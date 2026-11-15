Prediksi Skor Eldense vs Sabadell: Tuan Rumah Berpeluang Akhiri Puasa Kemenangan

JawaPos.com - Eldense akan menjamu Sabadell dalam lanjutan pekan ke-14 Segunda Division atau Liga 2 Spanyol 2026/2027.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali meraih kemenangan setelah sama-sama melewati beberapa laga terakhir tanpa hasil maksimal.

Duel Eldense vs Sabadell dijadwalkan berlangsung di Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, Elda, Spanyol, Senin (16/11) dini hari WIB mulai pukul 00.30 WIB.

Eldense mendapat keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Namun, kondisi tim berjuluk Azulgranas itu sedang kurang baik.

Mereka belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di kompetisi liga.

Hasil tersebut membuat posisi Eldense di klasemen sementara belum sepenuhnya aman di peringkat ke-16 dengan koleksi 14 poin.

Jarak dengan Celta Fortuna yang menempati posisi ke-19 hanya terpaut tiga angka.

Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi Javier Calleja. Pelatih Eldense tersebut perlu segera menemukan solusi, terutama untuk memperbaiki produktivitas lini depan.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi kesempatan bagi Eldense untuk memperbaiki keadaan.

Dukungan suporter di Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat diharapkan mampu memberikan tambahan motivasi bagi para pemain.

Meski demikian, Sabadell juga datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya meyakinkan.

Tim berjuluk Arlequinats tersebut tercatat belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di kompetisi liga.

Sabadell menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 18 poin dari 13 pertandingan.

Keunggulan empat poin atas Eldense menjadi modal tersendiri bagi Sabadell. Hasil positif dalam pertandingan ini juga berpeluang membantu mereka memperbaiki posisi di papan tengah klasemen.

Namun, jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Eldense memiliki keunggulan.

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Dalam lima pertandingan terakhir, Azulgranas berhasil mengamankan tiga kemenangan. Sementara itu, Sabadell hanya mampu meraih satu kemenangan dan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Catatan tersebut bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Eldense. Terlebih, mereka memiliki kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menghentikan tren negatif.

Eldense kemungkinan akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan, sedangkan Sabadell berpeluang bermain lebih hati-hati sambil mencari celah melalui serangan balik.

Salah satu pekerjaan rumah Eldense adalah meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir.

Mereka tidak boleh kembali mengulangi kesalahan dalam tiga pertandingan sebelumnya ketika gagal mencetak gol.

Di sisi lain, Sabadell perlu memperbaiki organisasi permainan, terutama ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah.

Jika mampu menjaga kedisiplinan di lini belakang, peluang mereka untuk membawa pulang poin tetap terbuka.

Melihat keuntungan bermain di kandang dan catatan pertemuan yang lebih baik, Eldense sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Meski performa mereka belum stabil, laga melawan Sabadell bisa menjadi momentum untuk mengakhiri rentetan hasil buruk.

Sabadell tetap memiliki peluang memberikan kejutan. Namun, persoalan konsistensi dan catatan tandang membuat mereka diperkirakan akan menghadapi pertandingan yang tidak mudah.