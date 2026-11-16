Prediksi Skor Swiss vs Skotlandia: La Nati Terlalu Digdaya, Tartan Army Bisa Gagal Playoff Promosi

JawaPos.com — Prediksi skor Swiss vs Skotlandia mengunggulkan La Nati untuk meraih kemenangan 2-1 dalam pertandingan terakhir Grup 1 Liga B UEFA Nations League 2026/2027 di Berit Sitterstadion, Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Tuan rumah sudah memastikan promosi ke Liga A, sedangkan tim tamu masih membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke playoff promosi.

Swiss memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil dominan sepanjang fase grup.

Sebaliknya, Skotlandia datang membawa tekanan besar karena nasib mereka juga bergantung pada hasil pertandingan Slovenia melawan Makedonia Utara.

Swiss Sudah Promosi, Mengapa Masih Berbahaya bagi Skotlandia? Swiss telah mengamankan posisi puncak Grup 1 Liga B UEFA Nations League dengan koleksi 13 poin dari lima pertandingan.

Pasukan Murat Yakin mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang sehingga tidak mungkin lagi dikejar para pesaingnya.

Keunggulan lima poin atas Slovenia yang menempati peringkat kedua memastikan Swiss kembali berlaga di Liga A pada edisi berikutnya.

Pencapaian tersebut menjadi respons positif setelah perjalanan mereka pada Piala Dunia 2026 terhenti di babak perempat final.

Meski tiket promosi sudah berada dalam genggaman, Swiss tidak ingin menutup fase grup dengan hasil mengecewakan.

Murat Yakin berambisi mempertahankan rekor tanpa kekalahan sekaligus memperlihatkan konsistensi permainan anak asuhnya.

Kekuatan Swiss terlihat dari produktivitas lini serang yang sudah menghasilkan 11 gol dalam lima pertandingan. Catatan pertahanan mereka juga mengesankan karena berhasil membukukan empat clean sheet sepanjang fase grup.

Salah satu penampilan terbaik Swiss terjadi ketika mempermalukan Skotlandia dengan skor 3-0 di Hampden Park pada pertemuan pertama.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan La Nati mengendalikan pertandingan sekaligus memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan.

Namun, Swiss baru saja mengalami sedikit hambatan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Slovenia pada jeda internasional November.

Pertandingan tersebut menjadi kali pertama mereka gagal mencetak gol dalam kampanye Nations League musim ini.

Skotlandia Wajib Menang, Mampukah Merebut Tiket Playoff Promosi? Skotlandia menghadapi pertandingan penentuan karena masih tertahan di peringkat ketiga klasemen Grup 1 Liga B UEFA Nations League.

Tim asuhan Sebastien Pocognoli hanya tertinggal satu poin dari Slovenia yang menduduki posisi kedua.

Situasinya membuat Skotlandia tidak memiliki banyak pilihan selain mengejar kemenangan atas Swiss. Mereka juga membutuhkan Slovenia gagal menang ketika menghadapi Makedonia Utara agar bisa merebut posisi playoff promosi.

Perjalanan Skotlandia bersama Pocognoli sejauh ini memperlihatkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten.

Dari lima pertandingan pertama, pelatih pengganti Steve Clarke tersebut mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Kendati demikian, perkembangan permainan Skotlandia mulai terlihat setelah kekalahan telak dari Swiss pada pertemuan sebelumnya.

Mereka mampu mencetak lima gol dalam tiga pertandingan berikutnya dan menunjukkan peningkatan efektivitas serangan.

Modal terbaru Skotlandia adalah kemenangan penting 2-1 atas Makedonia Utara yang menjaga peluang mereka tetap hidup.

John McGinn menjadi pahlawan dengan memborong dua gol sekaligus memperlihatkan ketajamannya dari lini kedua.

Catatan tandang Skotlandia juga memberikan alasan untuk tetap optimistis menghadapi tekanan tuan rumah.

