Prediksi Skor Panama vs Curacao di CONCACAF Nations League: Tuan Rumah Ingin Kemenangan

JawaPos.com - Panama akan menjamu Curacao dalam pertandingan lanjutan CONCACAF Nations League 2026. Laga leg kedua ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Rommel Fernandez, Senin (16/11) pukul 06.00 WIB.

Kedua tim masih memiliki peluang yang sama untuk melangkah ke babak berikutnya setelah bermain imbang 0-0 pada pertemuan pertama.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curacao, pada 12 November 2026.

Hasil tanpa gol membuat persaingan pada leg kedua diperkirakan berlangsung ketat.

Panama yang bertindak sebagai tuan rumah tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter untuk mengamankan kemenangan.

Sementara itu, Curacao datang dengan harapan bisa mencuri hasil positif sekaligus memastikan langkah mereka di kompetisi ini.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Panama.

Tim berjuluk Los Canaleros tersebut memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa menjadi pembeda, terutama di sektor tengah dan lini serang.

Meski begitu, pekerjaan rumah Panama masih terletak pada penyelesaian akhir.

Pada pertemuan pertama, mereka belum mampu mencetak gol meskipun memiliki kesempatan untuk memberikan tekanan kepada pertahanan Curacao.

Di sisi lain, Curacao menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan.

Hasil imbang pada leg pertama menjadi modal penting bagi tim tamu untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Curacao juga memiliki sejumlah pemain yang berpotensi merepotkan pertahanan Panama.

Nama seperti Tahith Chong, Joshua Brenet, dan Leandro Bacuna diperkirakan kembali menjadi bagian penting dalam permainan tim.

Berdasarkan catatan pertemuan kedua negara, Panama memiliki hasil yang cukup baik.

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Dalam empat pertandingan terakhir sejak 2021, Panama mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Pada 12 Juni 2021, Panama menang 2-1 atas Curacao. Kedua tim kemudian bermain imbang tanpa gol pada 15 Juni 2021.

Panama kembali meraih kemenangan 2-1 ketika bertemu Curacao pada 13 Oktober 2023.

Sementara itu, pertemuan terbaru pada 12 November 2026 kembali berakhir dengan skor 0-0.

Untuk pertandingan kali ini, Panama diperkirakan menurunkan Orlando Mosquera sebagai penjaga gawang.

Lini belakang akan diisi Michael Murillo, Cordoba, Andrade, dan Jorge Gutierrez.

Sektor tengah kemungkinan dipercayakan kepada Harvey dan Griffith. Sementara itu, Carrasquilla, Barcenas, dan Diaz diprediksi mendukung Vergara yang menjadi ujung tombak serangan.

Curacao diperkirakan menggunakan Eloy Room di bawah mistar gawang. Sambo, Gaari, Obispo, dan Carolina akan mengisi barisan pertahanan.

Di lini tengah terdapat Comenencia dan Leandro Bacuna. Sementara Brenet, Margaritha, dan Gorre diperkirakan bermain untuk mendukung Juninho Bacuna di lini depan.

Melihat hasil leg pertama dan kekuatan kedua tim, pertandingan diperkirakan kembali berjalan ketat.

Panama berpeluang menguasai jalannya pertandingan, tetapi Curacao memiliki potensi untuk memberikan perlawanan melalui serangan balik.

Kedua tim juga perlu lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Jika kembali kesulitan mencetak gol dalam waktu normal, pertandingan berpotensi berlanjut hingga babak adu penalti.