersebut bak partai hidup mati bagi Jerman. Pasalnya, tim asuhan Jurgen Klopp itu wajib mengunci kemenangan jika ingin mengamankan tempat di babak perempat final UEFA Nations League. 

Jerman saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup A2 dengan koleksi delapan poin. Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Yunani di posisi kedua, dan terpaut tiga angka dari Belanda yang masih kukuh di puncak klasemen sementara.

Situasi tersebut membuat Jerman tak punya banyak pilihan selain mengunci kemenangan. Tambahan tiga poin akan memastikan Die Mannschaft melaju ke babak gugur tanpa perlu bergantung pada hasil Yunani menghadapi Serbia.

Peluang Jerman untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Terlebih, mereka datang dengan modal bagus setelah berhasil mengalahkan Serbia dengan skor 3-1 pada Sabtu (14/11) lalu. 

Hasil tersebut tentu menjadi modal penting bagi Jerman untuk menghadapi Belanda. Kemenangan atas Serbia bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain sebelum menjalani pertandingan pamungkas di hadapan pendukung sendiri.

Namun, Jerman tetap harus mewaspadai kekuatan Belanda yang sedang berada dalam performa impresif. Tim berjuluk De Oranje itu belum terkalahkan sepanjang gelaran UEFA Nations League 2026/2027

Tim asuhan Xavi tersebut bahkan baru saja mencatatkan kemenangan besar dengan menghancurkan Yunani tujuh gol tanpa balas. Hasil itu sekaligus mempertegas posisi Belanda di puncak klasemen sementara Grup A2.

Kemenangan telak tersebut tentu menjadi modal sangat berharga bagi Belanda jelang menantang Jerman di Olympiastadion Berlin. Terlebih, posisi De Oranje bisa dibilang tidak dalam posisi terlalu tertekan dan hanya butuh hasil imbang saja untuk memastikan diri ke babak gugur.

Kondisi Skuad Kedua Tim 

Belanda tidak datang dengan kekuatan terbaik. Mereka dipastikan kehilangan Frenkie de Jong yang mengalami masalah pada punggung saat menghadapi Yunani dan harus kembali ke Barcelona untuk menjalani pemulihan.

Xavi kemungkinan akan memberikan kesempatan kepada Teun Koopmeiners untuk mengisi posisi yang ditinggalkan De Jong. Belanda juga masih belum bisa diperkuat kapten sekaligus bek andalannya, Virgil van Dijk.

Di kubu tuan rumah, Klopp juga harus kehilangan dua pemain penting, yakni Jamal Musiala dan Serge Gnabry. Kedua pemain Bayern Munchen tersebut diketahui masih mengalami masalah otot sehingga tidak bisa memperkuat Die Mannschaft dalam pertandingan ini.

Kendati demikian, Jerman masih memiliki sejumlah pemain berkualitas untuk mengisi lini serang. 

Prediksi Skor Jerman vs Belanda

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat. Jerman membutuhkan kemenangan untuk memastikan langkah ke perempat final, sementara Belanda ingin mempertahankan status sebagai pemuncak klasemen Grup A2.

Keuntungan bermain di kandang bisa menjadi faktor pembeda bagi Die Mannschaft. Selain mendapatkan dukungan penuh suporter, mereka juga memiliki motivasi lebih besar untuk mengamankan tiga poin demi mengunci tiket perempat final. 

Belanda tetap berpotensi memberikan ancaman melalui kecepatan dan kreativitas lini serangnya. Namun, Jerman yang bermain di kandang sendiri diprediksi mampu meredam perlawanan tim tamu sekaligus mengamankan tiket perempat final UEFA Nations League 2026/2027.

Prediksi skor: Jerman 2-1 Belanda

Prediksi Susunan Pemain Jerman Vs Belanda

Jerman: Ter Stegen (PG); Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterback, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Brajan Gruda, Florian Wirtz, Derry Scherhant; Kai Havertz. 

Pelatih: Jurgen Klopp.

Belanda: Bart Verbruggen (PG); Denzel Dumfries, Van Hecke, Micky Van De Ven, Jurrien Timber; Joey Veerman, Teun Koopmeiners; Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo; Donyell Malen.

Pelatih: Xavi Hernandez.

Editor: Edi Yulianto
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