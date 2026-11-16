Prediksi Skor Estonia vs Bulgaria: Sinisargid Tekuk Tim Tamu, Kudeta Islandia di Puncak Klasemen!

JawaPos.com — Estonia berpeluang merebut puncak klasemen Grup C4 UEFA Nations League 2026/2027 ketika menjamu Bulgaria di Stadion Lillekula, Tallinn, Selasa (17/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Sinisärgid membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang promosi otomatis ke League B, sekaligus berharap Islandia terpeleset saat menghadapi Luksemburg pada pertandingan terakhir fase grup.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bersejarah bagi Estonia yang belum pernah tampil di League B sejak UEFA Nations League diperkenalkan.

Sebaliknya, Bulgaria datang dengan kondisi kurang meyakinkan setelah dihajar Islandia 0-5 dan hanya mengumpulkan empat poin dari lima pertandingan.

Estonia Bisa Kudeta Islandia di Puncak Klasemen? Estonia masih memiliki kesempatan menyalip Islandia yang memimpin klasemen Grup C4 dengan keunggulan dua poin.

Namun, pasukan Jurgen Henn tidak cukup hanya mengalahkan Bulgaria karena mereka juga membutuhkan kemenangan Luksemburg atas Islandia di Reykjavik.

Situasi tersebut membuat pertandingan terakhir fase grup menjadi sangat menentukan bagi perjalanan Sinisargid.

Meski sudah mengamankan posisi dua besar dan setidaknya tiket playoff promosi, Estonia tentu ingin memastikan kenaikan kasta tanpa harus melewati pertandingan tambahan.

Modal Estonia cukup menjanjikan setelah mereka mencatatkan dua kemenangan dan tiga hasil imbang sepanjang lima pertandingan.

Konsistensi tersebut menunjukkan perkembangan signifikan, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki pengalaman lebih panjang dalam kompetisi internasional.

Kekuatan terbesar Estonia terletak pada organisasi pertahanan yang semakin sulit ditembus sepanjang turnamen.

Setelah bermain imbang 1-1 melawan Islandia pada pertandingan pembuka, mereka berhasil mencatatkan empat clean sheet secara beruntun.

Catatan impresif itu berlanjut ketika Estonia mengalahkan Luksemburg dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan sebelumnya.

Maksim Paskotsi menjadi penentu kemenangan melalui gol keduanya dalam UEFA Nations League musim ini.

Keberhasilan menjaga gawang tetap aman memberikan keuntungan psikologis bagi Estonia menjelang pertandingan penentuan.

Mereka hanya perlu mempertahankan disiplin pertahanan sambil memaksimalkan peluang untuk mengamankan tiga poin.

Bulgaria Terpuruk Setelah Dibantai Islandia 0-5 Bulgaria menghadapi pertandingan terakhir dengan kondisi yang jauh berbeda dibandingkan Estonia karena peluang promosi mereka sudah tertutup.

Tim berjuluk The Lions hanya mengoleksi empat poin dari lima pertandingan dan dipastikan kembali berkompetisi di League C pada edisi berikutnya.

Performa Bulgaria sepanjang fase grup menunjukkan persoalan serius dalam menjaga konsistensi permainan.

Mereka hanya mampu mendapatkan satu poin dari tiga pertandingan pertama sebelum akhirnya mengalahkan Luksemburg 2-0 dalam laga tandang.

Kemenangan tersebut sempat memberikan harapan kebangkitan setelah Bulgaria melewati lima pertandingan internasional tanpa kemenangan.

Namun, momentum positif langsung menghilang ketika mereka dipermalukan Islandia dengan kekalahan telak 0-5 di Plovdiv.

Hasil tersebut memastikan Bulgaria mengakhiri seluruh pertandingan kandang fase grup tanpa kemenangan. Bahkan, mereka masih berisiko terperosok ke dasar klasemen karena hanya unggul satu poin atas Luksemburg.

Persoalan lain yang harus diselesaikan Bulgaria adalah produktivitas lini serang yang belum menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Mereka gagal mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan terakhir, termasuk ketika menghadapi Estonia pada pertemuan sebelumnya.

