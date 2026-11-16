Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Moldova: Selectionata Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

JawaPos.com — Prediksi skor Kepulauan Faroe vs Moldova mengarah pada pertandingan sengit yang berpotensi berakhir imbang 1-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup C3, Senin (16/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Bertanding di Torshavn, kedua tim akan memperebutkan posisi kedua klasemen sekaligus tiket menuju babak playoff promosi ke League B.

Kepulauan Faroe membutuhkan kemenangan untuk menyalip Moldova, sedangkan tim tamu hanya memerlukan tambahan satu poin untuk mempertahankan posisi mereka.

Situasi tersebut membuat pertandingan terakhir fase grup ini menjadi pertarungan penting bagi kedua negara yang sama-sama memiliki peluang melanjutkan perjalanan di Nations League.

Moldova Hanya Butuh Satu Poin, Mampukah Selectionata Mengamankan Playoff? Moldova berada dalam posisi lebih menguntungkan menjelang pertandingan terakhir Grup C3 UEFA Nations League musim ini.

Tim berjuluk Selectionata tersebut cukup membawa pulang hasil imbang dari markas Kepulauan Faroe untuk memastikan tempat di babak playoff promosi.

Pencapaian tersebut sebenarnya melampaui ekspektasi awal Moldova setelah mendapatkan promosi dari League D pada musim 2024/2025.

Pelatih Lilian Popescu semula dihadapkan pada tantangan mempertahankan eksistensi timnya di League C, tetapi kini justru berpeluang membawa mereka naik ke level lebih tinggi.

Dua kemenangan identik 2-1 atas Kazakhstan menjadi faktor penting yang mengangkat posisi Moldova dalam persaingan grup.

Kemenangan kedua diraih pada Jumat (13/11/2026), sekaligus memberikan suntikan kepercayaan diri menjelang lawatan menuju Torshavn.

Meski demikian, Moldova masih memiliki persoalan serius dalam menjaga pertahanan sepanjang kompetisi.

Mereka bahkan belum berhasil mencatatkan clean sheet dalam 20 pertandingan terakhir, dengan catatan nirbobol terakhir terjadi ketika menghadapi Andorra dua tahun lalu.

Catatan tersebut menjadi perhatian penting karena Kepulauan Faroe memiliki kemampuan mencetak gol secara konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.

Moldova harus menemukan keseimbangan antara menjaga pertahanan dan memanfaatkan peluang serangan balik apabila ingin mengamankan hasil yang dibutuhkan.

Lima Kali Imbang Beruntun, Kepulauan Faroe Bisa Akhiri Penantian Kemenangan? Kepulauan Faroe memasuki pertandingan ini dengan catatan unik berupa lima hasil imbang secara beruntun di UEFA Nations League.

Tiga pertandingan pertama berakhir dengan skor 1-1, kemudian disusul dua hasil imbang 2-2 menghadapi Kazakhstan dan Slovakia.

Hasil imbang melawan Slovakia menjadi modal berharga bagi pasukan Eydun Klakstein sebelum menjamu Moldova.

Mereka mampu menunjukkan daya juang tinggi ketika menghadapi lawan yang secara kualitas dan pengalaman internasional lebih diunggulkan.

Performa Kepulauan Faroe sebenarnya memperlihatkan perkembangan positif selama satu tahun terakhir.

Sejak kalah 1-3 dari Kroasia sekitar 12 bulan lalu, mereka hanya menelan satu kekalahan dalam sembilan pertandingan, yakni ketika takluk 0-1 di Estonia.

Kekuatan lain Kepulauan Faroe terletak pada performa mereka ketika bermain di kandang sendiri.

Kroasia tercatat sebagai satu-satunya negara yang berhasil mengalahkan Kepulauan Faroe di Torshavn dalam kurun lebih dari tiga tahun terakhir.

Rekor kandang tersebut memberikan alasan bagi tuan rumah untuk optimistis mengamankan kemenangan atas Moldova.

Namun, lima hasil imbang beruntun juga menunjukkan kesulitan mereka dalam mengubah penampilan kompetitif menjadi kemenangan yang benar-benar menentukan.

Dua Pemain Absen, Bagaimana Kondisi Skuad Kedua Tim? Kepulauan Faroe dipastikan melakukan perubahan pada sektor bek sayap kanan setelah Joannes Danielsen harus menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan.

Jann Benjaminsen menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut dalam susunan pemain pilihan Eydun Klakstein.

Pelatih Kepulauan Faroe juga memiliki beberapa alternatif apabila membutuhkan perubahan strategi sepanjang pertandingan.

Poul Kallsberg, Joannes Bjartalid, dan Adrian Justinussen dapat menjadi pilihan setelah sebelumnya mendapatkan kesempatan tampil sebagai pemain pengganti menghadapi Slovakia.

Sementara itu, Moldova menghadapi persoalan serupa di sektor pertahanan karena bek tengah Iurie Iovu terkena skorsing.

Mihail Stefan diperkirakan mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama untuk melengkapi formasi tiga bek yang menjadi pilihan Lilian Popescu.

Kondisi kapten Vladyslav Baboglo juga masih memerlukan pemeriksaan setelah ditarik keluar pada fase akhir pertandingan melawan Kazakhstan.

Apabila Baboglo tidak cukup bugar, Moldova berpotensi menghadapi tantangan tambahan dalam menjaga koordinasi pertahanan.

Di lini depan, Moldova mempunyai Petru Popescu yang sedang menunjukkan ketajaman bersama tim nasional.

Penyerang tersebut memborong dua gol ketika menghadapi Kazakhstan dan kini mengoleksi empat gol dari sembilan penampilan internasional.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Kepulauan Faroe vs Moldova Kepulauan Faroe diperkirakan tetap mengandalkan organisasi pertahanan solid dengan dukungan pemain sayap untuk membangun serangan.

Sementara itu, Moldova berpeluang bermain lebih berhati-hati karena hasil imbang sudah cukup untuk memastikan posisi kedua Grup C3.

Prediksi susunan pemain Kepulauan Faroe (3-4-3): Lamhauge; Vatnhamar, Faero, Edmundsson; Benjaminsen, Andreasen, Turi, Davidsen; Samuelsen, Knudsen, Sorensen.

Prediksi susunan pemain Moldova (3-5-2): Celeadnic; Gherasimencov, Stefan, Baboglo; Revenco, Fratea, Rata, Perciun, Reabciuk; Popescu, Clescenco.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena Kepulauan Faroe harus mengambil inisiatif menyerang demi mengejar kemenangan.

Sebaliknya, Moldova dapat memanfaatkan situasi tersebut dengan menjaga kedisiplinan pertahanan sambil mencari ruang melalui serangan balik.

Kemampuan tuan rumah mencetak gol dalam lima pertandingan grup terakhir menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Moldova yang belum mencatatkan clean sheet selama 20 laga.

Namun, ketajaman Petru Popescu dan kebutuhan Moldova mempertahankan hasil membuat tim tamu tetap memiliki peluang besar mencetak gol.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kekuatan kandang Kepulauan Faroe, serta kepentingan kedua tim, hasil imbang menjadi skenario paling memungkinkan.

Moldova diprediksi mampu meredam tekanan tuan rumah dan mengamankan satu poin penting untuk melangkah menuju playoff promosi.