Prediksi Skor Gibraltar vs Malta: Knights of Malta Bikin Tuan Rumah Kecolongan, Rekor Apik Berlanjut

JawaPos.com — Prediksi skor Gibraltar vs Malta mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dalam pertandingan terakhir Grup D UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Europa Point, Selasa (17/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Malta datang dengan status juara grup, sedangkan Gibraltar masih memburu kemenangan perdana setelah gagal meraih tiga poin dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Pertemuan ini menjadi kesempatan terakhir Gibraltar untuk memperbaiki posisi klasemen sekaligus memberikan hasil positif kepada pendukung sendiri.

Namun, Malta memiliki modal lebih meyakinkan berkat catatan tujuh poin dari tiga pertandingan tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Skuad asuhan Emilio De Leo bahkan sudah memastikan posisi puncak klasemen sebelum pertandingan terakhir berlangsung.

Situasi tersebut membuat Malta bisa bermain lebih lepas, meskipun ambisi mempertahankan rekor tak terkalahkan tetap menjadi motivasi utama.

Sebaliknya, Gibraltar menghadapi tekanan untuk membuktikan kemampuan mereka setelah hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya.

Pasukan Scott Wiseman harus menemukan solusi atas persoalan produktivitas serangan apabila ingin menghentikan dominasi tim tamu.

Gibraltar Masih Memburu Kemenangan Perdana di UEFA Nations League Gibraltar belum sekalipun memenangkan pertandingan dalam tiga penampilan mereka pada UEFA Nations League musim ini. Tim asuhan Scott Wiseman baru mengumpulkan dua poin melalui dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Perjalanan Gibraltar dimulai dengan hasil imbang tanpa gol ketika menghadapi Andorra pada pertandingan pembuka.

Empat hari kemudian, mereka menunjukkan daya juang ketika menahan Malta dengan skor 1-1 melalui gol penyeimbang James Scanlon.

Hasil tersebut sempat memberikan harapan besar kepada Gibraltar untuk bersaing memperebutkan posisi teratas klasemen.

Sayangnya, momentum positif itu tidak berlanjut ketika mereka kembali menghadapi Andorra pada Jumat lalu.

Gibraltar harus menerima kekalahan 0-2 setelah Guillaume Lopez dan Albert Rosas Ubach mencetak gol bagi Andorra.

Kekalahan tersebut memperlihatkan persoalan Gibraltar dalam mengantisipasi tekanan lawan sekaligus memaksimalkan peluang mencetak gol.

Meski demikian, kemenangan atas Malta masih memungkinkan Gibraltar melewati Andorra untuk merebut posisi kedua klasemen.

Motivasi tersebut menjadi modal penting ketika mereka kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.

Menariknya, pertandingan ini tidak lagi menentukan nasib promosi kedua kesebelasan menuju kasta lebih tinggi.

Restrukturisasi UEFA Nations League memastikan seluruh peserta League D mendapatkan promosi menuju League C untuk edisi 2028/2029.

Malta Sudah Juara Grup, tetapi Mengincar Rekor Sempurna Tanpa Kekalahan Malta tampil sebagai kekuatan paling konsisten di grup dengan mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan. Dua kemenangan dan satu hasil imbang cukup membawa pasukan Emilio De Leo mengamankan posisi teratas klasemen.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penampilan meyakinkan Malta ketika menghadapi Andorra dalam dua pertemuan.

Mereka berhasil mencatat kemenangan 2-1 dan 1-0 untuk memperlihatkan efektivitas permainan di kedua ujung lapangan.

Satu-satunya pertandingan tanpa kemenangan terjadi ketika Malta ditahan Gibraltar dengan skor 1-1.

Hasil tersebut menjadi pengingat bagi Knights of Malta untuk tidak meremehkan lawan meskipun memiliki kualitas skuad lebih baik.

Dalam pertandingan terakhir, Malta hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Eswatini pada laga persahabatan internasional.

Hasil itu cukup mengecewakan karena Eswatini harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Gift Gamedze menerima kartu merah.

Pelatih Emilio De Leo diperkirakan melakukan sejumlah perubahan untuk mengembalikan kekuatan utama timnya.

Rotasi pada pertandingan persahabatan sebelumnya membuka peluang bagi beberapa pemain inti untuk kembali tampil sejak menit pertama.

Malta juga memiliki catatan performa keseluruhan yang menjanjikan menjelang lawatan menuju Europa Point. Dari enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka membukukan empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Kondisi Skuad Gibraltar dan Malta: Dua Pemain Absen akibat Skorsing Gibraltar dipastikan kehilangan Tjay De Barr setelah sang pemain mendapatkan tambahan kartu kuning ketika menghadapi Andorra.

Absennya De Barr membuat Scott Wiseman harus menyesuaikan komposisi serangan untuk pertandingan terakhir fase grup.

Masalah lainnya muncul dari kondisi Ethan Jolley yang mengalami cedera pada menit ke-33 dalam pertandingan sebelumnya.

Louie Annesley diperkirakan menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi Jolley apabila sang pemain belum pulih.

Di kubu Malta, Alexander Satariano juga harus melewatkan pertandingan akibat menjalani hukuman larangan bermain satu laga.

Meski demikian, Emilio De Leo masih memiliki sejumlah pilihan untuk mempertahankan kualitas permainan timnya.

Teddy Teuma, Ilyas Chouaref, dan Brandon Paiber berpeluang kembali masuk susunan pemain utama setelah sebelumnya mendapatkan kesempatan beristirahat.

Kehadiran mereka diharapkan meningkatkan kreativitas serangan sekaligus menjaga keseimbangan permainan Malta.

Basil Tuma juga berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak awal setelah mencetak gol sebagai pemain pengganti melawan Eswatini.

Penampilan tersebut memberikan alasan kuat bagi De Leo untuk mempercayakan posisi penyerang utama kepadanya.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Gibraltar vs Malta Gibraltar diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Hankins mengawal gawang serta Annesley, Bent, Lopes, dan Valarino mengisi pertahanan.

Pozo dan Ronan bertugas menjaga keseimbangan lini tengah, sementara Richards, Scanlon, serta Mason mendukung Borge sebagai ujung tombak.

Malta kemungkinan menggunakan pendekatan serupa dengan Bonello sebagai penjaga gawang dan empat bek yang terdiri atas Lonardelli, Muscat, Shaw, serta Beerman.

Guillaumier dan Paiber menjadi penghubung permainan, sedangkan Mbong, Teuma, dan Chouaref menyuplai peluang untuk Tuma.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat karena Gibraltar memiliki motivasi besar untuk mengakhiri kompetisi dengan kemenangan. Namun, konsistensi Malta sepanjang fase grup membuat tim tamu lebih diunggulkan untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Kemampuan Malta menjaga pertahanan menjadi faktor pembeda setelah mereka hanya kebobolan dua gol dalam tiga pertandingan grup.

Sebaliknya, Gibraltar baru menghasilkan satu gol sepanjang kompetisi sehingga membutuhkan peningkatan efektivitas penyelesaian akhir.

Dengan mempertimbangkan performa kedua kesebelasan, Malta berpeluang mencuri kemenangan melalui pertandingan dengan jumlah gol terbatas.

Kemenangan untuk Knights of Malta, sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di UEFA Nations League.