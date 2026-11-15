Prediksi Skor Zenit St Petersburg vs Trabzonspor: Tuan Rumah Menang Telak!

JawaPos.com — Zenit St Petersburg diprediksi mengalahkan Trabzonspor 3–1 dalam pertandingan persahabatan WINLINE Super Series di Gazprom Arena, Minggu (15/11/) pukul 21.00 WIB, dengan mengandalkan lini depan yang tetap lengkap selama jeda internasional.

Duel ini menjadi kesempatan tuan rumah menjaga ketajaman sebelum kembali mengejar gelar Liga Primer Rusia, sementara tim tamu menghadapi keterbatasan pilihan pemain.

Perbedaan komposisi skuad menjadi alasan utama Zenit lebih diunggulkan dalam pertemuan tersebut. Ketika sejumlah pemain penting Trabzonspor absen, tuan rumah masih memiliki dua mesin gol yang sedang menikmati musim produktif.

Meski demikian, pertandingan ini tetap menyimpan peluang bagi tim tamu untuk memberikan perlawanan. Pertahanan Zenit belum sepenuhnya rapat, sehingga prediksi kemenangan besar perlu mempertimbangkan kemungkinan mereka kembali kebobolan.

Mengapa Zenit Lebih Diunggulkan? Zenit memiliki modal kuat berupa produktivitas serangan dan posisi di papan atas kompetisi domestik. Pasukan Sergey Semak mengoleksi 31 poin dari 14 pertandingan Liga Primer Rusia, sejajar dengan Dynamo Moscow dalam persaingan menuju gelar juara.

Laga kompetitif terakhir mereka memang berakhir mengecewakan setelah ditahan Rostov 2–2 pada 8 November. Zenit dua kali memimpin, tetapi gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan selesai dan harus menerima pembagian angka.

Sebelum hasil imbang tersebut, Zenit membukukan enam kemenangan beruntun yang memperlihatkan konsistensi permainan mereka. Dalam lima pertandingan terakhir yang tercantum pada bahan pertandingan, tuan rumah mencatat empat kemenangan dan sekali imbang.

Rangkaian itu meliputi kemenangan 3–0 atas Krylia Sovetov, 3–2 melawan Baltika, serta 2–0 menghadapi Dynamo Makhachkala. Zenit juga menundukkan Akhmat Grozny 3–2 sebelum kehilangan dua poin ketika menjamu Rostov.

Kekuatan terbesar mereka terletak pada Sobolev dan Glushenkov yang masing-masing sudah mencetak sepuluh gol liga. Keduanya tidak mendapat panggilan tim nasional, sehingga tersedia untuk menjaga ritme sekaligus mengasah penyelesaian akhir.

Hanya empat pemain Zenit yang bergabung dengan tim nasional masing-masing, yakni Karpukas, Vega, Douglas Santos, dan Alip. Situasi tersebut memberi Semak keleluasaan mempertahankan sebagian besar kerangka permainan menjelang kunjungan ke markas Rubin pada 21 November.

Seberapa Besar Pengaruh Absennya Pemain Trabzonspor? Trabzonspor datang dengan reputasi bagus di kompetisi domestik, tetapi kekuatan yang dibawa ke Rusia menghadapi sejumlah pengurangan. Tim asuhan Thomas Reis menempati peringkat kedua Liga Super Turki dengan 25 poin dari 11 pertandingan.

Mereka hanya tertinggal tiga angka dari Galatasaray dan mencatat enam kemenangan beruntun di liga. Performa kandangnya juga mengesankan dengan lima kemenangan beruntun, selisih gol 15–1, termasuk kemenangan 4–0 atas Galatasaray.

Namun, catatan tersebut tidak otomatis menggambarkan kemampuan skuad yang tampil di Gazprom Arena. Salah sedang memperkuat Mesir untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Malawi pada 13 dan 17 November.

Absennya Salah mengurangi ancaman tim tamu karena kontribusinya mencapai 11 gol dan lima assist dalam 16 penampilan bersama klub. Trabzonspor juga kehilangan Franculino, pencetak tujuh gol yang masuk daftar cedera sejak 26 Oktober.

Bahan pertandingan turut menyebut laporan media mengenai sepuluh pemain tim utama yang menolak berangkat ke St Petersburg. Informasi itu perlu ditempatkan sebagai laporan media, sementara Reis disebut menyiapkan rombongan berisi 20 pemain dengan memberi ruang kepada pemain muda.

Nama berpengalaman seperti Akaydin, Ozkacar, Mimaroglu, dan Umut Nayir menjadi bagian penting dalam gambaran skuad tersebut. Adapun kesiapan Batista Mendy dan Benjamin Bouchouari masih perlu dicermati karena keduanya juga tercantum dalam daftar cedera yang disertakan.

Apakah Pertandingan Berpotensi Menghasilkan Banyak Gol? Peluang terciptanya beberapa gol cukup terbuka jika melihat produktivitas Zenit dan kebutuhan kedua tim mendapatkan menit bermain. Enam dari tujuh pertandingan kompetitif terakhir tuan rumah disebut menghasilkan sedikitnya tiga gol.

Baca Juga:Mohamed Salah Bangkitkan Ambisi Trabzonspor untuk Kembali Rebut Gelar Juara Liga Turki

Dominasi serangan juga terlihat ketika Zenit menghadapi Dynamo Makhachkala dan membukukan angka harapan gol atau xG sebesar 3,70. Meski hanya menang 2–0, angka tersebut menunjukkan banyaknya peluang berkualitas yang mampu mereka ciptakan.

Luis Henrique menambah pilihan serangan setelah mencetak gol melalui tembakan melengkung ke sudut atas gawang. Kehadiran Pedro dan Felipe Augusto juga memberi Semak alternatif untuk menguji kombinasi ketika menghadapi susunan pemain Trabzonspor yang berubah.

Sebaliknya, pertahanan Zenit masih menyisakan celah yang dapat dimanfaatkan tim tamu. Mereka kebobolan dua gol saat menghadapi Rostov dan Akhmat, sehingga dominasi penguasaan permainan belum selalu disertai keamanan di belakang.

Penjaga gawang muda Moskvichev juga masih membangun pengalamannya setelah belakangan mendapatkan kepercayaan sebagai pilihan utama. Sementara itu, Wendel dan Diveev baru kembali dari cedera serta menjalani proses pemulihan kebugaran melalui kesempatan tampil dari bangku cadangan.

Tetap ada alasan untuk berhati-hati karena dua uji coba Zenit sebelumnya menghasilkan kemenangan 1–0 atas BATE dan hasil 0–0 melawan Shanghai Shenhua. Artinya, status persahabatan tidak otomatis menjamin permainan terbuka maupun banyak gol sepanjang pertandingan.

Prediksi Skor Zenit St Petersburg vs Trabzonspor Zenit lebih berpeluang mengendalikan pertandingan berkat kesinambungan skuad dan tersedianya penyerang utama mereka. Trabzonspor berpotensi kesulitan menjaga konsentrasi pertahanan ketika harus menghadapi kombinasi pemain berpengalaman tuan rumah sepanjang laga.

Pergantian pemain dapat mengubah tempo, terutama karena kedua pelatih memiliki kepentingan menguji kesiapan skuad selama jeda kompetisi. Namun, celah pertahanan Zenit tetap memberi tim tamu kesempatan mencetak satu gol meski peluang menang lebih kecil.