Meski demikian, catatan pertemuan kedua tim masih memberikan sedikit keuntungan bagi Bulgaria. Dari tiga pertemuan sebelumnya, The Lions belum pernah kalah dengan rincian satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Pertemuan tandang terakhir Bulgaria melawan Estonia berlangsung pada April 2003 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Ketika itu, kedua tim harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir tanpa gol.

Siapa Pemain Kunci Estonia dan Bulgaria? Pelatih Estonia, Jurgen Henn, diperkirakan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang berhasil mengalahkan Luksemburg.

Keputusan tersebut cukup masuk akal mengingat koordinasi pertahanan dan keseimbangan permainan timnya sedang berada dalam kondisi positif.

Maksim Paskotsi diproyeksikan kembali mengawal jantung pertahanan bersama Erko Tougjas dan Karol Mets.

Sementara itu, Rasmus Peetson serta Michael Schjonning-Larsen akan bertugas sebagai wing-back untuk membantu pertahanan sekaligus memberikan dukungan serangan.

Di lini depan, Patrik Kristal berpeluang kembali berduet dengan Mattias Mannilaan untuk membongkar pertahanan Bulgaria.

Mannilaan memiliki modal menarik setelah mencetak lima gol dalam empat pertandingan terakhir bersama klubnya, Kalju.

Produktivitas Mannilaan di level klub menjadi salah satu harapan Estonia untuk mengatasi kemungkinan permainan defensif tim tamu.

Ketajamannya diperlukan karena Estonia kemungkinan tidak mendapatkan banyak ruang ketika Bulgaria berusaha memperbaiki penampilan.

Sementara itu, pelatih Bulgaria, Ribarski, harus menyusun strategi tanpa Martin Minchev yang sebelumnya meninggalkan skuad akibat cedera.

Absennya pemain tersebut membuka kesempatan bagi sejumlah nama untuk mendapatkan menit bermain pada pertandingan terakhir.

Ivan Turitsov dan Dimitar Velkovski berpeluang masuk dalam susunan pemain untuk memperkuat sektor pertahanan.

Martin Petkov, Ivaylo Chochev, serta Georgi Lazarov juga menjadi alternatif apabila Bulgaria melakukan perubahan komposisi tim.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Estonia vs Bulgaria Estonia diperkirakan mengandalkan formasi dengan tiga bek tengah dan dua wing-back untuk mempertahankan keseimbangan permainan.

Strategi tersebut terbukti efektif melalui empat pertandingan beruntun tanpa kebobolan, sekaligus memberikan fleksibilitas ketika melancarkan serangan.

Prediksi susunan pemain Estonia (3-5-2): Hein; Paskotsi, Tougjas, Mets; Peetson, Kait, Palumets, Shein, Schjonning-Larsen; Mannilaan, Kristal.

Jurgen Henn diperkirakan tetap mengutamakan organisasi pertahanan sambil mengandalkan pergerakan kedua penyerang untuk menciptakan peluang.

Prediksi susunan pemain Bulgaria (4-2-3-1): Naumov; Turitsov, Velkov, Tsenov, Velkovski; Kraev, Gruev; L Petkov, Chochev, M Petkov; Lazarov.

Tim tamu kemungkinan mencoba bermain lebih berhati-hati setelah mengalami kekalahan besar dari Islandia.

Melihat performa kedua tim, Estonia mempunyai peluang lebih besar untuk mengendalikan pertandingan sekaligus mengamankan kemenangan.

Empat clean sheet beruntun menjadi bukti kekuatan pertahanan tuan rumah, sedangkan Bulgaria masih kesulitan mencetak gol secara konsisten.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan jumlah peluang yang tidak terlalu banyak karena kedua tim memiliki keterbatasan dalam penyelesaian akhir.

Namun, motivasi mengejar promosi otomatis membuat Estonia lebih diunggulkan untuk mencetak gol penentu.

Kemenangan tipis tersebut akan menjaga harapan Sinisärgid mengudeta Islandia, meskipun kepastian promosi otomatis tetap bergantung pada hasil pertandingan lainnya.