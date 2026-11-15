Gary Lineker Ragu Mauricio Pochettino Bertahan Lama di Manchester United

JawaPos.com - Masa depan Mauricio Pochettino bersama Manchester United mulai mendapat perhatian.

Meski baru akan mengambil alih kursi pelatih Setan Merah, juru taktik asal Argentina itu sudah mendapat peringatan dari mantan striker Timnas Inggris Gary Lineker.

Lineker menilai Pochettino berpotensi menghadapi situasi sulit selama menangani Manchester United.

Dia bahkan meragukan pelatih berusia 54 tahun tersebut bisa bertahan lama di Old Trafford jika persoalan internal klub tidak segera dibenahi.

Pochettino diproyeksikan menjadi pelatih baru Manchester United setelah manajemen memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Michael Carrick.

Mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Chelsea itu telah menandatangani kontrak hingga 2029.

Keputusan meninggalkan Timnas Amerika Serikat demi menerima pekerjaan di Manchester United bukan perkara mudah bagi Pochettino.

Dalam konferensi pers bersama tim nasional Amerika Serikat, dia bahkan sempat meneteskan air mata ketika menyampaikan keputusannya.

Namun, Lineker tidak sepenuhnya yakin kedatangan Pochettino akan membawa Manchester United kembali ke level tertinggi.

Menurut dia, pelatih asal Argentina itu mungkin bisa memberikan hasil positif pada awal masa kepemimpinannya.

Akan tetapi, persoalan yang selama ini terjadi di dalam klub berpotensi kembali menjadi hambatan.

Berbicara dalam podcast The Rest is Football, Lineker memperkirakan Pochettino akan menjalani awal yang cukup baik.

Meski begitu, dia merasa situasi bisa berubah ketika pelatih tersebut mulai menghadapi berbagai persoalan di luar lapangan.

"Saya melihat Pochettino datang ke sana. Saya pikir mereka mungkin akan mengawali dengan cukup baik dan menjalani periode yang lumayan untuk sementara waktu," ujar Lineker.

"Menurut saya, Manchester United memang klub besar dari segi nama. Namun, Pochettino nantinya bisa merasa kecewa dengan berbagai hal yang terjadi. Jika dia masih bertahan di sana dalam 18 bulan ke depan, saya akan terkejut," lanjut dia.

Lineker juga menilai masalah Manchester United selama ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pelatih.

Dia justru melihat persoalan utama berada di level manajemen dan kepemilikan klub.

Menurut dia, pelatih kerap menjadi pihak pertama yang disalahkan ketika Manchester United gagal mencapai target.

Padahal, pergantian pelatih sudah berulang kali dilakukan tanpa menghasilkan perubahan yang benar-benar konsisten.

Sejak era Sir Alex Ferguson berakhir, Manchester United telah beberapa kali mengganti pelatih. Lineker menyebut sekitar 12 pelatih telah meninggalkan klub dalam periode tersebut.

Menariknya, sebagian dari mereka juga pernah mengungkapkan bahwa kondisi internal klub tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dia turut menyinggung keputusan manajemen yang dinilai kurang memberikan dukungan kepada Michael Carrick pada bursa transfer musim panas.

Padahal, Carrick dianggap mampu menunjukkan perkembangan positif pada paruh kedua musim sebelumnya.

Lineker juga mengarahkan kritik kepada keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe yang mulai terlibat dalam pengelolaan klub pada 2024.

Menurut dia, kehadiran Ratcliffe belum membawa perubahan seperti yang diharapkan para pendukung.

"Para penggemar sebenarnya sudah mengetahui masalah ini. Selama bertahun-tahun, ada banyak keluhan dan demonstrasi terhadap keluarga Glazer. Kedatangan Ratcliffe juga belum memberikan perubahan. Jika ada, situasinya justru semakin buruk sekarang," kata Lineker.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan Pochettino di Manchester United tidak hanya berkaitan dengan urusan taktik dan hasil pertandingan.