Bruno Fernandes Akui Lini Tengah Portugal Bermasalah Saat Kalah Lawan Denmark

JawaPos.com - Bruno Fernandes menilai lini tengah timnas Portugal menjadi masalah saat kalah melawan Denmark di pertandingan kelima UEFA Nations League.

Laga yang berakhir dengan skor 1-4 tersebut dimainkan di Stadion Municipal de Braga, Minggu (15/11/2026).

Bruno Fernandes merasa timnya kesulitan mengembangkan permainan. Dia akan menjadikan kekalahan dari Denmark sebagai pembelajaran.

"Tidak ada malam yang ingin dilupakan; itu adalah malam pembelajaran, malam untuk melihat kesalahan yang kami buat. Itu adalah pertandingan yang sulit bagi kami: kami tidak bisa masuk ke dalam permainan seperti yang kami inginkan," kata Bruno Fernandes kepada Canal 11 yang dikutip di laman resmi UEFA, Minggu (15/11/2026).

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Kapten Manchester United tersebut menilai lini tengah Portugal tidak bermain tangguh seperti biasanya. Hal itu juga membuat Denmark mampu menutup lini tengah dengan baik.

"Kami biasanya tim yang sangat kuat ketika bermain di tengah. Denmark sangat cerdas dalam menutup ruang gerak kami di tengah; kami tidak bisa sering menembus pertahanan mereka untuk menciptakan peluang. Kami lebih sering mencoba di sisi sayap, dalam situasi satu lawan satu, untuk mengirimkan umpan silang - kami tahu mereka kuat di area itu," jelas Bruno Fernandes.

Denmark diakui oleh Bruno lebih bermain klinis di lini depan. Meskipun meraih kekalahan, dia masih melihat hal positif di permainan Portugal.

"Denmark juga sangat klinis - mereka mencetak gol dari peluang yang mereka miliki dan pada akhirnya semuanya berjalan salah untuk kami. Namun, kami menyadari bahwa tidak semua yang kami lakukan positif dan ada area yang perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, tidak semuanya negatif hari ini, dan ada aspek positif yang dapat diambil dari pertandingan ini untuk pertandingan berikutnya," ujar pemain 32 tahun tersebut.

Kehadiran Mikkel Damsgaard di lini tengah membuat Portugal kesulitan. Ditambah lagi, para pemain susah untuk memberikan umpan kepada Joao Felix sebagai gelandang serang.