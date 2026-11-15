Prediksi Skor Eibar vs Cádiz: Tuan Rumah Berpeluang Amankan Tiga Poin

JawaPos.com - Eibar akan menjamu Cádiz CF dalam lanjutan pekan ke-14 Segunda División 2026/2027 di Stadion Ipurua, Senin (16/11) pukul 00.30 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi yang berbeda. Eibar masih bersaing di papan atas klasemen dan berusaha menjaga peluang promosi ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Sementara itu, Cádiz justru sedang berjuang memperbaiki posisi setelah mengawali musim dengan hasil yang kurang memuaskan.

Berdasarkan klasemen sementara, Eibar menempati peringkat keenam dengan koleksi 23 poin dari 12 pertandingan.

Mereka mencatatkan tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Produktivitas lini depan juga cukup baik dengan torehan 21 gol dan 14 kali kebobolan.

Di sisi lain, Cádiz berada di peringkat ke-20. Dari 13 pertandingan, mereka baru mengumpulkan 10 poin melalui dua kemenangan, empat hasil imbang, dan tujuh kekalahan.

Lini pertahanan menjadi salah satu pekerjaan rumah setelah kebobolan 18 gol.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pelatih untuk menunjukkan perkembangan tim.

Eibar kini ditangani Jokin Aranbarri yang mulai menjabat sejak Juli 2026. Mantan pelatih Bilbao Athletic tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan Los Armeros.

Sementara itu, Cádiz baru saja menunjuk Borja Jiménez pada 22 Oktober 2026 untuk menggantikan Albert Celades.

Kehadiran pelatih baru diharapkan membawa perubahan, terutama dalam memperbaiki organisasi permainan dan pertahanan yang masih menjadi kelemahan tim.

Bermain di Stadion Ipurua tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Eibar. Dukungan suporter tuan rumah bisa menjadi tambahan motivasi untuk langsung mengambil inisiatif serangan.

Eibar diperkirakan akan mencoba menguasai permainan dan memanfaatkan celah di lini belakang Cádiz.

Meski demikian, Cádiz tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan.

Mereka perlu bermain lebih disiplin dan memaksimalkan setiap kesempatan serangan balik jika ingin membawa pulang poin dari markas Eibar.

Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Eibar sedikit lebih unggul.

Dari 12 pertemuan terakhir, Eibar mencatatkan enam kemenangan, sedangkan Cádiz meraih empat kemenangan dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pada pertemuan terakhir, 1 Maret 2026, Eibar berhasil mengalahkan Cádiz dengan skor 3-1.

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Hasil tersebut bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tuan rumah menjelang pertandingan kali ini.

Melihat posisi klasemen, performa kedua tim, serta keuntungan bermain di kandang, Eibar lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Cádiz tetap berpotensi memberikan kejutan, tetapi mereka harus menunjukkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya.