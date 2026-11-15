Prediksi Skor Hamburger SV vs Hajduk Split: Kembalinya Vuskovic Warnai Duel Rawan Imbang

JawaPos.com — Hamburger SV diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Hajduk Split dalam pertandingan persahabatan di Volksparkstadion, Minggu (15/11) pukul 21.00 WIB, ketika kembalinya Mario Vuskovic menjadi sorotan utama di hadapan lebih dari 50.000 penonton.

Tuan rumah membawa persoalan kebugaran lini serang, sementara tamunya datang dengan modal konsistensi yang membuat duel ini berpotensi berlangsung sengit sepanjang pertandingan.

Pertandingan tersebut mempunyai makna emosional bagi Vuskovic, yang bersiap kembali setelah 1.467 hari menjauh dari sepak bola. Bek asal Kroasia itu telah menjalani larangan bermain selama empat tahun akibat kasus doping, meski tidak pernah mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

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Hamburger SV sengaja mengundang Hajduk Split, klub tempat Vuskovic menimba ilmu sebelum melanjutkan perjalanan kariernya. Harga tiket pun dibuat antara 10,44 hingga 25,44 euro sebagai penghormatan kepada nomor punggung 44 miliknya.

Mengapa Kembalinya Vuskovic Menjadi Sorotan? Kembalinya Vuskovic membuat pertandingan ini lebih dari sekadar agenda menjaga kebugaran selama jeda kompetisi. Tiga bagian tribune barat disediakan untuk komunitas Kroasia, yang akan memulai festival suporter empat jam sebelum pertandingan.

Atmosfer tersebut bisa memberi suntikan emosional kepada sang bek, tetapi pelatih Merlin Polzin berusaha menjaga ekspektasi. “Kami tidak ingin memberikan tekanan apa pun kepadanya,” ujar Polzin mengenai pemain yang sudah lama tidak merasakan pertandingan kompetitif tersebut.

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Polzin juga mengakui sulit memperkirakan penampilan Vuskovic ketika kembali menghadapi situasi pertandingan sesungguhnya. Menurutnya, pertandingan resmi memiliki tuntutan berbeda dibandingkan permainan sebelas melawan sebelas dalam sesi latihan.

Direktur olahraga Hamburger SV menyebut kondisi fisik Vuskovic sangat baik, bahkan catatan sprintnya lebih bagus dibandingkan sebelum menjalani hukuman. Namun, kesiapan fisik belum otomatis menjamin ketepatan membaca permainan, pengambilan keputusan, dan koordinasi dengan pasangan di jantung pertahanan.

Adaptasi menjadi pekerjaan penting karena hanya tiga mantan rekan setimnya yang masih bertahan, yakni Heuer Fernandes, Muheim, dan Jatta. Karena itu, pertandingan menghadapi Hajduk Split akan membantu Vuskovic kembali mengenali suasana stadion sekaligus membangun hubungan permainan dengan skuad sekarang.

Bagaimana Kondisi Hamburger SV Menjelang Pertandingan? Hamburger SV memasuki pertandingan dengan perhatian tertuju pada derbi melawan Werder Bremen pada 22 November. Polzin menjadikan laga persahabatan ini sebagai kesempatan membiasakan Vuskovic dengan atmosfer, akustik stadion, dan tekanan sebelum menghadapi agenda tersebut.

Situasi lini depan juga membuat tuan rumah belum berada dalam kondisi ideal untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Yussuf Poulsen mengalami cedera pada fasia tulang kering ketika latihan, sementara waktu kembalinya belum ditentukan.

Hingga 14 November, Terem Moffi dan Fabio Vieira juga masih menepi dari lapangan. Keduanya diharapkan bisa kembali untuk menghadapi Bremen, sehingga pilihan menyerang Hamburger SV dalam pertandingan ini menjadi lebih terbatas.

Secara hasil, Hamburger SV mencatat lima kemenangan dan lima kekalahan dalam sepuluh pertandingan terakhir di semua kompetisi. Rentetan tersebut mencakup kekalahan telak 0-5 dari Mainz di kandang dan skor serupa saat bertandang ke Leipzig.

Kemenangan 3-1 atas Gladbach pada pertandingan terakhir memang membawa mereka naik ke separuh atas klasemen. Namun, Hamburger SV kalah dalam perbandingan expected goals atau xG, yakni 2,29 berbanding 2,41, meski lawan bermain dengan sepuluh orang hampir sepanjang babak kedua.

Kemenangan atas Stuttgart dengan skor 1-0 dan Cologne 2-1 juga diraih ketika xG Hamburger SV lebih rendah daripada lawannya. Catatan itu menunjukkan efektivitas mereka bisa menghasilkan kemenangan, tetapi dominasi permainan belum selalu mengiringi hasil positif tersebut.

Apa Modal Hajduk Split untuk Mengimbangi Tuan Rumah? Hajduk Split datang sebagai pemuncak klasemen HNL Kroasia dengan koleksi 29 poin dari 13 pertandingan. Mereka unggul tujuh angka atas Dinamo, meski pesaingnya tersebut masih mempunyai dua pertandingan simpanan.

Pada pertandingan terakhir, Hajduk Split mengalahkan Osijek 1-0 di kandang lawan dengan dukungan statistik yang meyakinkan. Mereka membukukan penguasaan bola 54 persen, unggul xG 1,08 berbanding 0,55, serta memenangi 72 duel dibandingkan 55 milik Osijek.

Konsistensi menjadi kekuatan terbesar karena Hajduk Split terhindar dari kekalahan dalam 18 dari 20 pertandingan terakhir. Mereka juga hanya kebobolan lima gol dalam sembilan pertandingan terakhir dan mencatat empat kemenangan 1-0 dalam sepuluh laga.

Rangkaian tersebut turut memuat kemenangan 2-1 atas Dinamo, keberhasilan menundukkan Ajax 2-1 di Conference League, serta kemenangan tandang atas Thun. Kekalahan 0-1 dari Lincoln Red Imps menjadi pengecualian, terlebih Hajduk Split tetap unggul xG 1,38 berbanding 0,16.

Pelatih Gonzalo Garcia membawa 24 pemain ke Hamburg, termasuk Livaja, Maresic, Melnjak, Sego, Fayad, del Moral, Carlos Martin, dan kiper Stipica. Kehadiran kerangka utama tersebut memberi keseimbangan meski rombongan mereka juga diisi banyak pemain muda dan anggota tim kedua.

Mengapa Skor Imbang 2-2 Menjadi Prediksi? Hajduk Split memiliki modal ritme pertandingan karena menjalani jadwal liga dan Conference League setiap tiga atau empat hari. Sebaliknya, Hamburger SV terakhir tampil kompetitif pada 6 November dan kini sedang mempersiapkan diri menuju derbi Bremen.

Namun, tim tamu kehilangan bek Hadzikadunic yang mengalami cedera betis setelah kembali dari pemusatan latihan timnas Bosnia. Banyaknya pemain muda serta kemungkinan rotasi juga dapat memengaruhi kestabilan mereka sepanjang pertandingan.

Hamburger SV tetap mempunyai kualitas untuk menciptakan ancaman, seperti terlihat ketika mengalahkan Copenhagen 2-0 dalam laga persahabatan Oktober lalu. Pertemuan persahabatan kedua tim pada 2022 yang berakhir 2-2 turut memberi gambaran peluang pertandingan terbuka.