Prediksi Skor Kazakhstan vs Slovakia: Sokoli Incar Rekor Tak Terkalahkan, Tuan Rumah Jadi Juru Kunci

JawaPos.com — Slovakia membidik hasil positif saat menghadapi Kazakhstan dalam pertandingan terakhir Grup C3 UEFA Nations League 2026/2027, Senin (16/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Tim berjuluk Sokoli tersebut sudah memastikan promosi dan posisi puncak klasemen, sedangkan Kazakhstan wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang terhindar dari status juru kunci grup.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan nasib berbeda sepanjang fase grup UEFA Nations League musim ini.

Slovakia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengamankan tiket promosi, sementara Kazakhstan masih berjuang menyelamatkan posisi mereka di klasemen akhir.

Meski tidak lagi membutuhkan kemenangan untuk menentukan nasibnya, Slovakia tetap memiliki target penting dalam pertandingan terakhir.

Pasukan Vladimir Weiss berambisi mempertahankan catatan tidak terkalahkan sekaligus menutup perjalanan mereka di Grup C3 dengan hasil positif.

Sebaliknya, Kazakhstan menghadapi tekanan besar setelah gagal memenangkan tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Tim asuhan John van 't Schip membutuhkan tiga poin sambil berharap hasil pertandingan lainnya berpihak kepada mereka.

Slovakia Sudah Amankan Puncak Klasemen, Masih Punya Motivasi? Slovakia memastikan diri sebagai penguasa Grup C3 setelah mengumpulkan keunggulan empat poin atas pesaing terdekat dengan satu pertandingan tersisa.

Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkan Sokoli meraih promosi sebelum fase grup UEFA Nations League berakhir.

Sejak awal kompetisi, Slovakia memang menjadi favorit utama berkat posisi mereka yang paling tinggi dalam peringkat FIFA dibandingkan kontestan lainnya.

Status tersebut berhasil dijawab melalui performa konsisten, terutama ketika menghadapi Moldova dan Kazakhstan.

Menariknya, Slovakia justru gagal memenangkan kedua pertandingan menghadapi Kepulauan Faroe sepanjang fase grup.

Namun, produktivitas delapan gol dalam pertandingan yang berhasil mereka menangkan menjadi faktor penting dalam memastikan posisi teratas.

Pada pertandingan sebelumnya, Slovakia bermain imbang 2-2 melawan Kepulauan Faroe, Jumat (13/11). Mereka sempat tertinggal sebelum bangkit dan mengamankan satu poin untuk memperpanjang tren positif.

Hasil tersebut membuat Slovakia tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Bahkan, mereka mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam tujuh dari delapan pertandingan tersebut.

Meski demikian, lini pertahanan Slovakia masih menyimpan pekerjaan rumah karena baru mencatatkan clean sheet ketika menghadapi Moldova.

Kondisi tersebut bisa menjadi perhatian Weiss menjelang pertandingan menghadapi Kazakhstan yang membutuhkan kemenangan.

Kazakhstan Terancam Juru Kunci, Bisakah Bangkit di Kandang? Kazakhstan memasuki pertandingan terakhir dengan situasi sulit setelah menjalani tujuh pertandingan tanpa kemenangan. Keberhasilan terakhir mereka terjadi pada 31 Maret ketika mampu mengalahkan Komoro.

Sejak kemenangan tersebut, Kazakhstan kesulitan menemukan konsistensi, baik dalam menyerang maupun bertahan.

Mereka selalu mencetak gol sekaligus kebobolan dalam tujuh pertandingan terakhir, memperlihatkan masalah keseimbangan permainan.

Pada Jumat (13/11), Kazakhstan kembali menelan kekalahan setelah menyerah 1-2 kepada Moldova. Gol penentu kemenangan lawan pada menit ke-77 membuat peluang Kazakhstan menembus dua besar Grup C3 dipastikan tertutup.

Kekalahan tersebut semakin memperbesar tekanan terhadap Van 't Schip yang belum berhasil membawa timnya keluar dari tren negatif.

Apalagi, Kazakhstan juga menerima kartu merah dalam dua pertandingan terakhir sehingga kedisiplinan pemain menjadi persoalan tambahan.

