Prediksi Skor Sudan vs Senegal di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Lions of Teranga Curi Kemenangan

JawaPos.com - Timnas Senegal akan menghadapi Sudan dalam lanjutan Grup J Kualifikasi Piala Afrika 2027. The Lions of Teranga - julukan Timnas Senegal - diperkirakan mampu mencuri kemenangan dalam laga tersebut.

Senegal akan bertandang ke markas Sudan di Juba Stadium, Sudan, Senin (16/11/2026). Pertandingan tersebut dijadwalkan kick-off pukul 20.00 WIB.

Senegal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghajar Sudan 4-1 pada pertemuan pertama di Dakar, Jumat (13/11) lalu. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Patrick Vieira sejak dipercaya menangani skuad The Lions of Teranga.

Di bawah komando Vieira, Senegal belum tersentuh kekalahan dalam tiga laga kualifikasi. Mereka mengawali perjalanan dengan hasil imbang 1-1 kontra Mozambik, sebelum menundukkan Ethiopia 1-0 dan melibas Sudan dengan skor 4-1.

Di sisi lain, Sudan justru sedang dihantui catatan buruk. Tim asuhan Kwesi Appiah kebobolan delapan gol dalam dua pertandingan terakhir setelah kalah 1-4 dari Mozambik dan 1-4 dari Senegal.

Sudan sebenarnya mengawali kualifikasi dengan hasil positif setelah menang 1-0 atas Ethiopia. Namun, setelah itu mereka gagal mempertahankan konsistensi dan harus menelan dua kekalahan beruntun.

Selain masalah pertahanan, produktivitas gol Sudan juga belum terlalu meyakinkan. Dua gol yang mereka cetak sebelum menghadapi Senegal seluruhnya berasal dari titik penalti, masing-masing melalui Mohamed Eisa dan Yasin Hamed.

Situasi klasemen sementara Grup J saat ini, Senegal berada di puncak dengan tujuh poin. Mereka unggul tiga angka atas Mozambik yang berada di posisi kedua. Kemudian Ethiopia dan Sudan menghuni urutan ketiga dan keempat dengan raihan tiga poin.

Prediksi Skor Sudan vs Senegal Senegal memiliki keunggulan yang cukup jelas. Mereka menempati peringkat ke-18 dunia, sedangkan Sudan berada jauh di posisi ke-118.

Senegal juga berpeluang semakin kokoh di puncak klasemen Grup J. Kemenangan akan membuat The Lions of Teranga mengoleksi 10 poin dan semakin dekat dengan target lolos ke putaran berikutnya.

Jika berkaca pada performa terkini, Senegal layak lebih diunggulkan. Namun, bermain di kandang sementara Sudan bisa memberikan tantangan tersendiri bagi tim tamu.

Meski demikian, Senegal diprediksi mampu mengatasi tekanan yang diberikan tuan rumah. Armada Patrick Vieira akan membawa pulang tiga poin ke negaranya.

Prediksi skor: Sudan 0-2 Senegal

Prediksi Susunan Pemain Sudan vs Senegal Sudan: Mohamed Mustafa (PG); Yaser Awad, Abdelrahman Ali, Mustafa Karshom, Ahmed Tabanja; Walieldin Khidir, Abuaagla Abdalla; Salah Adil, Abdelrazig Omer, Al Gozoli Nooh; Mohamed Eisa.

Pelatih: Kwesi Appiah.

Baca Juga:Patrick Vieira Resmi Ditunjuk sebagai Kepala Pelatih Senegal usai Kekecewaan di Piala Dunia 2026

Senegal: Yehvann Diouf (PG); Sadibou Sane, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate; Ibrahim Mbaye, Dion Lopy, Lamine Camara, Malick Diouf; Boulaye Dia, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson.