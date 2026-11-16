Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Senin, 16 November 2026 | 13.58 WIB

Prancis Lolos Perempat Final UEFA Nations League Setelah Hajar Turki

Pemain Prancis Eli Junior Kroupi (kiri) berusaha mempertahankan penguasaan bola dari pemain Turki Baris Alper Yilmaz dalam pertandingan UEFA Nations League 2026/2027 di Stade Atlantique, Bordeaux, Prancis, Minggu (15/11/2026) waktu setempat atau Senin (16/11/2026) WIB. ANTARA/HO-UEFA.com - Image

Pemain Prancis Eli Junior Kroupi (kiri) berusaha mempertahankan penguasaan bola dari pemain Turki Baris Alper Yilmaz dalam pertandingan UEFA Nations League 2026/2027 di Stade Atlantique, Bordeaux, Prancis, Minggu (15/11/2026) waktu setempat atau Senin (16/11/2026) WIB. ANTARA/HO-UEFA.com

JawaPos.com - Prancis memastikan diri lolos ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027 sebagai juara Grup A1.

Mereka melaju setelah mengalahkan Turki 2-1 di Stade Atlantique, Prancis.

Dalam pertandingan yang berlangsung Minggu (15/11) waktu setempat atau Senin (16/11) dini hari itu, Prancis meraih kemenangan melalui gol bunuh diri Emirhan Topcu dan gol Eli Junior Kroupi.

Sementara itu, satu-satunya gol Turki dicetak Abdulkerim Bardakci menjelang pertandingan berakhir.

Hasil tersebut membuat Prancis finis di puncak klasemen Grup A1 dengan 13 poin, unggul satu angka atas Belgia di posisi kedua.

Sebaliknya, Turki mengakhiri fase grup tanpa meraih satu poin setelah menelan enam kekalahan dari enam pertandingan.

Prancis langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan, tetapi pertahanan Turki dan penampilan penjaga gawang Berke Ozer mampu membendung sejumlah peluang tuan rumah.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-48 melalui gol bunuh diri Emirhan Topcu.

Gol tersebut bermula dari sepak pojok Rayan Cherki yang diteruskan Adrien Rabiot di tiang dekat sebelum bola mengenai Topcu dan masuk ke gawang sendiri.

Turki sempat mencetak gol melalui Arda Guler setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti, tetapi wasit menganulirnya karena offside dalam proses serangan.

Prancis kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-80 melalui Eli Junior Kroupi.

Kroupi mencetak gol dalam penampilan perdananya bersama tim nasional senior setelah bekerja sama dengan Cherki.

Turki memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90 melalui sundulan Abdulkerim Bardakci yang tidak terkawal di kotak penalti.

Namun, Prancis mampu mempertahankan keunggulan 2-1 hingga pertandingan berakhir.

Susunan Pemain:

Prancis (4-3-3): Mike Maignan; Sael Kumbedi, Jeremy Jacquet, Ibrahima Konate, Andy Diouf; Rayan Cherki, Lucas da Cunha, Adrien Rabiot; Michael Olise, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.

Turki (5-3-2): Berke Ozer; Baris Alper Yilmaz, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Emirhan Topcu, Eren Elmali; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu, Can Uzun; Arda Guler, Deniz Gul.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google

Tags

uefa nations league 2026/2027timnas prancisturki

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Prediksi Skor Prancis vs Turki: Mbappe Kembali, Les Bleus Menang Selisih 2 Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Prancis vs Turki: Mbappe Kembali, Les Bleus Menang Selisih 2 Gol

Minggu, 15 November 2026 | 18.01 WIB

Prediksi Skor Prancis vs Turki: Les Bleus Siap Kudeta Italia dari Puncak Klasemen - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Prancis vs Turki: Les Bleus Siap Kudeta Italia dari Puncak Klasemen

Minggu, 15 November 2026 | 14.55 WIB

Hadiri Laga Italia vs Prancis, Kimi Antonelli Disambut Standing Ovation Fans Azzurri - Image
Sepak Bola Dunia

Hadiri Laga Italia vs Prancis, Kimi Antonelli Disambut Standing Ovation Fans Azzurri

Sabtu, 14 November 2026 | 21.18 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore