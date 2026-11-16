Prediksi Skor Lituania vs Liechtenstein: Trispalves Pesta Gol, Incar Kemenangan Telak Perbaiki Rekor

JawaPos.com — Timnas Lituania berpeluang menutup perjalanan UEFA Nations League 2026/2027 dengan kemenangan telak saat menjamu Liechtenstein di Stadion Darius and Girenas, Selasa (17/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Bermodalkan rekor pertemuan yang dominan dan performa lebih konsisten, Trispalvės diunggulkan menang 3-0 sekaligus mengamankan posisi kedua klasemen Grup D.

Pertandingan terakhir League D ini menjadi kesempatan bagi pasukan Mindaugas Cepas untuk memperbaiki catatan mereka setelah gagal bersaing memperebutkan puncak klasemen.

Sebaliknya, Liechtenstein datang dengan ambisi menghindari posisi juru kunci meski menghadapi persoalan serius dalam produktivitas gol.

Lituania Incar Kemenangan Setelah Gagal Rebut Puncak Klasemen Lituania menjalani UEFA Nations League musim ini dengan perkembangan cukup positif dibandingkan edisi sebelumnya, ketika mereka terdegradasi dari League C.

Saat itu, Trispalvės finis sebagai juru kunci Grup 2 tanpa mengumpulkan satu poin pun dari enam pertandingan.

Kebangkitan mulai terlihat ketika Lituania mengalahkan Liechtenstein pada pertandingan pembuka September lalu, kemudian bermain imbang menghadapi Azerbaijan.

Namun, kekalahan tipis 0-1 dari Azerbaijan pada pertandingan terakhir membuat mereka tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen tersebut.

Hasil itu sekaligus memastikan Azerbaijan mengamankan posisi teratas grup sebelum pertandingan terakhir berlangsung.

Lituania kini mengalihkan perhatian untuk mempertahankan peringkat kedua sekaligus menutup kompetisi dengan hasil meyakinkan.

Kekecewaan sebelumnya juga menghampiri Lituania dalam ajang Baltic Cup, ketika mereka gagal mengakhiri penantian panjang meraih gelar.

Setelah menyingkirkan Latvia melalui adu penalti pada semifinal, mereka justru kebobolan pada pengujung pertandingan final menghadapi Estonia.

Kegagalan tersebut memperpanjang puasa gelar Baltic Cup Lituania yang sudah berlangsung selama 16 tahun. Karena itu, kemenangan atas Liechtenstein dapat menjadi modal psikologis penting bagi skuad asuhan Cepas.

Liechtenstein Terpuruk, Lini Serang Jadi Persoalan Terbesar Liechtenstein menghadapi pertandingan terakhir UEFA Nations League dengan catatan mengkhawatirkan, terutama dalam urusan mencetak gol.

Pasukan Konrad Funfstuck belum mencatatkan kemenangan sepanjang fase grup dan membutuhkan kemenangan dengan selisih tiga gol untuk keluar dari dasar klasemen.

Persoalan produktivitas tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, ketika Liechtenstein menelan delapan kekalahan beruntun.

Mereka bahkan gagal mencetak satu gol dan harus menerima 31 gol dari lawan sepanjang delapan pertandingan Grup J.

Situasi tidak banyak berubah ketika Liechtenstein memulai UEFA Nations League dengan kekalahan 0-2 dari Lituania.

Mereka sempat memperlihatkan perlawanan melalui hasil imbang melawan Azerbaijan, sebelum kembali kalah tipis 0-1 dari lawan yang sama pada Jumat.

Secara keseluruhan, Liechtenstein telah menelan 19 kekalahan dalam 21 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Statistik tersebut menggambarkan besarnya tantangan tim tamu untuk mencuri kemenangan di kandang Lituania.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Liechtenstein terakhir kali meraih kemenangan dengan margin lebih dari dua gol pada Oktober 2007.

Artinya, target menang dengan selisih tiga gol kali ini membutuhkan peningkatan performa yang sangat signifikan.

