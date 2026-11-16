Prediksi Skor Islandia vs Luksemburg: Hujan Gol Strakarnir Okkar, Promosi dengan Tak Terkalahkan

JawaPos.com — Prediksi skor Islandia vs Luksemburg mengarah pada kemenangan meyakinkan tuan rumah dalam pertandingan terakhir Grup C4 UEFA Nations League 2026/2027 di Reykjavik, Selasa (17/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Strákarnir okkar memburu tiga poin untuk memastikan promosi otomatis ke Liga B sekaligus mempertahankan rekor tak terkalahkan sepanjang fase grup.

Islandia memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengumpulkan 11 poin dari lima pertandingan dan memimpin klasemen sementara.

Mereka unggul dua angka atas Estonia yang masih memiliki peluang merebut posisi puncak pada pertandingan terakhir.

Situasi tersebut membuat kemenangan menjadi target utama pasukan Arnar Gunnlaugsson demi menghindari ketergantungan terhadap hasil pertandingan lainnya.

Apalagi, Islandia sedang menikmati performa menyerang yang impresif sekaligus menunjukkan pertahanan solid dalam beberapa pertandingan terakhir.

Sebaliknya, Luksemburg datang dengan kondisi kurang ideal setelah menelan empat kekalahan beruntun di UEFA Nations League.

Tim asuhan Jeff Strasser juga mengalami persoalan produktivitas karena gagal mencetak gol dalam keempat pertandingan tersebut.

Mengapa Islandia Difavoritkan Menang Telak atas Luksemburg? Islandia memiliki modal kuat untuk mengalahkan Luksemburg berkat ketajaman lini depan dan konsistensi pertahanan sepanjang fase grup.

Dari lima pertandingan, mereka mengoleksi tiga kemenangan dan dua hasil imbang tanpa sekalipun merasakan kekalahan.

Perjalanan tersebut dimulai dengan hasil imbang 1-1 menghadapi Estonia sebelum mencatatkan dua kemenangan beruntun dengan skor identik 3-0 atas Luksemburg dan Bulgaria.

Islandia kemudian kembali berbagi angka tanpa gol melawan Estonia dalam pertandingan berikutnya.

Momentum positif kembali diperoleh ketika Islandia menghancurkan Bulgaria dengan skor 5-0 pada Jumat lalu.

Andri Gudjohnsen menjadi bintang kemenangan melalui hat-trick, sementara Orri Oskarsson menyumbangkan satu gol dan satu gol lainnya berasal dari bunuh diri lawan.

Penampilan tersebut semakin menegaskan status Islandia sebagai tim paling produktif di Liga C UEFA Nations League musim ini. Gudjohnsen bahkan memimpin daftar pencetak gol kompetisi dengan koleksi lima gol.

Selain produktif, pertahanan Islandia menunjukkan perkembangan signifikan melalui lima pertandingan beruntun tanpa kebobolan.

Kombinasi tersebut menjadi senjata utama untuk menghadapi Luksemburg yang sedang mengalami kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Kemenangan akan memastikan Islandia finis sebagai juara Grup C4 tanpa perlu memperhatikan hasil Estonia melawan Bulgaria.

Hasil imbang juga berpotensi cukup karena keunggulan selisih gol Islandia, tetapi Gunnlaugsson tentu tidak ingin mengambil risiko.

Luksemburg Terpuruk, Mampukah Menghindari Kekalahan Kelima Beruntun? Luksemburg menghadapi tantangan berat setelah mengalami empat kekalahan berturut-turut sejak membuka kompetisi dengan kemenangan 2-1 atas Bulgaria.

Mereka bahkan tidak mampu mencetak satu gol pun dalam empat pertandingan terakhir tersebut.

Kekalahan terbaru terjadi ketika Luksemburg menyerah 0-1 kepada Estonia pada Jumat lalu. Hasil tersebut membuat mereka tertahan di dasar klasemen Grup C4, terpaut satu poin dari Bulgaria yang menempati posisi ketiga.

Kondisi itu memperlihatkan persoalan serius dalam penyelesaian akhir tim besutan Jeff Strasser.

