Prancis Lolos Perempat Final UEFA Nations League Setelah Hajar Turki

JawaPos.com - Prancis memastikan diri lolos ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027 sebagai juara Grup A1.

Mereka melaju setelah mengalahkan Turki 2-1 di Stade Atlantique, Prancis.

Dalam pertandingan yang berlangsung Minggu (15/11) waktu setempat atau Senin (16/11) dini hari itu, Prancis meraih kemenangan melalui gol bunuh diri Emirhan Topcu dan gol Eli Junior Kroupi.

Sementara itu, satu-satunya gol Turki dicetak Abdulkerim Bardakci menjelang pertandingan berakhir.

Hasil tersebut membuat Prancis finis di puncak klasemen Grup A1 dengan 13 poin, unggul satu angka atas Belgia di posisi kedua.

Sebaliknya, Turki mengakhiri fase grup tanpa meraih satu poin setelah menelan enam kekalahan dari enam pertandingan.

Prancis langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan, tetapi pertahanan Turki dan penampilan penjaga gawang Berke Ozer mampu membendung sejumlah peluang tuan rumah.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-48 melalui gol bunuh diri Emirhan Topcu.

Gol tersebut bermula dari sepak pojok Rayan Cherki yang diteruskan Adrien Rabiot di tiang dekat sebelum bola mengenai Topcu dan masuk ke gawang sendiri.

Turki sempat mencetak gol melalui Arda Guler setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti, tetapi wasit menganulirnya karena offside dalam proses serangan.

Prancis kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-80 melalui Eli Junior Kroupi.

Kroupi mencetak gol dalam penampilan perdananya bersama tim nasional senior setelah bekerja sama dengan Cherki.

Turki memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90 melalui sundulan Abdulkerim Bardakci yang tidak terkawal di kotak penalti.

Namun, Prancis mampu mempertahankan keunggulan 2-1 hingga pertandingan berakhir.

Susunan Pemain: Prancis (4-3-3): Mike Maignan; Sael Kumbedi, Jeremy Jacquet, Ibrahima Konate, Andy Diouf; Rayan Cherki, Lucas da Cunha, Adrien Rabiot; Michael Olise, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.