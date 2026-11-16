Kisah Alan Ruschel Pensiun Usai Bantu Juventude Promosi ke Serie A 

JawaPos.com - Perjalanan panjang Alan Ruschel di dunia sepak bola akhirnya mencapai pengujung.

Bek asal Brasil tersebut memutuskan pensiun sebagai pesepak bola profesional setelah membantu EC Juventude meraih tiket promosi ke Serie A Brasil.

Keputusan itu terasa istimewa karena Ruschel menutup kariernya dengan sebuah pencapaian membanggakan.

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Lebih dari itu, perjalanan hidupnya sebagai pesepak bola juga diwarnai kisah perjuangan setelah menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi kecelakaan pesawat yang menimpa klub Chapecoense pada 2016.

Juventude memastikan promosi ke kasta tertinggi sepak bola Brasil setelah mengalahkan Botafogo dengan skor 2-0.

Pertandingan tersebut menjadi penampilan terakhir Ruschel sebelum benar-benar meninggalkan lapangan hijau sebagai pemain profesional.

Pemain berusia 37 tahun itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-74.

Kehadirannya membantu Juventude mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir sekaligus memastikan langkah mereka kembali ke Serie A Brasil.

Setelah peluit panjang dibunyikan, Ruschel mendapatkan penghormatan khusus dari para pendukung Juventude di Stadion Alfredo Jaconi.

Dia melakukan putaran lapangan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada suporter yang hadir.

Sambutan hangat sebenarnya sudah terlihat sebelum pertandingan dimulai. Sejumlah suporter bahkan mengangkat Ruschel ke pundak mereka dan membawanya masuk ke stadion.

Momen tersebut menjadi bentuk penghargaan atas perjalanan dan kontribusinya bersama klub.

Kisah Ruschel memang bukan sekadar perjalanan seorang pesepak bola.

Namanya dikenal luas setelah menjadi salah satu dari enam orang yang selamat dalam kecelakaan pesawat LaMia Flight 2933 di Kolombia pada 29 November 2016.

Pesawat tersebut membawa rombongan Chapecoense menuju Kolombia untuk menjalani pertandingan final Copa Sudamericana 2016.

Namun, kecelakaan tragis itu menewaskan 71 orang, termasuk pemain, staf klub, awak pesawat, dan penumpang lainnya.

Penyebab kecelakaan kemudian diketahui berkaitan dengan kehabisan bahan bakar pesawat.

Ruschel menjadi satu dari tiga pemain Chapecoense yang berhasil selamat. Namun, dia mengalami cedera serius hingga harus menjalani proses pemulihan panjang.

Bahkan, dia sempat harus belajar berjalan kembali setelah mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut.

Meski menghadapi masa sulit, Ruschel tidak menyerah untuk kembali bermain sepak bola.

Pada Agustus 2017, kurang dari satu tahun setelah tragedi itu, dia akhirnya kembali merumput sebagai pemain profesional.

Setelah meninggalkan Chapecoense pada 2021, Ruschel bergabung dengan Juventude pada 2023.

Klub tersebut memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan kariernya karena menjadi salah satu tempat awal dia mengenal sepak bola profesional.

Menjelang pertandingan terakhirnya, Ruschel juga menyampaikan pesan emosional melalui media sosial.

Dia mengenang tragedi 2016 yang mengubah kehidupannya sekaligus kehilangan banyak teman dan rekan seperjuangan.

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Dia mengaku bersyukur masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan hidup dan kembali bermain sepak bola.

Ruschel juga menyebut bahwa dirinya kini bisa memilih sendiri waktu untuk mengakhiri perjalanan profesionalnya.

Baginya, kehidupan mengajarkan bahwa seseorang tidak selalu bisa menentukan apa yang terjadi, tetapi tetap memiliki pilihan untuk menghadapi setiap keadaan.

Setelah melewati tragedi besar dan perjuangan panjang untuk kembali berjalan, Ruschel akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada sepak bola dengan cara yang membanggakan.