Rekor Pertemuan Memihak Lituania, Tiga Laga Berakhir Identik Lituania memiliki keunggulan psikologis menjelang pertandingan karena berhasil memenangi enam dari delapan pertemuan sebelumnya melawan Liechtenstein.

Bahkan, tiga pertemuan terakhir kedua negara selalu berakhir dengan kemenangan identik 2-0 untuk Trispalves.

Catatan tersebut memperlihatkan kemampuan Lituania mengendalikan pertandingan sekaligus membatasi ancaman serangan Liechtenstein.

Keunggulan bermain di kandang semakin memperbesar peluang mereka mempertahankan dominasi tersebut.

Meski demikian, Liechtenstein pernah memberikan kejutan dengan mengalahkan Lituania 2-0 di Rheinpark Stadion pada Juni 2011.

Kemenangan tersebut menjadi pengingat jika tim tamu tetap memiliki peluang ketika mampu memaksimalkan kesempatan yang tersedia.

Namun, perbedaan performa terkini membuat skenario kejutan tersebut sulit terulang dalam pertandingan kali ini.

Lituania hanya mengalami satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, sedangkan Liechtenstein masih kesulitan menemukan konsistensi permainan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Lituania vs Liechtenstein Lituania dipastikan kehilangan penyerang berusia 23 tahun, Armandas Kucys, akibat kartu merah langsung yang diterimanya saat menghadapi Azerbaijan.

Pelatih Mindaugas Cepas berpeluang memberikan kesempatan kepada Edgaras Dubickas atau Ignas Venckus untuk mengisi lini depan.

Di sektor tengah, Gvidas Gineitis yang memperkuat Torino diperkirakan kembali menjadi andalan bersama Lukas Michelbrink dan Modestas Vorobjovas.

Sementara itu, Justas Lasickas berpotensi memimpin tim sebagai kapten dari posisi bek kiri dalam formasi empat pemain belakang.

Liechtenstein mendapatkan tambahan pilihan pemain setelah kiper Tim-Tiado Oehri pulih dari cedera ACL berkepanjangan.

Bek muda Yonas Abido yang baru berusia 19 tahun juga memperoleh panggilan pertamanya menuju skuad nasional.

Untuk mengakhiri paceklik gol, Liechtenstein dapat mengandalkan Fabio Luque-Notaro dan Alessandro Lo Russo sebagai opsi serangan.

Namun, kemampuan lini depan mereka menembus pertahanan tuan rumah masih menjadi pertanyaan besar menjelang pertandingan.

Prediksi susunan pemain Lituania (4-3-3): Bartkus; Sirvys, Kazukolovas, Utkus, Lasickas; Gineitis, Vorobjovas, Michelbrink; Jankauskas, Dubickas, Venckus.

Komposisi tersebut memungkinkan tuan rumah menguasai lini tengah sekaligus mengembangkan serangan melalui kedua sisi lapangan.

Prediksi susunan pemain Liechtenstein: B. Buchel; N. Hasler, Weissenhofer, Traber, Goppel, Zund; Sele, M. Buchel, A. Hasler, Luque-Notaro, Saglam.

Tim tamu diperkirakan lebih mengutamakan organisasi pertahanan sambil mencari peluang melalui transisi cepat.

Secara keseluruhan, Lituania mempunyai kualitas permainan, momentum, dan rekor pertemuan yang lebih menjanjikan dibandingkan Liechtenstein.

Dengan kebutuhan mengamankan posisi kedua, tuan rumah diprediksi tampil agresif sejak awal untuk menghindari kejutan.

Liechtenstein kemungkinan memberikan perlawanan melalui pertahanan rapat, tetapi kelemahan produktivitas gol membuat peluang mereka mencuri poin relatif kecil.

Laga ini membuka kesempatan Trispalvės mencatatkan kemenangan terbesar mereka dalam empat pertemuan terakhir kedua negara.