Mereka belum terkalahkan dalam dua pertandingan tandang fase grup dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua clean sheet.

Secara historis, Skotlandia bahkan memiliki rekor pertemuan lebih baik dibandingkan Swiss dalam 18 pertandingan sebelumnya.

Tartan Army mengoleksi delapan kemenangan dan enam kekalahan, meskipun gagal menang dalam tiga pertemuan terakhir.

Prediksi Susunan Pemain Swiss vs Skotlandia, Siapa Jadi Penentu? Swiss diperkirakan tetap mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan penyerang cepat untuk membongkar pertahanan Skotlandia.

Murat Yakin kemungkinan mempertahankan Breel Embolo sebagai ujung tombak dengan dukungan Dan Ndoye dan Zeki Amdouni.

Absennya Johan Manzambi akibat masalah betis membuat Fabian Rieder berpeluang kembali mengisi posisi gelandang serang.

Kehadirannya diharapkan membantu Swiss meningkatkan kreativitas setelah mengalami kebuntuan ketika menghadapi Slovenia.

Di lini tengah, Denis Zakaria dan Remo Freuler diproyeksikan menjadi pengatur keseimbangan permainan tuan rumah.

Sementara itu, Manuel Akanji dan Nico Elvedi kemungkinan kembali berduet sebagai bek tengah di depan Gregor Kobel.

Skotlandia berpeluang mempertahankan sebelas pemain utama yang berhasil mengalahkan Makedonia Utara pada pertandingan sebelumnya.

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Pocognoli membutuhkan kesinambungan permainan agar timnya mampu menghadapi tekanan Swiss sejak menit pertama.

John McGinn diperkirakan kembali memainkan peran penting bersama Scott McTominay untuk mendukung Che Adams di lini depan.

Kecepatan Ben Doak dan pengalaman Andrew Robertson juga bisa menjadi senjata dalam melancarkan serangan balik.

Prediksi susunan pemain Swiss (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Britschgi; Freuler, Zakaria; Ndoye, Rieder, Amdouni; Embolo.

Komposisi tersebut memungkinkan Swiss mempertahankan keseimbangan antara penguasaan bola, kreativitas serangan, dan soliditas pertahanan.

Prediksi susunan pemain Skotlandia (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Graham, Tierney; Doak, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams.

Formasi tersebut memberikan fleksibilitas untuk bertahan dengan lima pemain sekaligus menyerang melalui kedua sisi lapangan.

Prediksi Skor Swiss vs Skotlandia, Akankah La Nati Kembali Menang? Swiss tetap menjadi favorit karena memiliki kualitas permainan lebih stabil dan keuntungan tampil di kandang sendiri.

Empat kemenangan dari lima pertandingan menjadi bukti kekuatan mereka, meskipun motivasi Skotlandia untuk mengejar playoff tidak boleh diremehkan.

Skotlandia kemungkinan bermain lebih agresif karena hasil imbang tidak cukup untuk menggeser Slovenia dari peringkat kedua.

Kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi Swiss untuk memaksimalkan kecepatan Ndoye serta penyelesaian akhir Embolo.

Tuan rumah juga mempunyai keuntungan psikologis setelah memenangkan pertemuan pertama dengan selisih tiga gol tanpa balas.

Namun, performa tandang Skotlandia yang belum terkalahkan menunjukkan pertandingan kali ini berpotensi berlangsung lebih ketat.

McGinn dan McTominay dapat memberikan ancaman melalui pergerakan dari lini kedua, terutama ketika Swiss kehilangan penguasaan bola.

Meski demikian, organisasi pertahanan La Nati diperkirakan cukup tangguh untuk meredam sebagian besar peluang tim tamu.

La Nati diperkirakan menutup fase grup tanpa kekalahan, sedangkan peluang Skotlandia merebut tiket playoff promosi terancam pupus akibat kegagalan meraih tiga poin.