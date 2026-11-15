Arsene Wenger Mundur, Gianni Infantino Berpeluang Menang di Pemilihan Presiden FIFA!

JawaPos.com - Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger, memutuskan tidak maju sebagai kandidat dalam pemilihan Presiden FIFA.

Keputusan tersebut membuat Gianni Infantino berpeluang lebih besar untuk mempertahankan posisi sebagai orang nomor satu di federasi sepak bola dunia tersebut.

Sebelumnya, Wenger sempat dikabarkan mempertimbangkan untuk ikut bersaing dalam pemilihan Presiden FIFA.

Namanya bahkan disebut-sebut berpotensi menjadi alternatif bagi pihak-pihak yang menginginkan perubahan kepemimpinan di organisasi sepak bola dunia itu.

Namun, berdasar laporan BBC Sport, sejumlah sumber memastikan bahwa pria asal Prancis tersebut telah mengurungkan niatnya untuk maju.

Keputusan Wenger menjadi kabar positif bagi Infantino yang tengah bersiap mempertahankan jabatannya untuk periode keempat.

Apalagi, mantan pelatih Arsenal itu memiliki reputasi dan pengaruh cukup besar di lingkungan sepak bola internasional.

Arsene Wenger Sempat Dilirik UEFA Peluang Wenger untuk maju sebenarnya cukup terbuka.

Dia dikabarkan mendapat dukungan dari UEFA, organisasi sepak bola Eropa yang selama ini menjadi salah satu pihak yang menentang sejumlah kebijakan Infantino.

Hubungan antara Infantino dan sejumlah pemangku kepentingan sepak bola memang tengah menjadi perhatian.

Salah satu pemicunya adalah rencana FIFA menjual saham komersial Piala Dunia kepada investor swasta yang akhirnya dibatalkan setelah mendapat banyak penolakan.

Wenger sendiri diketahui menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA.

Selama ini, dia juga dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Infantino.

Meski begitu, keputusan Wenger untuk tidak terlibat dalam rencana tersebut sempat disampaikan secara terbuka.

"Saya tidak terlibat dalam rencana strategis tersebut dan pertama kali mengetahuinya melalui laporan media," kata Wenger.

Dia menilai keputusan untuk membatalkan proyek tersebut merupakan langkah yang memang harus dilakukan.

Menurut Wenger, FIFA harus tetap menjadi organisasi independen yang menjalankan tugasnya dengan mengedepankan komitmen, transparansi, dan integritas.

UEFA Masih Cari Kandidat Penantang Infantino Meski Wenger batal maju, upaya mencari kandidat alternatif untuk menantang Infantino belum berhenti.

UEFA dikabarkan masih berusaha mendapatkan sosok yang bersedia maju sebelum batas akhir pencalonan pada Rabu mendatang.

Salah satu tokoh dari kelompok yang menentang Infantino menyayangkan keputusan Wenger tersebut.

Dia menilai mantan pelatih Arsenal itu memiliki kemampuan untuk menyatukan banyak pihak dari berbagai negara.

"Ini benar-benar disayangkan. Meski bukan sosok yang sempurna, saya pikir dia bisa menyatukan banyak pihak dari seluruh dunia," ujar sumber tersebut kepada BBC Sport.

Sejauh ini, sudah ada beberapa nama yang menyatakan keinginan untuk ikut dalam persaingan.

Mantan bek Tottenham Hotspur, Ramon Vega, menjadi sosok pertama yang mengumumkan pencalonannya pada Oktober.

Selain Vega, Presiden Kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA), Kozo Tashima, juga menyampaikan niat serupa.

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Namun, Tashima yang kini berusia 68 tahun disebut belum mengantongi lima dukungan dari asosiasi anggota FIFA sebagai syarat pencalonan.

Meski demikian, dia masih berusaha memenuhi persyaratan tersebut sebelum tenggat waktu.

Di sisi lain, Infantino masih mendapat dukungan dari sejumlah konfederasi, terutama di kawasan Amerika Selatan, Afrika, dan Asia.

Dia bahkan sebelumnya menyatakan bahwa dukungan terhadap kepemimpinannya masih datang dari sebagian besar anggota FIFA.

Dengan mundurnya Wenger dari persaingan, perhatian kini tertuju pada langkah UEFA dalam mencari kandidat alternatif.