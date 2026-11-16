Ketika Belgia Bikin Italia Mati Kutu, Momen Comeback Luar Biasa

JawaPos.com - Belgia memastikan tiket perempat final UEFA Nations League 2026/2027 setelah mengalahkan Italia 4-1 dalam pertandingan terakhir Grup A1 di Stadion King Baudouin, Brussel.

Dalam pertandingan yang berlangsung Minggu (15/11) waktu setempat atau Senin (16/11) dini hari itu, Belgia bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan melalui gol Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku, dan Diego Moreira.

Sementara itu, satu-satunya gol Italia dicetak Francesco Pio Esposito.

Hasil tersebut memastikan Belgia finis di peringkat kedua Grup A1 dengan 12 poin, di bawah Prancis yang mengoleksi 13 poin.

Sebaliknya, Italia turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin sehingga gagal melaju ke perempat final dan harus menjalani playoff promosi/degradasi.

Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Belgia kembali ke fase gugur Nations League untuk pertama kalinya sejak edisi 2020/2021.

Italia mengawali pertandingan dengan peluang melalui Nicolo Fagioli pada menit ketujuh, tetapi tembakannya berhasil digagalkan kiper Belgia Senne Lammens.

Tim tamu kemudian membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui Pio Esposito setelah memanfaatkan umpan silang Michael Kayode dari sisi kanan.

Belgia merespons empat menit kemudian melalui gol Maxim De Cuyper yang memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti Italia untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-22 melalui Nathan Ngoy yang menyambar bola muntah hasil penyelamatan Gianluigi Donnarumma.

Empat menit berselang, Jeremy Doku memperbesar keunggulan Belgia menjadi 3-1 setelah melewati sejumlah pemain bertahan Italia sebelum melepaskan tembakan yang menaklukkan Donnarumma.

Memasuki babak kedua, Italia berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk memperkecil ketertinggalan.

Namun, Belgia justru beberapa kali menciptakan peluang berbahaya melalui Kevin De Bruyne dan Charles De Ketelaere.

Donnarumma menggagalkan sejumlah peluang Belgia, sedangkan sundulan De Ketelaere sempat membentur mistar gawang.

Belgia akhirnya menambah keunggulan pada menit ke-80 melalui Diego Moreira yang menyelesaikan serangan balik cepat setelah menerima umpan De Bruyne.

Italia memperoleh peluang memperkecil ketertinggalan pada masa tambahan waktu setelah tinjauan VAR menghasilkan hadiah penalti akibat bola mengenai tangan Nicolas Raskin.

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Namun, eksekusi penalti Pio Esposito berhasil digagalkan Lammens sehingga skor 4-1 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Susunan Pemain: Belgia (4-3-3): Senne Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Kevin De Bruyne, Romeo Lavia, Youri Tielemans; Diego Moreira, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku.