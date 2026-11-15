Prediksi Skor Granada vs Las Palmas: Misi Tuan Rumah Tembus Enam Besar Segunda Division

JawaPos.com - Granada CF akan menjamu UD Las Palmas pada pekan ke-14 Segunda Division musim 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nuevo Los Cármenes, Minggu (15/11/2026) pukul 22.15 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Granada datang dengan modal cukup baik. Dari 12 pertandingan yang telah dimainkan, tim berjuluk Nazaríes tersebut mengumpulkan 23 poin hasil dari tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Catatan itu menempatkan mereka di peringkat ketujuh, hanya terpaut satu poin dari SD Eibar yang berada di posisi keenam atau batas akhir zona play-off promosi.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Granada. Dukungan suporter di Nuevo Los Carmenes diharapkan bisa membantu tim asuhan Pacheta mengamankan tiga poin. Selain itu, produktivitas mereka yang sudah menghasilkan 20 gol menjadi modal untuk menghadapi pertahanan Las Palmas.

Pacheta diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3. Skema tersebut memungkinkan Granada bermain agresif melalui kedua sisi lapangan sekaligus menjaga intensitas tekanan di lini tengah. Peran Ruben Alcaraz dan Gerard Gumbau juga cukup penting dalam mengatur tempo permainan serta menghubungkan lini belakang dengan lini serang.

Di sisi lain, Las Palmas datang dengan situasi yang tidak jauh berbeda. Mereka menempati peringkat ke-11 dengan koleksi 20 poin dari 13 pertandingan. Tim tamu masih memiliki peluang untuk mendekati persaingan papan atas, tetapi konsistensi permainan menjadi pekerjaan yang perlu segera dibenahi.

Kehadiran Albert Sanchez sebagai pelatih baru diharapkan membawa perubahan positif. Mantan pelatih Barca Atletic tersebut dikenal mengutamakan penguasaan bola, kombinasi umpan pendek, dan organisasi permainan yang rapi. Las Palmas diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Kirian Rodríguez dan Manu Fuster sebagai pemain penting dalam membangun serangan.

Meski demikian, menghadapi Granada di kandangnya bukan pekerjaan mudah. Las Palmas perlu menjaga keseimbangan antarlini agar tidak memberikan terlalu banyak ruang bagi tuan rumah untuk melancarkan serangan balik.

Dari catatan pertemuan, Granada sebenarnya unggul secara keseluruhan dengan 10 kemenangan, enam hasil imbang, dan enam kekalahan dari 22 pertemuan. Namun, Las Palmas memiliki catatan lebih baik dalam lima duel terakhir dengan belum pernah kalah.

Pertandingan ini diperkirakan berjalan cukup ketat. Granada memiliki keuntungan bermain di kandang dan konsistensi yang lebih baik, sementara Las Palmas berpeluang memberikan perlawanan melalui pendekatan permainan Albert Sánchez.

Tambahan tiga poin akan menjadi hasil penting bagi Granada untuk mendekati enam besar. Sementara itu, Las Palmas membutuhkan hasil positif agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan papan atas Segunda División.