Momen Inggris Permalukan Spanyol hingga Juara Grup A3 UEFA Nations League

JawaPos.com - Inggris mengakhiri rekor 43 pertandingan tak terkalahkan Spanyol setelah menang 3-2 dalam laga terakhir Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Metropolitano, Madrid.

Dalam pertandingan yang berlangsung Minggu (15/11) waktu setempat atau Senin dini hari itu, Inggris memastikan kemenangan melalui gol Harry Kane, Ezri Konsa, dan Ben White.

Sementara itu, Spanyol memperkecil ketertinggalan melalui gol Mikel Oyarzabal dan Nico Williams.

Hasil tersebut memastikan Inggris finis sebagai juara Grup A3 dengan 15 poin, unggul selisih gol atas Spanyol yang menempati peringkat kedua dengan jumlah poin sama.

Inggris membuka keunggulan melalui penalti Harry Kane menjelang akhir babak pertama setelah penyerang Bayern Muenchen itu dilanggar Pau Cubarsi di kotak terlarang.

Keunggulan 1-0 tim tamu bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Inggris menggandakan keunggulan melalui sundulan Ezri Konsa yang menyambut sepak pojok Declan Rice pada menit ke-53.

Empat menit kemudian, Ben White memperbesar keunggulan Inggris menjadi 3-0 setelah memanfaatkan umpan Jude Bellingham.

Namun, Inggris harus bermain dengan 10 orang setelah Elliot Anderson mendapat kartu merah langsung akibat pelanggaran terhadap Lamine Yamal di kotak penalti.

Spanyol mendapatkan hadiah penalti yang berhasil dikonversi Mikel Oyarzabal pada menit ke-65 sehingga kedudukan berubah menjadi 1-3.

Tuan rumah kembali memperkecil ketertinggalan melalui Nico Williams pada menit ke-75 setelah memanfaatkan umpan Lamine Yamal.

Spanyol terus menekan untuk mencari gol penyeimbang, tetapi Inggris mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan tersebut sekaligus menghentikan catatan 43 pertandingan tanpa kekalahan Spanyol yang berlangsung sejak Maret 2024.

Kekalahan terakhir Spanyol sebelumnya terjadi ketika takluk 0-1 dari Kolombia dalam pertandingan persahabatan pada Maret 2024.

Susunan Pemain: Spanyol (4-2-3-1): Unai Simon; Marc Pubill, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Martin Zubimendi, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Merino, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.