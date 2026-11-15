Rumor Pep Guardiola Latih Timnas AS Memanas, Landon Donovan dan Tim Howard Diserang Fans

JawaPos.com - Rumor Pep Guardiola menjadi kandidat pelatih Timnas Amerika Serikat (USMNT) mulai jadi perbincangan. Namun, rencana tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan.

Dua mantan pemain legenda Timnas Amerika Serikat, Landon Donovan dan Tim Howard, justru mempertanyakan kecocokan Guardiola untuk menangani tim nasional Negeri Paman Sam.

Situasi ini bermula setelah Mauricio Pochettino dikabarkan bakal meninggalkan kursi pelatih USMNT untuk bergabung dengan Manchester United.

Pelatih asal Argentina tersebut disebut menerima tawaran dari Setan Merah setelah klub berpisah dengan Michael Carrick.

Pochettino sebenarnya baru menangani USMNT selama lebih dari dua tahun.

Dia masih mendampingi tim saat meraih kemenangan 6-0 pada pertandingan perempat final CONCACAF Nations League, Sabtu (14/11).

Setelah menyelesaikan tugasnya, Pochettino diperkirakan akan memulai petualangan baru bersama Manchester United.

Kepergiannya membuat Federasi Sepak Bola Amerika Serikat harus segera mencari pengganti.

Nama Pep Guardiola kemudian muncul sebagai salah satu kandidat terkuat.

Mantan pelatih Manchester City itu dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk membawa perkembangan baru bagi sepak bola Amerika Serikat.

Guardiola sendiri sudah menangani sejumlah klub besar Eropa, seperti Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester City.

Bersama klub-klub tersebut, dia dikenal mampu membangun tim dengan identitas permainan yang kuat.

Meski demikian, Donovan dan Howard memiliki pandangan berbeda. Keduanya mempertanyakan apakah gaya kepelatihan Guardiola bisa diterapkan secara efektif di tim nasional.

Pasalnya, Guardiola selama ini terbiasa bekerja dengan skuad yang bisa dibentuk sesuai kebutuhan taktiknya.

Situasi tersebut tentu berbeda ketika menangani tim nasional karena pelatih harus memaksimalkan pemain yang tersedia.

Pandangan kedua legenda tersebut justru mendapat respons keras dari sejumlah penggemar USMNT.

Banyak suporter merasa Donovan dan Howard terlalu meremehkan potensi Guardiola.

Sebagian penggemar bahkan menilai keduanya tidak ingin melihat sepak bola Amerika Serikat berkembang dan melampaui pencapaian generasi sebelumnya.

Ada pula yang menganggap komentar mereka terlalu sering bernada negatif terhadap perkembangan tim nasional.

Perdebatan ini menunjukkan besarnya harapan suporter terhadap masa depan USMNT.

Kehadiran pelatih sekaliber Guardiola dianggap bisa menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas permainan Amerika Serikat.

Meski begitu, rumor Guardiola masih belum menjadi keputusan resmi.

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