Luksemburg kesulitan mengubah penguasaan bola maupun serangan menjadi gol ketika menghadapi lawan dengan organisasi pertahanan disiplin.

Meski demikian, catatan pertandingan tandang memberikan sedikit harapan bagi tim tamu menjelang kunjungan ke Reykjavik.

Luksemburg berhasil memenangkan tiga dari empat pertandingan internasional tandang terakhir, meskipun laga tandang terbarunya berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Estonia.

Luksemburg juga mempunyai kenangan positif ketika mengalahkan Islandia dengan skor 3-1 pada kualifikasi Piala Eropa September 2023.

Namun, kemenangan tersebut merupakan satu-satunya keberhasilan mereka atas Islandia dalam catatan pertemuan yang disebutkan.

Apabila mampu menang di Reykjavik, Luksemburg akan mencatatkan kemenangan tandang pertamanya sepanjang sejarah pertemuan kedua negara.

Sayangnya, performa terkini membuat peluang mengulang kejutan tersebut terlihat cukup kecil.

Bagaimana Kondisi Pemain Islandia dan Luksemburg? Islandia harus melakukan beberapa perubahan susunan pemain setelah Stefan Teitur Thordarson dan Kristall Mani Ingason mengalami cedera saat menghadapi Bulgaria.

Keduanya terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama sehingga tidak tersedia untuk pertandingan melawan Luksemburg.

Masalah bertambah karena Hordur Magnusson harus menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi dua kartu kuning.

Padahal, bek tersebut sebelumnya masuk menggantikan Thordarson pada menit kesembilan pertandingan di Plovdiv.

Gunnlaugsson merespons situasi tersebut dengan memanggil Hjortur Hermannsson, Brynjar Ingi Bjarnason, dan Saevar Atli Magnusson.

Kehadiran ketiganya diharapkan memberikan alternatif tambahan untuk menjaga keseimbangan tim pada pertandingan penentuan.

Di kubu Luksemburg, Omar Natami dipastikan absen setelah menerima kartu kuning keduanya dalam pertandingan melawan Estonia.

Namun, Dirk Carlson sudah menyelesaikan masa skorsing dan berpeluang kembali mengisi posisi bek tengah.

Enes Mahmutovic dan Enzo dos Santos juga berpeluang memperoleh kesempatan bermain sejak menit pertama.

Keduanya sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti selama lebih dari 30 menit ketika Luksemburg menghadapi Estonia.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Islandia vs Luksemburg Islandia diperkirakan tetap mengandalkan duet Orri Oskarsson dan Andri Gudjohnsen sebagai ujung tombak serangan.

Keduanya mempunyai kemampuan mencetak gol yang bisa menjadi pembeda ketika menghadapi pertahanan Luksemburg.

Prediksi susunan pemain Islandia: Valdimarsson; Palsson, Gunnarsson, Gretarsson, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Haraldsson, Sigurdsson; Oskarsson, Gudjohnsen.

Prediksi susunan pemain Luksemburg: Moris; Bohnert, Selimovic, Mahmutovic, Carlson; Olesen; V Thill, Dos Santos, Cruz, Kadamani; Dardari.

Pertandingan diperkirakan berlangsung dengan dominasi Islandia sejak menit awal melalui tekanan tinggi dan kombinasi serangan cepat.

Luksemburg kemungkinan lebih banyak bertahan sambil mencari kesempatan melakukan serangan balik.

Keunggulan kualitas serangan, momentum kemenangan 5-0 atas Bulgaria, dan catatan lima clean sheet beruntun membuat Islandia sangat diunggulkan.

Sebaliknya, Luksemburg membutuhkan peningkatan drastis untuk mengakhiri rentetan empat pertandingan tanpa mencetak gol.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, Islandia berpeluang mencetak kemenangan meyakinkan sekaligus mengamankan tiket promosi otomatis ke Liga B.

Strákarnir okkar diprediksi menutup fase grup tanpa kekalahan dan memberikan pesta gol kepada pendukungnya di Reykjavik.