Meski begitu, Kazakhstan masih mempunyai peluang menghindari posisi terbawah apabila mampu mengalahkan Slovakia.

Syarat lainnya, Kepulauan Faroe harus mengalami kekalahan ketika menghadapi Moldova pada pertandingan terakhir.

Keuntungan bermain di kandang menjadi modal penting bagi Kazakhstan untuk mengejar target tersebut.

Mereka cenderung menunjukkan performa lebih kompetitif ketika tampil di hadapan pendukung sendiri dibandingkan menjalani pertandingan tandang.

Rotasi Pemain Slovakia Bisa Jadi Keuntungan Kazakhstan?

Slovakia berpotensi melakukan sejumlah perubahan susunan pemain karena sudah memastikan gelar juara grup.

Weiss mempunyai kesempatan memberikan menit bermain kepada beberapa pemain yang sebelumnya tidak selalu menjadi pilihan utama.

Perubahan dipastikan terjadi pada posisi bek kanan setelah Martin Valjent harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Tobias Paliscak menjadi kandidat pengganti untuk mengisi sektor pertahanan tersebut.

Selain Paliscak, Ivan Mesik, Matus Bero, dan Robert Bozenik berpeluang memperoleh kesempatan tampil sejak menit pertama.

Rotasi tersebut memungkinkan Slovakia menjaga kebugaran pemain sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad menjelang kompetisi berikutnya.

Sementara itu, Kazakhstan diperkirakan tidak melakukan perubahan besar meskipun baru mengalami kekalahan dari Moldova.

Van 't Schip kemungkinan tetap mempertahankan kerangka utama untuk menjaga koordinasi permainan dalam pertandingan penentuan.

Sergey Maliy sudah menyelesaikan hukuman larangan bermain satu pertandingan dan berpeluang menggantikan Temirlan Erlanov dalam formasi tiga bek.

Yan Vorogovskiy juga berpotensi menjadi pilihan utama di posisi bek sayap kiri setelah menggantikan Nauryzbek Zhagorov pada pertandingan sebelumnya.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Kazakhstan vs Slovakia Kazakhstan diperkirakan menggunakan formasi 3-5-2 dengan mengandalkan serangan melalui kedua sisi lapangan.

Sementara itu, Slovakia berpeluang memainkan formasi 4-2-3-1 untuk menjaga penguasaan bola sekaligus menciptakan peluang melalui kombinasi lini tengah.

Prediksi susunan pemain Kazakhstan (3-5-2): Pokatilov; Alip, Maliy, Kasym; Mrynskiy, Orazov, Karaman, Amir, Vorogovskiy; Chesnokov, Samorodov.

Komposisi tersebut diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan ketika menghadapi Slovakia.

Prediksi susunan pemain Slovakia (4-2-3-1): Greif; Paliscak, Skriniar, Mesik, Hancko; Bero, Reis; Prekop, Rusnak, Haraslin; Bozenik.

Kehadiran beberapa pemain pelapis tetap memberikan Slovakia kualitas yang cukup untuk bersaing meskipun melakukan rotasi.

Secara kualitas dan performa terkini, Slovakia mempunyai keunggulan dibandingkan Kazakhstan yang belum menemukan momentum kebangkitan.

Namun, kebutuhan kemenangan dan keuntungan bermain di kandang membuat Kazakhstan berpotensi memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.

Slovakia kemungkinan tetap berusaha mengendalikan tempo permainan tanpa mengambil risiko berlebihan karena posisi puncak klasemen sudah aman.

Kazakhstan justru diperkirakan tampil lebih agresif, terutama ketika mendapatkan kesempatan melancarkan serangan balik.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, pertandingan berpeluang berlangsung ketat dan menghasilkan sedikit gol.

Kazakhstan mempunyai motivasi besar untuk menang, tetapi konsistensi Slovakia membuat tim tamu lebih diunggulkan untuk menghindari kekalahan.

Hasil imbang tersebut akan menjaga rekor tidak terkalahkan Sokoli, tetapi berpotensi membuat Kazakhstan mengakhiri fase grup sebagai juru kunci.