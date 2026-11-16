Prediksi Skor Makedonia Utara vs Slovenia: Fantje Menang Telak di Kandang Lawan Amankan Posisi Kedua

JawaPos.com — Slovenia membidik kemenangan atas Makedonia Utara dalam pertandingan terakhir Grup 1 Liga B UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Tose Proeski Arena, Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Tambahan tiga poin menjadi target penting bagi tim berjuluk Fantje untuk mengamankan posisi kedua sekaligus menjaga peluang promosi ke Liga A melalui babak playoff.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan nasib berbeda menjelang berakhirnya fase grup UEFA Nations League.

Makedonia Utara sudah dipastikan terdegradasi ke Liga C, sedangkan Slovenia masih harus bersaing dengan Skotlandia untuk mempertahankan posisi runner-up.

Slovenia datang membawa modal delapan poin dari lima pertandingan dan menempati peringkat kedua klasemen sementara.

Mereka hanya unggul satu angka atas Skotlandia sehingga hasil pertandingan terakhir akan sangat menentukan nasib kedua tim.

Sebaliknya, Makedonia Utara menjalani kompetisi dengan catatan mengecewakan setelah menelan lima kekalahan beruntun.

Kondisi tersebut membuat pasukan Goce Sedloski berada dalam tekanan besar untuk setidaknya memberikan hasil positif kepada pendukung sendiri.

Makedonia Utara Terpuruk, Bisakah Mengakhiri 13 Pertandingan Tanpa Kemenangan?

Makedonia Utara menghadapi Slovenia dengan catatan 13 pertandingan tanpa kemenangan di seluruh kompetisi.

Kemenangan terakhir mereka terjadi pada September 2025 ketika berhasil menghancurkan Liechtenstein dengan skor mencolok 5-0.

Sejak kemenangan tersebut, performa Makedonia Utara terus mengalami kemunduran, terutama dalam urusan mencetak gol dan menjaga pertahanan.

Lima pertandingan UEFA Nations League musim ini seluruhnya berakhir dengan kekalahan sehingga peluang bertahan di Liga B sudah tertutup.

Masalah paling mencolok terlihat dari rapuhnya pertahanan tim asuhan Goce Sedloski yang telah kebobolan 12 gol sepanjang fase grup. Jumlah tersebut enam gol lebih banyak dibandingkan tim lain mana pun di Grup 1.

Makedonia Utara sebenarnya memperoleh sedikit harapan ketika Elmin Rastoder mencetak gol ke gawang Skotlandia pada pertandingan sebelumnya.

Gol pada menit ke-57 tersebut mengakhiri delapan pertandingan beruntun tanpa mencetak gol, meskipun mereka akhirnya tetap kalah 1-2.

Kembalinya produktivitas lini depan menjadi modal penting menjelang pertandingan terakhir menghadapi Slovenia.

Namun, memperbaiki pertahanan yang telah kebobolan rata-rata 2,4 gol per pertandingan jelas bukan pekerjaan mudah.

Bermain di Tose Proeski Arena seharusnya memberikan tambahan motivasi bagi Enis Bardhi dan rekan-rekannya. Mereka tentu tidak ingin mengakhiri perjalanan UEFA Nations League tanpa sekalipun merasakan kemenangan.

Slovenia Wajib Menang demi Mengamankan Tiket Playoff Promosi Slovenia memiliki kepentingan jauh lebih besar karena masih bersaing memperebutkan posisi kedua Grup 1 Liga B UEFA Nations League.

Tim asuhan Bostjan Cesar mengoleksi delapan poin, unggul satu angka atas Skotlandia yang akan menghadapi pemuncak klasemen Swiss.

Situasi tersebut membuat Slovenia harus menyamai atau melampaui hasil yang diperoleh Skotlandia untuk memastikan tiket playoff promosi.

Kemenangan atas Makedonia Utara menjadi jalan paling aman tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan lainnya.

Fantje mempunyai modal positif setelah mampu menahan Swiss dengan skor 0-0 pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan mereka menjaga organisasi pertahanan ketika menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Dalam lima pertandingan fase grup, Slovenia mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Konsistensi tersebut menjadi pembeda mencolok dibandingkan Makedonia Utara yang belum memperoleh satu poin pun.

Kepercayaan diri Slovenia juga diperkuat kemenangan 2-0 atas Makedonia Utara pada pertemuan pertama kedua tim.

Sandi Lovric dan Aljosa Matko menjadi pencetak gol yang memastikan kemenangan penting bagi pasukan Bostjan Cesar.

Meski demikian, Slovenia tidak sepenuhnya tampil meyakinkan ketika bermain di kandang lawan sepanjang kompetisi.

Seluruh tiga gol yang mereka kebobolan terjadi dalam pertandingan tandang, termasuk satu-satunya kekalahan pada fase grup.

Catatan tersebut menjadi peringatan agar Slovenia tidak meremehkan Makedonia Utara meskipun tuan rumah sedang terpuruk.

Disiplin bertahan dan efektivitas penyelesaian akhir akan menentukan kemampuan Fantje membawa pulang tiga poin.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim? Makedonia Utara diperkirakan kembali mengandalkan Elmin Rastoder sebagai penyerang utama setelah mencetak gol menghadapi Skotlandia.

Sang striker berpeluang mendapat dukungan Enis Bardhi, sementara Eljif Elmas dan Matej Gastarov bertugas menjaga keseimbangan lini tengah.

Goce Sedloski kemungkinan mempertahankan kerangka permainan yang digunakan pada pertandingan sebelumnya.

Kehadiran Ezgjan Alioski dan Visar Musliu di lini belakang diharapkan membantu meredam tekanan serangan Slovenia.

Di kubu tamu, Bostjan Cesar berpeluang mempertahankan sebagian besar pemain yang sukses menahan Swiss tanpa gol.

Vanja Drkusic, Jaka Bijol, dan Zan Zaletel diperkirakan kembali menjadi fondasi pertahanan di depan penjaga gawang Jan Oblak.

Sementara itu, Aljosa Matko, Danijel Sturm, dan Zan Vipotnik diproyeksikan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Makedonia Utara.

Ketiganya diharapkan mampu memanfaatkan kelemahan tuan rumah yang kerap kehilangan konsentrasi ketika menghadapi tekanan.

Prediksi susunan pemain Makedonia Utara (4-2-3-1): Dimitrievski; Ilievski, Mladenovski, Musliu, Alioski; Gastarov, Elmas; Churlinov, Bardhi, Doriev; Rastoder.

Prediksi susunan pemain Slovenia (5-4-1): Oblak; Kuzmic, Drkusic, Bijol, Zaletel, Karnicnik; Matko, Zabukovnik, Cerin, Sturm; Vipotnik.

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Slovenia: Fantje Terlalu Tangguh? Slovenia lebih diunggulkan memenangi pertandingan berdasarkan performa kedua tim sepanjang UEFA Nations League 2026/2027.

Keunggulan kualitas pemain, organisasi pertahanan, dan motivasi mengejar playoff menjadi faktor utama yang dapat menentukan hasil akhir.

Makedonia Utara kemungkinan berusaha tampil agresif sejak awal untuk mengakhiri rentetan hasil buruk di hadapan pendukung sendiri.

Namun, pendekatan tersebut juga berisiko membuka ruang yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain cepat Slovenia melalui serangan balik.

Keberhasilan Slovenia mengalahkan Makedonia Utara 2-0 pada pertemuan pertama semakin memperkuat posisi mereka sebagai favorit.

Apabila mampu menjaga disiplin pertahanan seperti ketika menghadapi Swiss, Fantje memiliki peluang besar kembali mencatatkan clean sheet.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, Slovenia diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan mengamankan kemenangan tanpa kebobolan.

Kemenangan Fantje sekaligus membuka jalan menuju playoff promosi Liga A.